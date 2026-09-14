Juanchi Hounie vuelve a la televisión: el nuevo ciclo de Canal 12 que lo reunirá con Leonardo Haberkorn

Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn serán los conductores de un nuevo ciclo periodístico en Canal 12 , que tiene previsto comenzar en octubre. El programa marcará el regreso de Hounie a la pantalla tras el final del ciclo Séptimo Día, y su reunión con su excompañero en el panel de ese programa.

Fuentes del canal confirmaron a El Observador que se tratará de un programa semanal, aunque todavía no está definido el día de salida al aire, y el programa aún no tiene nombre confirmado.

El ciclo tendrá su foco en la actualidad nacional y los temas que dominen la agenda política, económica y social. E l plato fuerte del programa será una entrevista central, llevada adelante por los dos periodistas.

Haberkorn y Hounie coincidieron previamente en las dos etapas de Séptimo día, la primera —que tuvo a Nelson Fernández como conductor— de cara al ciclo electoral de 2019, y la segunda, que tuvo al frente a Mariano López, que comenzó de cara a las elecciones de 2024 y concluyó en diciembre de 2025.

Los dos periodistas, además, han integrado en distintos momentos el plantel de Desayunos informales, en ese mismo canal. Hounie estuvo en el programa hasta 2019, mientras que Haberkorn se integró al año siguiente y sigue siendo uno de sus integrantes, junto a Nicolás Batalla, Paula Scorza y Diego "Sapo" Zas.

El final de Séptimo día marcó una pausa en la trayectoria televisiva de Hounie, que con este ciclo volverá a la pantalla casi un año después. En este último año, además, el comunicador puso fin a su etapa en el programa radial Fácil desviarse, del que fue uno de sus creadores. En honor a su salida, el ciclo se reformuló de cara a este 2026 y cambió su nombre a Aire Rico.