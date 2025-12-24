"Me bajo en esta parada": Juanchi Hounie se despidió de Fácil Desviarse y el programa hizo "honor a la historia compartida" con una decisión a futuro

"Hoy se entierra este nombre, Fácil Desviarse ", dijo uno de los conductores del ciclo radial de Del Sol FM, Diego Zaz, este martes en la apertura de la emisión del programa. Y así se cerraba una etapa más de un proyecto radial que comenzó como Suena Tremendo en 2011.

El programa del martes fue no solo una despedida con la audiencia del programa, que volverá reformado a mediados de enero, sino también la despedida de uno de sus fundadores. Hace unos días el comunicador y periodista Juanchi Hounie anunció su salida del programa radial que condujo durante 15 años.

Algunas horas después Hounie habló con El Observador y dio algunos detalles más de su salida del ciclo de Del Sol FM , entre lo que estuvo "el dolor" de dar un paso al costado y lo difícil que fue tomar la decisión. "Creo que generé mucho desgaste en mis compañeros", explicó Hounie.

"Fue un año olvidable, de esos que querés borrar para siempre del calendario. Dar un paso al costado era reconocer todo el dolor y todo el compromiso que ellos dieron. Dudo que encuentre en mi vida mejores compañeros que Sapo (Diego Zas), Nico (Batalla) y Jorge (Balmelli). Sin ellos no hubiera sido nada. Basta con verlos. Les sobra talento", expresó entones.

Antres del cierre del programa de este martes, los conductores hicieron un repaso por la historia del proyecto y le dedicaron algunas palabras a Hounie. "Muchos sentimientos encontrados en este momento. Juanchi no va a estar, y en gran parte, en honor a esta historia compartida con él decidimos que el año que viene este programa no se llamará Fácil Desviarse. Por lo tanto, Fácil Desviarse se está terminando".

"El agradecimiento a Juanchi por todas esas tardes de radio que compartimos y por haber sido factótum del crecimiento de este programa, con el que crecimos todos", expresó Batalla en la despedida. "Juanchi tiene un genio espectacular, un talento desbordante del cual me siento deudor", agregó el coconductor.

"Capaz que añadiría que me pone muy contento los mensajes de la gente. Se construyó algo muy lindo que genera esas cosas en la gente y en nosotros", agregó Balmelli

Más tarde Zaz compartió una sentida publicación en sus redes. "Me quedo con esas risas de hienas, haciendo lo que nos gusta y recibiendo el cariño infinito", escribió en una publicación en su cuenta de X junto a una fotografía del equipo periodístico en una salida al aire. "Hoy se fue Fácil Desviarse en honor a esa historia compartida. Seguiremos con Nico y Jorge. Y Juanchi, amigo del alma y compañero de ruta, que siga desbordando su talento donde sea", sostuvo.

Hounie compartió la publicación y se despidió de sus compañeros: "Uf! Qué manera de reírnos ese día. Lo tengo grabado en la mente. Último programa de no sé qué año. Yo me bajo en esta parada. Capaz el auto no se desvía tanto. Pero sigue rodando. Gracias a todos nuevamente".

Nicolás Batalla también utilizó sus redes para compartir un recuerdo en el cierre del ciclo. "Hace unas horas se fue el último Fácil Desviarse. La historia continúa el año que viene en Del Sol, con otro nombre, junto a Sapo y Jorge. A Juanchi, gracias eternas por las tardes de radio y este pedazo de historia compartida que nos cambió a todos. Lo mejor en lo que viene".

Los últimos meses de Juanchi Hounie en los medios y sus ausencias de Fácil desviarse

Hounie oficializó su salida este miércoles y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa que emite Del Sol FM. El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024.

En enero de este año, Hounie volvió a Del sol tras la primera de esas ausencias, de unos cuatro meses, y explicó los motivos de su alejamiento. "Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", contó en aquel momento.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado, y arrancar luego un proceso para recuperarse", contó en ese momento.

Tras ese regreso, en marzo de 2025 Hounie volvió a alejarse de los medios para retornar en julio, tres meses y medio después.