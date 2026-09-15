Premios Emmy: la serie Widow's bay fue la gran ganadora de una noche con varios récords históricos

La serie Widow's bay ( de la plataforma Apple TV+, no disponible en Uruguay ) fue la gran ganadora de la noche en la ceremonia de los Premios Emmy que se entregaron este lunes en Los Ángeles. La serie, una parodia de las historias de terror ambientadas en pueblos costeros "malditos", se llevó en total catorce premios , entre los seis que cosechó anoche y los ocho recibidos en la ceremonia de premios creativos.

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Widow's bay, con su primera temporada, ganó el premio a Mejor serie de comedia, uno de los "tres grandes" galardones de la noche. El de mejor serie de drama, en tanto, fue para The Pitt , la serie médica de HBO . El premio a Mejor miniserie, por su parte, fue también para HBO, con DTF St. Louis .

El triunfo para The Pitt fue el segundo consecutivo , gracias a la mínima distancia temporal entre sus dos temporadas estrenadas hasta ahora, mientras que su protagonista, el actor Noah Wyle , repitió como Mejor actor de drama.

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Por su parte, el protagonista de Widow's bay, Matthew Rhys (conocido por su trabajo en la serie The Americans) hizo historia al llevarse dos premios como actor principal: el de actor de comedia, por esa serie, y el de mejor actor de miniserie por The beast in me.

La actriz Jean Smart ganó el octavo Emmy de su carrera y el quinto por su papel en Hacks, lo que la convirtió en la primera intérprete en ganar el premio por todas y cada una de las temporadas de una misma serie.

Otro récord de la noche fue el de la actriz Sally Field, la más longeva en la historia en llevarse el premio a Mejor actriz de miniserie.

Los premios también tuvieron momentos emotivos, como el homenaje al actor Michael J. Fox, que recibió un premio honorario por su trabajo benéfico en el impulso a la investigación de tratamientos contra el Parkinson, enfermedad que la estrella de Volver al futuro padece. Por su parte, hubo homenajes a figuras fallecidas en los últimos tiempos, como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O'Hara.

Michael J. Fox was just awarded the Bob Hope Humanitarian Award, which has only been given out 7 times in Emmys history. here's his full speech



"Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would affect my work and my relationship with audiences. Would… pic.twitter.com/N3WbJ9pRBU — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2026

La lista de ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie de comedia: Widow's bay

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor miniserie: DTF St. Louis

Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys (Widow's Bay)

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor actor en una miniserie: Matthew Rhys (The Beast In Me)

Mejor actriz en una miniserie: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia: Kate O'Flynn (Widow's Bay)

Mejor actor secundario en una serie de comedia: Stephen Root (Widow's Bay)

Mejor actriz secundaria en una serie de drama: Allison Janney (La diplomática)

Mejor actor secundario en una serie de drama: Tom Pelphrey (Task)

Mejor actriz secundaria en una miniserie: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Mejor actor secundario en una miniserie: David Harbour (DTF St. Louis)