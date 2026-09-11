BPS paga un subsidio de hasta $ 55 mil a personas que no pueden jubilarse: quiénes pueden cobrarlo en 2026

El Banco de Previsión Social ( BPS ) cuenta con una prestación económica destinada a determinadas personas que perdieron su empleo y todavía no pueden acceder a una jubilación por no cumplir con los requisitos de edad o años de servicio.

Se trata del Subsidio Especial de Inactividad Compensada (SEIC) , que puede otorgarse a quienes quedaron desempleados por causas “ajenas a su voluntad” , siempre que cumplan con una serie de condiciones establecidas por el organismo.

El beneficio puede cobrarse por un período máximo de dos años o hasta que la persona alcance una causal jubilatoria o de retiro, si esto ocurre antes. Una vez configurada la causal correspondiente, el BPS indica que la jubilación será otorgada automáticamente .

Asesinaron a balazos a un hombre de 33 años en el Cerrito: fue atacado por dos encapuchados

Salud Pública registró octava muerte por meningococo en lo que va del año: se trataba de una niña de tres años

Para acceder al Subsidio Especial de Inactividad Compensada, la persona debe contar con al menos 28 años registrados en el BPS y alcanzar una edad mínima que varía según el año de nacimiento.

Además, debe haber permanecido en Uruguay en situación de desempleo durante al menos un año desde el cese, siempre que la pérdida del trabajo haya ocurrido por causas ajenas a su voluntad y no por razones disciplinarias.

Otro de los requisitos es no tener derecho a otras prestaciones ni contar con ingresos de ningún tipo, con excepción de una pensión de sobrevivencia.

Qué edad se necesita para acceder al subsidio del BPS

La edad mínima exigida depende del año de nacimiento del beneficiario:

Nacidos hasta 1972: 58 años.

58 años. Nacidos en 1973: 59 años.

59 años. Nacidos en 1974: 60 años.

60 años. Nacidos en 1975: 61 años.

61 años. Nacidos en 1976: 62 años.

62 años. Nacidos en 1977 en adelante: 63 años.

En todos los casos, además de alcanzar la edad correspondiente, se deben tener registrados al menos 28 años de trabajo en el BPS.

Cuánto paga el BPS por este subsidio en 2026

El monto del subsidio equivale al 40% del promedio mensual de las remuneraciones nominales cobradas durante los seis meses de trabajo anteriores al cese.

La prestación tiene, además, un piso y un tope. No puede ser inferior a una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) ni superar las ocho BPC, tomando el valor vigente al momento en que comienza a cobrarse.

Con los valores indicados para 2026, el subsidio se ubica entre $ 6.864 y un máximo de $ 54.912.

Qué pasa si la persona cobra una pensión de sobrevivencia

Cobrar una pensión de sobrevivencia no necesariamente impide acceder al beneficio. En esos casos, el monto a recibir será la diferencia entre la pensión y el subsidio que corresponda.

Si la pensión supera el monto del Subsidio Especial de Inactividad Compensada, el BPS no pagará el subsidio. Sin embargo, ese período será considerado para que la persona pueda configurar posteriormente una causal jubilatoria.