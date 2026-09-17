Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 16 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 16 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en los pozos de Oro y Plata, mientras que en el Revancha hubo un ganador con cinco números.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 16 de setiembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 24, 30, 44, 47 y 48, mientras que la bolilla extra fue el 40.
- Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $56.934.678
- Pozo de Plata: sin ganadores | Vacante: $$909.521.
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 22, 24, 32, 28 y 40.
- Pozo Revancha: un acierto | Premio: $6.393.167
Resultados del Pozo de Oro
- 24
- 30
- 44
- 47
- 48
- Bolilla extra: 40
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 20 de septiembre y tendrá $75 millones en juego.
- Pozo 5 de Oro: $67.800.000.
- Pozo Revancha: $7.200.000.
El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.