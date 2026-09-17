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Tres personas fueron detenidas por robar materiales del Hospital de Clínicas: cargaban placas de yeso y azulejos en un auto

Durante el procedimiento fueron incautadas 51 placas de yeso y 51 azulejos, según información policial

17 de septiembre de 2026 7:47 hs
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Tres personas fueron detenidas en la noche del martes luego de ser sorprendidas mientras robaban placas de yeso del predio del Hospital de Clínicas y las cargaban en un auto, informó la Policía.

El procedimiento ocurrió sobre las 22:25, luego de que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) recibieran una comunicación del Centro de Comando Unificado por un hurto en proceso.

Según la información policial, varias personas estaban retirando placas de yeso del predio del hospital, en la zona de avenida Italia y Las Heras, y colocándolas en el baúl de un automóvil.

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Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a tres personas junto al vehículo y el material.

Durante el procedimiento fueron incautadas 51 placas de yeso blancas, de 60 por 60 centímetros, y 51 azulejos blancos que estaban dentro del automóvil.

Los detenidos tienen 21, 21 y 37 años y fueron trasladados a una dependencia policial. Según informó la Policía, la mujer de 37 años cuenta con cuatro antecedentes penales y el último de ellos corresponde a un delito de suministro de estupefacientes.

La Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno dispuso que los tres detenidos fueran conducidos a Fiscalía a la brevedad.

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