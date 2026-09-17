Palmeiras de Joaquín Piquerez se metió a las semifinales de la Copa Libertadores en una infartante definición contra Liga de Quito, que casi logra la heroica

Palmeiras , con el uruguayo Joaquín Piquerez de titular y sin Emiliano Martínez , venció de visitante este miércoles 4-3 en penales a Liga de Quito y se clasificó para las semifinales de la Copa Libertadores 2026 , tras una heroica remontada sobre la hora de los ecuatorianos que llevo el encuentro a la tanda.

En el estadio Casa Blanca, en la capital ecuatoriana, Liga de Quito logró remontar 3-2 en los noventa minutos con dos goles sobre el final de Michael Estrada y llevar la decisión de la serie a los penales, tras el triunfo 1-0 de Palmeiras en la ida.

Marlon Freitas a los 10 minutos y Vitor Roque a los 73 anotaron los tantos del Verdão, que también contó con el argentino uruguayo Alexander Barboza , mientras que Luis Segovia había descontado a los 15 minutos para los ecuatorianos –que no contaron con Gian Allala por acumulación de amarillas–.

Cuando todo estaba dado para Palmeiras, Estrada anotó los tantos de lo que parecía una épica victoria de los albos a los 90 minutos , de rebote, y a los 93 , de cabeza, para mandar la definición a la tanda de penales.

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En la definición desde los doce pasos, el Palmeiras anotó cuatro de sus cinco disparos –uno de ellos de Piquerez– y Liga erró dos, con una última atajada del arquero Carlos Miguel a Segovia que sentenció el pase a semis de los brasileños.

De esta forma, el gigante paulista logró una angustiosa clasificación que le permite seguir soñando con ganar su cuarta Libertadores, tras las de 1999, 2020 y 2021.

Palmeiras se enfrentará en las semifinales a Fluminense, que el martes eliminó a Platense con un global de 3-2 para meterse entre los cuatro mejores del continente, con un gol clave del uruguayo Agustín Canobbio.

FUENTE: Con información de AFP