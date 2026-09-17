Llamado laboral para guardavidas en Canelones con sueldo de $56 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para guardavidas de cara a la temporada 2026/2027 , con una remuneración nominal mensual de $56.801 , más los beneficios sociales correspondientes.

La convocatoria es externa, mediante un concurso de oposición y méritos, y tiene como objetivo conformar un registro de aspirantes para desempeñar funciones de guardavidas bajo la órbita de la Dirección General de Deportes.

El régimen será de 40 horas semanales, distribuidas en jornadas de ocho horas , con cinco días de trabajo y dos de descanso. Las tareas podrán realizarse los sábados, domingos y feriados, según las necesidades del servicio.

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La vinculación será mediante un contrato de función pública , desde el 1° de diciembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027 .

Cuáles son los requisitos para el llamado de guardavidas de Canelones

Para postularse es necesario tener 18 años cumplidos al cierre de las inscripciones, ser ciudadano natural o legal e integrar el Registro Cívico Nacional.

Los aspirantes también deberán presentar cédula de identidad y credencial cívica, contar con carné de control en salud vigente y presentar un electrocardiograma con informe de un especialista en Cardiología, con una antigüedad máxima de seis meses.

Como requisito específico excluyente, será necesario contar con título de guardavidas expedido por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República o reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

También podrán presentarse quienes tengan un certificado que acredite haber aprobado el curso de guardavidas expedido por ISEF o reconocido por el MEC.

Qué tareas deberán realizar los guardavidas

Entre las principales funciones estará controlar las condiciones de seguridad en playas y balnearios, determinar su grado de peligrosidad y realizar las señalizaciones correspondientes.

Los guardavidas deberán vigilar el comportamiento de los bañistas para prevenir accidentes y efectuar tareas de rescate y salvamento cuando sea necesario.

También tendrán entre sus responsabilidades brindar primeros auxilios, realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitar servicios de emergencia médica cuando la situación lo requiera.

Cómo será el concurso de guardavidas

El proceso de selección tendrá diferentes etapas. Luego de verificar que los postulantes cumplen los requisitos, se realizará una evaluación psicolaboral, con un máximo de 20 puntos, y una evaluación médica en la que deberán ser declarados aptos.

Posteriormente se realizarán pruebas prácticas de oposición en piscina y playa, que otorgarán hasta 60 puntos y tendrán carácter eliminatorio. La prueba de piscina tendrá un máximo de 15 puntos y la de playa, 45.

Esta última incluirá un duatlón y una prueba de rescate, en la que se evaluarán, entre otros aspectos, el ingreso al agua, el acercamiento y contacto con la víctima, el tiempo empleado y el remolque y extracción del agua.

Finalmente se evaluarán los méritos y antecedentes, con hasta 20 puntos. Se tendrán en cuenta cursos y actualizaciones específicas, formación vinculada a la educación acuática y experiencia laboral en playa.

Cuándo abren las inscripciones y cómo anotarse

Las inscripciones comenzarán el lunes 21 de setiembre a las 9:00 y permanecerán abiertas hasta el 5 de octubre de 2026 a las 15:30.

El trámite deberá iniciarse mediante un formulario online disponible en el portal de la Intendencia de Canelones.

Además, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre, de lunes a viernes excepto feriados, en el Municipio de Canelones, en Florencio Sánchez 669, o en el Municipio de Atlántida, en Roger Balet s/n y Calle 1.

Entre los documentos exigidos están la constancia de inscripción web, copia de cédula y credencial cívica, carné de salud, electrocardiograma con informe, documentación que acredite el título o curso requerido y currículum vitae con estudios y experiencia laboral.

La Intendencia comunicará las diferentes etapas y resultados del concurso mediante su página web y su canal de difusión de WhatsApp.