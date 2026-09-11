Murió Carlos Luthar exjugador de Peñarol que cortó el segundo quinquenio de Nacional y después jugó en los tricolores

El fútbol uruguayo tuvo su momento triste en las últimas horas luego de que se conoció la noticia de la muerta de Carlos Luthar, exfutbolista de varios clubes de Uruguay y del exterior, e incluso de la selección uruguaya juvenil y que logró el título de campeón uruguayo con Peñarol .

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Se desempeñaba como zaguero y también llegó a jugar como volante y comenzó su carrera en River Plate en 1970.

Dos años después pasó a Peñarol, con el que logró el Campeonato Uruguayo de 1973, terminando con la hegemonía de Nacional, el clásico rival, que buscaba su segundo quinquenio, tras haber ganado los títulos de 1969, 1970, 1971 y 1972.

En aquel año, el primero de Fernando Morena con los aurinegros, Luthar consiguió su único título del Uruguayo.

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Dos años antes había jugado con la selección uruguaya juvenil como titular en el Campeonato Sudamericano 1971, dirigido por Roberto Zamora y consiguió el segundo lugar detrás de Paraguay, el organizador. Fue de los pocos jugadores que alternó como titular en los cinco partidos celestes en dicho torneo.

Una carrera de varios clubes

Carlos Luthar comenzó en River Plate y pasó a Peñarol en donde tuvo suceso.

Posteriormente, fue zaguero de Fénix, en el que años después sería director técnico de las divisiones menores del club.

Su buen rendimiento lo llevó a jugar en Everton de Chile, en una época en la que no se realizaban demasiados pases al exterior desde el fútbol uruguayo.

En 1977 firmó con Danubio y un año después, consiguió la primera clasificación de los de la Curva de Maroñas a una Copa Libertadores.

Nacional se fijó en él y con el argentino Pedro Dellacha como técnico, lo contrató en 1979, aunque no consiguió títulos.

Pasó posteriormente en 1980 a Unión de Santa Fe de Argentina, para defender luego a clubes como Deportivo Maldonado (en ese momento jugando en la Organización del Fútbol del Interior (OFI), y no como ahora, en Primera división), Rampla Juniors, Villa Teresa y Colón, entre otros.

Luthar murió en las últimas horas con 74 años.