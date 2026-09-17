10 casas diseñadas para mezclarse con la naturaleza que las rodea

Algunas de las mejores edificaciones construidas recientemente en el mundo se funden con el entorno natural que las rodea.

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El deseo de sumergirse en una naturaleza salvaje e intacta es una aspiración poderosa para muchos.

Está ligado al anhelo humano de tranquilidad, a la necesidad de escapar de la ciudad y del mundo moderno, y a las cada vez más urgentes preocupaciones sobre el medio ambiente.

Según el World Architecture Festival (WAF), cada vez hay una mayor demanda de edificios que se integren en su entorno natural.

Los arquitectos dan rienda suelta a su imaginación y exploran ideas nuevas y expresivas: desde viviendas inmersas en la selva o con techos abiertos al cielo, hasta residencias que parecen acunadas entre los árboles, como si fueran nidos.

El festival anual —que este año se celebra en Florida— destaca numerosos proyectos inspirados en la naturaleza, como demuestra su lista de finalistas.

"Existe un interés creciente por incorporar la naturaleza a los edificios, tanto en el paisaje exterior como a través de balcones, terrazas y azoteas", comenta a la BBC Paul Finch, fundador del WAF.

Además, agrega Finch, "se asume que los buenos edificios deben tener en cuenta el medio ambiente en lugar de considerarlo como algo excepcional".

Presentamos 10 proyectos de la lista de finalistas, todos ellos profundamente arraigados en la naturaleza.

1. Complejo turístico Ayana en Sholayur, Coimbatore (India)

Ishita Sitwala

Este complejo de unos 3.700 metros cuadrados se asienta sobre un terreno en pendiente y uno de sus objetivos es minimizar el impacto en el paisaje.

El conjunto, diseñado por Aslam Sham Architects, consta de edificios agrupados y ocupa una parcela de perímetro curvo.

Las instalaciones incluyen villas, un restaurante y una piscina.

Sus cubiertas están recubiertas de tierra y vegetación autóctona, lo que ayuda a camuflar el complejo.

La orientación del conjunto regula la exposición a la luz del sol: la fachada principal, orientada al este, recibe una suave luz matutina, mientras que la parte trasera, orientada al oeste, protege al complejo de la intensa radiación solar y refresca el interior.

2. Terra House en Mallapuram, Kerala (India)

PHX INDIA (Crédito: PHX INDIA)

La forma horizontal y de baja altura de esta casa, obra de Atelier Design N Domain (ADND), armoniza con el terreno llano del extenso cocotal que la rodea.

Como su nombre indica, se integra en el paisaje ("terra" significa tierra en latín).

La casa, de presencia discreta, queda oculta tras imponentes cocoteros, pero no se aísla del cielo, ya que su cubierta presenta aberturas que permiten la entrada de abundante luz natural.

La luz y el aire penetran aún más en el interior gracias a una serie de patios interconectados.

Los materiales típicos de la construcción en Kerala ayudan a vincular la casa con su entorno.

El exterior está revestido de laterita —una piedra de cantera local— mientras otras superficies presentan acabados en terracota que aportan calidez.

3. The Mountain Fold – Centro Comunitario y de Visitantes de Nanshanli, cerca del monte Emei, China

Arch-Exist Photography (Crédito: Arch-Exist Photography)

Este proyecto de Lacime Architects se ubica en las estribaciones meridionales del monte Emei, en la provincia china de Sichuan, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad (cultural y natural) por la Unesco.

Posee un gran significado espiritual, al ser una de las cuatro montañas budistas sagradas de China.

El centro linda con el pintoresco lago Guanshan y forma parte de un complejo privado de bienestar, aunque también está abierto al público.

Incluye recepción, salas para actividades comunitarias, instalaciones de bienestar y una zona de comedor.

La compleja geometría de la cubierta hace referencia a diversos elementos del paisaje: se ondula sobre arcos y evoca las siluetas redondeadas de las estribaciones, mientras que su punta angulosa alude a la cima de la montaña.

Asimismo, el reluciente revestimiento gris plomo del tejado refleja el brillo plateado de la superficie del lago.

4. Residencia Kiaora, Coconut Grove, Miami, EE. UU.

Jeanne Canto Jeanne Canto

Esta vivienda unifamiliar de dos plantas, diseñada por Strang, se encuentra en un frondoso barrio subtropical de Miami y consta de dos estructuras rectangulares entrelazadas.

Ambas conectan con un amplio jardín dotado de piscinas, lo que ayuda a difuminar el límite entre el interior y el exterior; este efecto se ve reforzado por plantas trepadoras que caen en cascada sobre las ventanas.

La planta superior alberga las zonas de estar comunes, mientras que la inferior acoge las habitaciones privadas.

La presencia de numerosos paneles de madera con aberturas diagonales decorativas permite que el aire fresco circule por el interior.

5. Casa de invitados Chatham Residence en el condado de Columbia, Nueva York, EE.UU.

Esta casa, obra de Desai Chia Architecture, se alza sobre un terreno elevado que también se utiliza para la agricultura.

Desde su posición elevada, ofrece vistas de las montañas Catskill y de un paisaje densamente arbolado; los amplios ventanales en las fachadas delantera y trasera permiten contemplar las montañas.

La parte superior de la fachada está revestida de metal corrugado, un material elegido en parte por su uso frecuente en construcciones agrícolas contemporáneas.

6. Casa ES en Guarujá, São Paulo, Brasil

Fernando Guerra (Crédito: Fernando Guerra)

Los clientes de Jacobsen Studio deseaban una vivienda que se integrara en el paisaje forestal circundante.

El edificio parece flotar, con la densa y exuberante vegetación como telón de fondo.

La casa se sostiene en gran medida sobre una estructura con forma de árbol, lo que reduce su contacto con el suelo.

Permanece en gran parte oculta a la vista; se accede a ella desde una calle situada en la parte posterior y a través de la cubierta, que funciona también como jardín.

7. Pabellón The Hungry Caterpillar (La oruga hambrienta) en la Universidad Ashoka, Delhi, India

Avesh Gaur y Sohaib Ilyas (Crédito: Avesh Gaur y Sohaib Ilyas)

Se trata de un proyecto urbano, pero decididamente orgánico desde el punto de vista estético.

El encargo para el estudio de arquitectura Lyth Design consistía en diseñar una calle con carácter, donde los estudiantes quisieran pasar tiempo, más allá de limitarse a comer algo rápidamente.

La comida se sirve desde unidades modulares distribuidas a lo largo de la calle.

Unas estructuras sinuosas y elevadas, similares a tornados y fabricadas con bambú altamente sostenible —que evocan de forma lúdica a una oruga voraz—, proporcionan una sombra muy necesaria cuando las temperaturas alcanzan los 38 °C, además de protección durante el monzón estival.

8. Mercado Nicolás Bravo en Quintana Roo, México

Andrés Cedillo (Crédito: Andrés Cedillo)

Este mercado de artesanía es un proyecto financiado por el gobierno que la comunidad local utiliza para vender productos artesanales y frescos a los visitantes que exploran los yacimientos arqueológicos mayas cercanos.

Situado en el municipio de Nicolás Bravo, en el estado de Quintana Roo, el proyecto de Aidia Studio funciona también como centro comunitario.

Consta de tres elementos clave: una estructura ligera de acero, muros de bloques de hormigón pigmentado y ladrillos de arcilla que revisten la cubierta y el pavimento.

Su cubierta elegantemente abovedada recoge agua para el riego y el edificio ofrece vistas despejadas del paisaje rural adyacente.

9. Parque Quintana Roo en Chetumal, México

Andrés Cedillo

Este parque es otra iniciativa financiada por el gobierno y diseñada por Aida Studio; en este caso, se trata de un recinto que alberga una feria agrícola y ganadera anual.

Actualmente, también sirve como escenario para conciertos y cuenta con atracciones de feria y mercados de artesanía.

El recinto ferial, de 10 hectáreas, está rodeado de selva subtropical.

Se optó por columnas esbeltas de color verde oliva y elementos ondulantes de madera para integrar el parque en el bosque subtropical circundante.

10. Refugio de (Re)interpretación de Stöng en Stöng í Þjórsárdal, Islandia

Studio CAPN (Crédito: Studio CAPN)

Este proyecto de Sp(r)int Studio cumple una doble función.

Por un lado, conserva las ruinas de una granja de la época vikinga (siglo XI) —uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos de Islandia—, que quedó sepultada y preservada bajo ceniza volcánica.

Por otro, amplía el sitio mediante la creación de un refugio de mayor tamaño construido con madera de alerce sin tratar, acero galvanizado y policarbonato reciclable.

Se conservó y reforzó una estructura original de madera que protegía las ruinas —y que se encontraba en mal estado— para utilizarla como núcleo estructural del proyecto.

El refugio ofrece ahora nuevas instalaciones, como una zona de descanso y plataformas elevadas para contemplar las ruinas, diseñadas para no alterar el terreno.

El World Architecture Festival se celebrará en Florida (EE. UU.) del 18 al 20 de noviembre.

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FUENTE: BBC