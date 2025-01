Juanchi Hounie volvió a Fácil Desviarse luego de cuatro meses y explicó las razones de su salida del aire: "Fue arañar el fondo"

Desde hace cuatro meses, los oyentes de Fácil Desviarse de Del Sol FM tuvieron que acostumbrarse a convivir con una pregunta que, más allá de esporádicas y breves explicaciones de parte de los conductores que apuntaban a su salud, no tenía una respuesta clara: ¿por qué Juanchi Hounie ya no salía al aire?

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró, y agregó que en el último trimestre del año tuvo que tomar la decisión de dar un paso al costado para ocuparse de esos asuntos.