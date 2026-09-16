La furia de Fabián Doman contra Pedro Bordaberry por Malvinas: "Grosero, maleducado" y "no le chupen tanto las medias"

El periodista argentino Fabián Doman lanzó duras críticas contra el senador colorado Pedro Bordaberry, a quien calificó de "grosero y maleducado" tras sus declaraciones sobre la polémica diplomática por la presencia de un stand de las Islas Malvinas en la Expo Prado 2026.

La controversia comenzó cuando la Embajada de Argentina en Uruguay manifestó su rechazo a un espacio dedicado a las islas dentro del pabellón británico de la tradicional muestra rural.

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La representación diplomática cuestionó el uso de la denominación "Falkland Islands" y la entrega de folletería con contenido político. Ante esto, la Cancillería uruguaya sugirió inicialmente a los legisladores evitar contactos oficiales con representantes de las islas, aunque luego dio marcha atrás argumentando una "confusión".

La postura de Pedro Bordaberry que desató el cruce

El senador del Partido Colorado fue uno de los dirigentes que criticó con mayor énfasis la situación. Bordaberry consideró de "gravedad inusitada" que la embajada de otro país sugiriera con quiénes pueden hablar los parlamentarios uruguayos.

Asimismo, el legislador cuestionó la actitud de la Cancillería uruguaya y señaló que el verdadero error del Ministerio de Relaciones Exteriores fue no haber protestado formalmente ante el planteo del gobierno argentino.

La dura respuesta de Fabián Doman

Las declaraciones del político uruguayo repercutieron rápidamente en la vecina orilla. A través del streaming Carnaval, Fabián Doman arremetió contra el senador y cuestionó la postura de ciertos sectores en Uruguay respecto al reclamo de soberanía.

"Sos un grosero y un maleducado", expresó Doman dirigiéndose a Bordaberry. El comunicador argumentó que, ante una controversia de un país vecino, lo mínimo esperable es mantener una actitud de respeto o silencio.

“Tu papá laburó para los militares que mataron gente, Pedro. ¿Por qué no te calmas un poco y pensas antes de hablar? En Argentina tenemos memoria y revisamos la papelería; no sé si en Uruguay, creo que no lo hacen. No te voy a echar a vos la culpa de lo que hizo tu padre porque sería injusto, pero tené un poquito más de consideración con tus vecinos. Sos un grosero y maleducado. Si nosotros supiéramos que ustedes tienen una controversia con alguien, lo mínimo que hago es callarme la boca, no voy a bancar al otro”, agregó el periodista.

Finalmente, el periodista cerró su descargo con un fuerte reclamo hacia la actitud de algunos representantes locales, pidiéndoles que "no le chupen tanto las medias a los malvinenses" en detrimento de la relación histórica con Argentina, y se refirió a Punta del Este como “la ciudad principal” de Uruguay, que, según él, es mantenida por los argentinos.

Sí, les pedimos a los uruguayos... ¿qué problema tienen? Les pedimos a ustedes que por favor no le chupen tanto las medias a los malvinenses. ¿No podemos pedirles eso y a Inglaterra? Teniendo en cuenta que la economía de tu ciudad principal, que no es Montevideo sino Punta del Este, la mantenemos nosotros los argentinos que a vos te molestan tanto. Entonces, a la hora de... fíjate, con los impuestos que se cobran en Uruguay que pagamos los argentinos, se hacen muchas cosas en Uruguay, muchas cosas buenas con impuestos nuestros. Entonces, no digo de que nos apoyen, porque está claro que no nos van a apoyar, pero por lo menos no apoyen tanto a los malvinenses. No les pido tanto, ¿no? Pero me parecen muy desafortunadas las declaraciones del senador en un tono grosero, fuera de lugar y maleducado.