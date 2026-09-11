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Asesinaron a balazos a un hombre de 33 años en el Cerrito: fue atacado por dos encapuchados

El homicidio ocurrió en la intersección de Rafael Hortiguera y Juan Acosta, según informó la Policía

11 de septiembre de 2026 10:11 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes en el barrio Cerrito, en Montevideo. La Policía busca a dos hombres que, según un testigo, interceptaron a la víctima y efectuaron varios disparos, informaron desde la Jefatura capitalina.

El homicidio ocurrió sobre las 00:07 horas en la intersección de Rafael Hortiguera y Juan Acosta, según informó la Policía.

Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Comando Unificado (CCU) por una persona que posiblemente había sido herida de arma de fuego.

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Al llegar, encontraron a un hombre tendido en la vía pública y sin aparentes signos vitales, por lo que solicitaron asistencia médica. Una emergencia móvil constató su fallecimiento a las 00:20 horas.

Qué dijo el testigo

En el lugar, la Policía entrevistó a un testigo que aseguró que se encontraba junto a la víctima cuando fueron interceptados por dos hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados.

Según su relato, los atacantes efectuaron disparos y alcanzaron al hombre de 33 años, quien tenía antecedentes penales.

Personal de Investigaciones de Zona III y del Departamento de Delitos Contra la Persona trabaja para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno, que dispuso distintas diligencias en el marco de la investigación.

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