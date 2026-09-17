El uruguayo Thiago Borbas fue clave para que el Atlético Mineiro eliminara al Santos de Neymar y clasificara a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Atlético Mineiro clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer por penales al Santos de Neymar –que no jugó por lesión– luego de ganar 4-2 en los 90 minutos , en una definición en la que fue clave el delantero uruguayo Thiago Borbas .

Santos había ganado la ida 2-0 en su estadio, por lo que Mineiro salió al Arena MRG de Minas Gerais decidido a buscar la victoria , y al primer minuto ya se puso en ventaja con un gol de Bernard.

Veinte minutos después Reinier empató la serie , pero un gol en contra de Lyanco a los 28 , tras un centro de tiro libre del argentino Benjamín Rolheisser, le volvió a dar la ventaja al Santos.

Cerca del final de la primera mitad, Renan Lodi envió un centro medido desde la izquierda que dejó solo frente al arco a Reinier , que definió suavemente y puso el 3-1 que volvía a emparejar el global.

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Con el empate en la serie el segundo tiempo fue abierto, con varias chances claras para ambos lados, hasta que a los 72 un pase al vacío de Arthur dejó con ventaja a Gabigol, que venció al arquero Gabriel Delfim y puso el 3-2 que le daba el pase a Santos.

El Mineiro salió con todo a buscar los penales, y el entrenador argentino Eduardo Domínguez mandó a la cancha a Gustavo Scarpa y al uruguayo Borbas, que luego sería fundamental.

A los 92, cuando Santos defendía con uñas y dientes la ventaja, un gran centro del colombiano Kevin Castaño encontró la cabeza del argentino Tomás Cuello, que puso el 4-2 para desatar la locura del estadio y mandar el encuentro a los penales.

Allí se convirtió en figura Gabriel Delfim, que atajó los disparos de Gabigol y João Schmidt, mientras que Scarpa e Igor Gomes convirtieron para Mineiro. Gabriel Bontempo descontó para Santos y Gabriel Brazão atajó el penal de Fred, lo que dejó la serie 2-1, pero Delfim contuvo su tercer disparo al rechazar el intento de Arthur.

La serie entonces quedó en los pies de Thiago Borbas, que con un fuerte remate al palo derecho del arquero puso el gol que le dio la clasificación al Mineiro. El delantero lleva cinco partidos y un gol con la camiseta de su nuevo equipo, al que llegó a mitad de año cedido desde el Red Bull Bragantino.

Mineiro ahora espera por la definición de la serie entre Montevideo City Torque y Cienciano para conocer su rival en las semifinales. La vuelta de ese cruce se jugará este jueves a las 21:30 en el Estadio Centenario, a la que el conjunto peruano llega con una ventaja de 2-0 obtenida en la altura de Cusco.