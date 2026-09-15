Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CEREMONIA

Premios Emmy: la serie Widow's bay fue la gran ganadora de una noche con varios récords históricos

La serie de Apple TV (que no se puede ver en Uruguay) se llevó 14 estatuillas de los Premios Emmy y fue la serie más ganadora de la noche

15 de septiembre de 2026 8:36 hs
El plantel de Widows Bay con sus premios Emmy

El plantel de Widow's Bay con sus premios Emmy

EFE

Widow's bay, con su primera temporada, ganó el premio a Mejor serie de comedia, uno de los "tres grandes" galardones de la noche. El de mejor serie de drama, en tanto, fue para The Pitt, la serie médica de HBO. El premio a Mejor miniserie, por su parte, fue también para HBO, con DTF St. Louis.

El triunfo para The Pitt fue el segundo consecutivo, gracias a la mínima distancia temporal entre sus dos temporadas estrenadas hasta ahora, mientras que su protagonista, el actor Noah Wyle, repitió como Mejor actor de drama.

Más noticias

Dos festivales para ponerse a tiro con lo mejor del teatro y el cine: vuelven el Fidae y el Monfic y estos son sus títulos destacados

¿Para qué traer hijos al mundo si la IA nos va a matar a todos? Las dudas de un padre primerizo dan a luz una película que está en Netflix y es ideal para entender estos tiempos

Por su parte, el protagonista de Widow's bay, Matthew Rhys (conocido por su trabajo en la serie The Americans) hizo historia al llevarse dos premios como actor principal: el de actor de comedia, por esa serie, y el de mejor actor de miniserie por The beast in me.

La actriz Jean Smart ganó el octavo Emmy de su carrera y el quinto por su papel en Hacks, lo que la convirtió en la primera intérprete en ganar el premio por todas y cada una de las temporadas de una misma serie.

Otro récord de la noche fue el de la actriz Sally Field, la más longeva en la historia en llevarse el premio a Mejor actriz de miniserie.

Los premios también tuvieron momentos emotivos, como el homenaje al actor Michael J. Fox, que recibió un premio honorario por su trabajo benéfico en el impulso a la investigación de tratamientos contra el Parkinson, enfermedad que la estrella de Volver al futuro padece. Por su parte, hubo homenajes a figuras fallecidas en los últimos tiempos, como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O'Hara.

La lista de ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie de comedia: Widow's bay

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor miniserie: DTF St. Louis

Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys (Widow's Bay)

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor actor en una miniserie: Matthew Rhys (The Beast In Me)

Mejor actriz en una miniserie: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia: Kate O'Flynn (Widow's Bay)

Mejor actor secundario en una serie de comedia: Stephen Root (Widow's Bay)

Mejor actriz secundaria en una serie de drama: Allison Janney (La diplomática)

Mejor actor secundario en una serie de drama: Tom Pelphrey (Task)

Mejor actriz secundaria en una miniserie: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Mejor actor secundario en una miniserie: David Harbour (DTF St. Louis)

Las más leídas

Un cliente habitual, cinco jugadas al final del día y US$ 746.000 de premio: la historia del ganador del 5 de Oro en Mercedes

Pagos BPS de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

Gobierno propone cambiar la preferencia al doblar en el tránsito: qué plantea Unasev

Caso Caranchos: detuvieron a nueve policías de Montevideo, Canelones y Maldonado

Temas

Premios Emmy Series The Pitt

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos