Tres personas fueron detenidas por robar materiales del Hospital de Clínicas: cargaban placas de yeso y azulejos en un auto

Tres personas fueron detenidas en la noche del martes luego de ser sorprendidas mientras robaban placas de yeso del predio del Hospital de Clínicas y las cargaban en un auto , informó la Policía.

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El procedimiento ocurrió sobre las 22:25 , luego de que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) recibieran una comunicación del Centro de Comando Unificado por un hurto en proceso .

Según la información policial, varias personas estaban retirando placas de yeso del predio del hospital, en la zona de avenida Italia y Las Heras , y colocándolas en el baúl de un automóvil.

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Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a tres personas junto al vehículo y el material .

Durante el procedimiento fueron incautadas 51 placas de yeso blancas, de 60 por 60 centímetros, y 51 azulejos blancos que estaban dentro del automóvil.

Los detenidos tienen 21, 21 y 37 años y fueron trasladados a una dependencia policial. Según informó la Policía, la mujer de 37 años cuenta con cuatro antecedentes penales y el último de ellos corresponde a un delito de suministro de estupefacientes.

La Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno dispuso que los tres detenidos fueran conducidos a Fiscalía a la brevedad.