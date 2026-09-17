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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 16 de setiembre

La lista de números ganadores y pozo estimado para el próximo sorteo del domingo 20.

17 de septiembre de 2026 9:32 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 16 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata, mientras que en el Revancha hubo un ganador con cinco números.

Resultados del 5 de Oro del miércoles 16 de setiembre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 24, 30, 44, 47 y 48, mientras que la bolilla extra fue el 40.

  • Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $56.934.678
  • Pozo de Plata: sin ganadores | Vacante: $$909.521.

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 22, 24, 32, 28 y 40.

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Resultados del Pozo de Oro

  • 24
  • 30
  • 44
  • 47
  • 48
  • Bolilla extra: 40

Resultados del Pozo Revancha

  • 22
  • 24
  • 32
  • 28
  • 40

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 20 de septiembre y tendrá $75 millones en juego.

  • Pozo 5 de Oro: $67.800.000.
  • Pozo Revancha: $7.200.000.

El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.

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