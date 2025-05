El mensaje motivacional de Luis Suárez en el mal momento de Inter Miami y a días del Mundial de Clubes FIFA

El delantero uruguayo Luis Suárez y su equipo, Inter Miami, no pasan por un buen momento en la MLS y se preparan para el Mundial de Clubes FIFA en el que serán uno de los equipos locales en Estados Unidos.

El Inter Miami, con Luis Suárez y Lionel Messi durante todo el partido, empató 3-3 con Philadelphia Union este sábado en Filadelfia, por la decimoquinta fecha de la MLS, un juego en el que el venezolano Telasco Segovia fue la gran figura al anotar el gol del empate en el tiempo agregado.

Messi disputó los 90 minutos, y participó iniciando la jugada del primer gol de las Garzas y anotando el segundo de tiro libre.

Aprovechando el impulso del segundo gol, llegó la magia de Segovia, quien tomó la pelota al borde del área y apuntó directo al ángulo para darle un respiro a un Inter Miami que extiende a ocho la racha de partidos sin ganar.

Javier Mascherano envió a la cancha un 4-4-2 con Jordi Alba jugando en la mitad y Tomás Avilés regresando a la titularidad en la defensa central.

Tal y como ha sucedido a lo largo de esta racha de ocho juegos, Inter Miami tuvo un buen inicio en la segunda parte. Fue así como encontraron el gol del descuento por medio del argentino Tadeo Allende.

Philadelphia llegó a 30 puntos en el liderato del Este, mientras que Miami se mantiene en el sexto puesto con 23 unidades.

Inter Miami rumbo al Mundial de Clubes

Apremiados por la cercanía del Mundial de Clubes, Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami se conjuraron para acabar con su mala racha en la visita al Philadelphia Union en la liga norteamericana (MLS), pero lograron un agónico empate.

El equipo que dirige Javier Mascherano se ha pasado la última semana en el diván, tratando de descifrar las causas del peor bache de juego y resultados desde la llegada de Messi dos años atrás.

El Inter registra cinco derrotas y dos empates en los ocho partidos disputados en el último mes, en el que fue eliminado en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fiable al principio de temporada, la defensa de Miami se ha venido abajo encajando 20 goles en esos siete últimos partidos.

La goleada 3-0 recibida el domingo pasado ante su público a manos del Orlando City acabó de encender las alarmas en el seno del Inter, que el 14 de junio acaparará la atención del mundo del fútbol al hospedar el partido inaugural del Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras la caída ante Orlando, Messi y otras veteranas figuras tomaron la palabra en una reunión a puerta cerrada entre los jugadores que buscaba recomponer el rumbo, explicó este viernes el defensa Ian Fray.

"Ha sido un tramo difícil de partidos al que no estamos acostumbrados, pero hemos tenido la semana más dura de entrenamientos en toda la temporada y los chicos se han unido de verdad", dijo el estadounidense en la rueda de prensa previa al duelo ante el Union.

"Recuperar la confianza"

Ajeno a la reunión, Mascherano defendió la autonomía de sus futbolistas para buscar soluciones.

"Al final en un grupo de trabajo es importante que entre ellos pueda haber comunicación", afirmó 'El Jefecito'. "Yo en ese punto no me meto. Ni siquiera entro en el vestuario de los jugadores porque para mí hay un ámbito que es de ellos y el entrenador no tiene por qué entrar".

"Nosotros hemos tenido conversaciones individuales y grupales con los chicos (...) Pero es muy positivo que entre ellos haya también diálogo", remarcó. "El fútbol es un estado emocional. Esto nos ha agarrado en un momento de la temporada donde hemos perdido confianza y claramente necesitamos recuperarla con urgencia".

Con base en AFP