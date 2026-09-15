Entre "veranillo" y "temperaturas primaverales", meteorólogos anticipan hasta 28 °C esta semana en Uruguay

El meteorólogo Mario Bidegain anticipó un marcado aumento de las temperaturas en Uruguay durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar los 28 °C en algunos departamentos del norte y el litoral.

El pronóstico coincide con el escenario planteado por el meteorólogo Nubel Cisneros , quien anunció que después de varias mañanas frías y con heladas comenzará a gestarse un “veranillo” en todo el país a partir del jueves .

Luego de las bajas temperaturas registradas al comienzo de esta semana, Bidegain señaló que los modelos meteorológicos muestran un escenario diferente para los próximos días, con temperaturas por encima de los valores habituales tanto en Uruguay como en Argentina.

Álvaro García sobre el robo al BROU en Pando: "No se debería haber encontrado ese dinero" en el mostrador

Meteorólogo anticipa un "veranillo" esta semana en Uruguay: cuándo empieza y qué temperaturas se esperan

“ Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre Argentina y Uruguay ”, escribió Bidegain en su cuenta de X.

Según las proyecciones del modelo GFS, el aumento de las temperaturas se extenderá entre este miércoles y el próximo lunes, con máximas superiores a los 25 °C en algunas zonas.

¿Dónde se esperan temperaturas de hasta 28 °C?

El ascenso será particularmente notorio en el norte y el litoral de Uruguay.

En Artigas, Tacuarembó y Rivera, las temperaturas máximas podrían acercarse a los 28 °C. Valores similares se esperan en Salto y Paysandú.

El cambio supondrá un fuerte contraste con las bajas temperaturas registradas durante los primeros días de la semana.

Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre #Argentina y #Uruguay. Este es el pronóstico del #GFS desde MIE16 al LUN21 septiembre sobre Sudamérica. Disfruten las temperaturas primaverales ! pic.twitter.com/UV8yTKplce — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 15, 2026

Nubel Cisneros anticipa un “veranillo” desde el jueves

Cisneros también pronosticó un progresivo cambio de las condiciones meteorológicas. Para este martes 15, el meteorólogo esperaba una mañana muy fría, con heladas, nieblas y neblinas en algunas zonas, seguida por una tarde de fresca a templada.

El miércoles 16 volverá a comenzar con temperaturas bajas y heladas, aunque durante la tarde el tiempo estará fresco a templado.

El punto de inflexión llegará el jueves 17. Cisneros prevé una mañana fría y con cielo escasamente nublado, pero durante la tarde el ambiente estará templado a cálido y con buena presencia del sol.

Será entonces cuando, según el meteorólogo, comenzará a gestarse un “veranillo” en todo el país.

Para el jueves, Cisneros pronostica máximas de 24 °C en el norte, 20 °C en el sur y 17 °C en el área metropolitana.

Las previsiones de ambos meteorólogos apuntan así a un mismo escenario: después del frío de comienzos de semana, Uruguay tendrá un marcado aumento de las temperaturas durante los próximos días, que será más pronunciado en el norte y el litoral.