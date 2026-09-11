La foto de Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City Torque, que se hizo viral por la altura de Cusco en la derrota con Cienciano por Copa Sudamericana

Montevideo City Torque cayó 2-0 ante Cienciano en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana . El encuentro, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, representó un enorme desafío físico debido a los 3.400 metros de altitud de la ciudad peruana, una condición geográfica desgastante para cualquier equipo visitante.

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El equipo de Marcelo Méndez aguantó todo el segundo tiempo y sobre todo, los minutos finales en los que el rival estuvo cerca del gol en al menos, tres ocasiones, y se trajo para Uruguay un resultado que puede darse vuelta la semana que viene en el Estadio Centenario.

Más allá del resultado en la cancha, una imagen captó por completo la atención en redes sociales durante la transmisión del compromiso.

En la postal se observa al entrenador uruguayo Marcelo Méndez de pie junto a la zona técnica, mientras en primer plano destacan varios tanques de oxígeno preparados al lado del banco de suplentes.

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Esta llamativa estampa reflejó con precisión la exigencia extrema que significó competir en suelo cusqueño y las medidas preventivas que debió tomar Montevideo City Torque para asistir a sus futbolistas durante los 90 minutos.

A pesar de la adversidad climática y la desventaja en el marcador, la serie sigue abierta para la escuadra uruguaya.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo jueves 17 de setiembre a la hora 21.30 en el Estadio Centenario.

Con el respaldo de su gente y sin el factor de la altitud en contra, el equipo de Marcelo Méndez buscará revertir el marcador global para sellar una histórica clasificación a las semifinales del torneo continental.