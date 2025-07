Juanchi Hounie reapareció al aire en Del Sol FM luego de varios meses: qué dijo en su vuelta a Fácil Desviarse

"Pasaron tres meses y dos semanas. 14 de julio. Toma de la Bastilla. Regreso en un día muy importante para mi abuela. Se la solía llamar el 14 de julio. La revolución moldeó a los franceses y hasta los más monárquicos tuvieron que aceptar que la República era el orgullo de Europa. Cuando mi abuela se murió, empezaron a llamar a mi padre. Cuando mi padre se murió, dije por las dudas no me llamen. No me quiero morir", abrió Hounie, de ascendencia familiar francesa.

La conversación viró rápidamente a los temas de actualidad, además de una breve conversación sobre la presión alta, que disparó un comentario mordaz de Balmelli: "Volvió más Juanchi que nunca: hipocondríaco".

Antes, Hounie había publicado un mensaje en su cuenta de X junto a la imagen de una radio antigua. "Siempre se vuelve al primer amor", escribió.

Siempre se vuelve al primer amor… pic.twitter.com/jBvyKmRdau — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) July 11, 2025

El regreso anterior de Juanchi Hounie a Fácil Desviarse

En enero de este año, Hounie ya había vuelto a la radio luego de un período de alejamiento, y en aquel momento había explicado que la situación la había disparado un "desbarranque emocional".

"Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", dijo Hounie.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró, y agregó que en el último trimestre del año pasado había tenido que tomar la decisión de dar un paso al costado para ocuparse de esos asuntos.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado y arrancar luego un proceso para recuperarse. Acá estoy, bien y de regreso al laburo que me hace muy feliz", había dicho Hounie.