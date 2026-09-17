Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 16 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 16 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata , mientras que en el Revancha hubo un ganador con cinco números.

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Los números sorteados fueron 24, 30, 44, 47 y 48, mientras que la bolilla extra fue el 40.

Los números del sorteo Revancha fueron 22, 24, 32, 28 y 40.

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 20 de septiembre y tendrá $75 millones en juego.

Pozo 5 de Oro: $67.800.000.

Pozo Revancha: $7.200.000.

El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.