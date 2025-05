Cuando la IA conoció el rostro de Artigas: ¿cómo se hicieron los videos de Presidencia y qué puede aportar el arte generativo a la recreación histórica?

O, dicho de otra manera, lo que sucedió cuando hicieron que la inteligencia artificial conociera a Juan Manuel Blanes, a Juan Antonio Lavalleja y a José Gervacio Artigas.

“La inteligencia artificial puede ser muy útil si es utilizada con curaduría historiográfica y educativa”, dice el director de Educación y profesor de historia, Gabriel Quirici, a El Observador. Asegura que es una herramienta para volver a pensar sobre la identidad común y la forma en la que nos contamos como nación.

“Empezamos a ver que estos videos con IA generan conversación. Porque también hay que conversar sobre la independencia, no es un acto frío y cerrado”, sostiene el jerarca. Las piezas breves que circularon en las redes se complementan, además, con una serie documental en las voces de historiadores e historiadoras nacionales.

Embed - Uruguay 200 años (cap.1): la Cruzada de los Treinta y Tres por la libertad y contra la tiranía

En 2024 se declaró este año como el año del "Bicentenario de la Declaratoria de Independencia" y estableció la creación de un comité para la organización de las actividades conmemorativas. El director de Educación señala que será una propuesta para todo el quinquenio, a largo plazo, que irá generando también espacios reales de celebración en todo el país donde los uruguayos se encuentren con diferentes expresiones artísticas.

“El objetivo sería recrear nuestra identidad con lo más avanzado que se puede usar de las tecnologías para comunicar, pero sin perder la variedad y la riqueza de nuestras tradiciones”, dice.

Un proyecto a cinco años para “recuperar lo que fue la creación de Uruguay” entre 1825 y 1830. Y si bien la Batalla de las Piedras, del 18 de mayo de 1811, no es propia del bicentenario es, señala Quirici, “la primera batalla que en la región gana la revolución de la que después somos hijos”.

“Nos parecía importante que la gente sepa que La Batalla de Las Piedras no fue una 'batallita'. Fue una batalla muy importante para que cambiara la historia de la revolución”.

De un gaucho-cowboy al rostro de Artigas: ¿cómo se ilustra la historia a la luz de la IA?

Una caballada avanza sobre el terreno y una voz narra en primera persona el relato: “Caminamos tres días bajo la lluvia. Éramos casi mil. Llegamos frente a Las Piedras. Íbamos rumbo a Montevideo, queríamos liberarla de los Godos pero nos frenaron mil soldados españoles”. Artigas blande un sable mientras las explosiones de los cañones dejan una humareda que persiste entre los revolucionarios y la escena tiene un aire a esas batallas épicas que conforman nuestra memoria audiovisual.

Pero esta vez es diferente.

Embed - Spot 18 de mayo: Batalla de Las Piedras - Ciclo 200 años del nacimiento del Uruguay (LSU)

Detrás hubo una serie de procesos impulsados por prompts (órdenes que se le indican a una inteligencia artificial generativa para lograr determinado resultado), una investigación histórica y un guion que se creó sin la incidencia de ChatGPT.

“Promptear no es soplar y hacer botellas, que hay un poco una lectura de una banalidad o una cuestión fácil no estudiada detrás”, dice Pablo Marcovecchio, uno de los directores de Enano Maldito, la productora encargada de materializar la idea.

El director explica que tomaron la decisión de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, más que pensar en el video como una excusa para explorarla. Y si bien ya utilizaban herramientas de IA en diferentes procesos, principalmente vinculados a la post producción, hasta el momento no habían hecho un video completamente concebido a través de procesos generativos.

Entonces tomaron la decisión de incorporar a Guido Iafigliola, conocido artísticamente como Glitchdo, para trabajar en el proyecto. El artista digital trabaja desde hace una década entre algoritmos y códigos de programación para explorar procesos de producción artística.

Iafigliola explica que este caso particular, al tratarse de una pieza histórica, el proceso tuvo una dificultad especial. “La mayoría de los modelos, sobre todo de imagen o de video, no saben lo qué es un gaucho, no saben quién es Blanes, no saben quién es Artigas. Entonces los prompt tienen que ser más detallados. Si le decís 'un gaucho en el campo' te hace un cowboy, porque la traducción de gaucho es cowboy”.

16 9 sin subs (0-00-00-09)_1.png

El relato tradicional sobre el proceso de creación de la pintura de Blanes dice que el artista habría ido al amanecer a la playa de la Agraciada exactamente 50 años después del hecho histórico para experimentar las características del terreno: el lugar, la luz, el clima. Para Iafigliola, 150 años después, la pesquisa fue diferente.

Una vez que recibió el guión, el primer paso fue hacer una investigación detallada de los aspectos visuales de los eventos históricos. “Lo interesante y lo maravilloso es que la propia inteligencia artificial te ayuda a hacer ese estudio con herramientas como Deep Research de ChatGPT”, explica el realizador y despliega un documento de varias páginas donde además de los acontecimientos históricos proporciona información sobre los principales personajes, un análisis del terreno y el desarrollo táctico de la batalla, el relieve, el clima, la vegetación, un estudio del vestuario, del equipamiento o de las armas de los ejércitos.

“Algo que es súper espectacular de trabajar con esto es que aprendí más de la Batalla de Las Piedras que en todos mis años de escuela y liceo”, dice el artista y señala las posibilidades educativas que repetir este proceso de creación podría presentar a docentes y estudiantes.

Además utilizaron obras de arte para alimentar el proyecto y tomar como referencia estética. Recuerda que le dio la imagen de El Juramento de los Treinta y Tres Orientales a ChatGPT y le pidió una descripción del vestuario de 15 personas para luego usar como contexto.

Algo similar sucedió con el rostro de José Artigas. “Busqué todas las pinturas e ilustraciones que había, tenía una carpeta con cuatro o cinco imágenes en la que basarme para hacer esa cara. Me di cuenta qué abstracto es el concepto de cómo era Artigas. Eso de a poco lo podemos ir reimaginando, proponiendo, reinvestigando”, expresa Iafigliola y explica que se generaron una serie de rostros para el prócer hasta que eligieron uno.

16 9 sin subs (0-00-51-12).png

Para la última pieza incluso lograron dar movimiento a una escena exacta de la Rendición de Posadas, de Juan Luis y Juan Manuel Blanes. “Pudimos empezar a agarrar la escena tal cual y transportarla a algo realista”, señalan los realizadores.

blanes2025.jpg

Una vez que reunió el contexto comenzó a construir la ingeniería de los prompts: las instrucciones exacta que se le da al programa para que genere las imágenes, sus consecuentes iteraciones y modificaciones para lograr el resultado deseado. “La clave está en iterar con la inteligencia artificial y poner nuestra impronta, nuestra creatividad, nuestro gusto, para llevarlo a un mejor nivel”.

Glitchdo prefiere no hablar de sesgos, sino de un modo “por defecto” con el que funciona la tecnología. “Cuando le pedís una persona por defecto no te va a dar una persona con una apariencia gauchesca de 1800. Pero se corrige con tu impronta. Es una herramienta muy versátil”, sostiene y destaca que la herramienta no tiene ninguna limitante en modificarlo. “No es una herramienta que está limitada por un sesgo”, dice.

El proceso que continuó se trató, en muy resumidas cuentas, de animar las imágenes generadas. De esta manera, explica Iafigliola, se puede conseguir un mayor control sobre la creación.

En el camino, se generaron una serie de escenas posibles aunque no todas terminaron en el producto final. “Incluso me encargué de hacer también heridos. Tengo hasta una imagen de Posadas con un sable atravesado. Lo hicimos todo”, cuenta. Sin embargo, las escenas más sangrientas no fueron incluidas en el producto final. La discusión sobre el límite de la tecnología sigue siendo humana. “Esas ya son decisiones nuestras, no una limitante de la tecnología en sí”.

“La toma de decisiones previas hace que descartes cosas como pasó en ciertas tomas que estaban increíbles pero que ya habían sido bloqueadas en un sentido en base a un guión, en base a un pienso, en base a una locución, que creo que le hacen bien a la forma audiovisual de trabajar”, agrega Marcovecchio y señala que si bien podrían haber utilizado un locutor hecho con inteligencia artificial buscaron la entonación de un actor-locutor.

“En todas esas etapa cuidamos cada uno de los roles y también trabajó mucha gente, que también es importante en esto de darle esa cadencia de proceso contra esa banalidad de 'apretás tres prompts y te sale Artigas fumando un habano'. No es de hoy para mañana, hay que decantarlo, hay que buscarlo, hay que pensarlo”, dice el director.

16 9 sin subs (0-00-33-19).png

Guido Iafigliola tiene una certeza respecto al uso de la IA: no hay marcha atrás. “Hacia ahí fue la tecnología y desde Uruguay no podés tapar el sol con la mano. Hay que empezar a usar estas herramientas y la visión que tengo yo es de competir con ellas, porque nos pone a un nivel de acceso donde hoy podemos competir con Hollywood. Antes hacer una producción de tipo Game of Thrones de la Batalla de las Piedras no se podía hacer. Era inviable económicamente. Ahora lo podemos realizar por un costo 100 veces menor”.

Los realizadores señalan que en poco más de un mes desde la producción del primer video y el siguiente hubo “un salto de calidad” con respecto a las herramientas disponibles. “Hubo un salto en el modelo de video. Salió Midjourney V7, salió la actualización de ChatGPT de imagen y también salió Kling 2.0 que fue el que usamos para el último video”, dice.

“Podemos soñar con el día de mañana hacer una película de la batalla. Todavía no, porque la tecnología tiene sus limitaciones. Pero sí se puede empezar a soñar con cosas que antes no se podían realizar y más para un país como Uruguay. Justamente en los mercados chicos, en los países con más dificultades, es donde más ventaja nos da esto”, dice Iafigliola.

200 años del proceso de independencia y un Uruguay “diverso” desde el origen

Quirici señala que no se eligió la herramienta de la IA por “snobismo tecnológico” sino que encuentra en ella “una oportunidad de, con criterio y rigor histórico, contar de forma amena y sintética la historia de nuestra gente”.

El profesor de Historia asegura que una de las claves para mirar los 200 años del Uruguay es recuperar ese carácter de sociedad diversa en su origen. “Hay visiones renovadas, con mayor diversidad, para entender nuestro pasado que la historia clásica y oficial. Esas visiones todavía difícilmente le llegan a la mayoría de la gente”, señala.

“Cuando se celebraron los primeros 100 años hubo un exceso de concebir a Uruguay como un país excepcional parecido a lo que se llamó Suiza de América, una visión más europeizada, blanca, masculino-hegemónica. Están los héroes, sí. Pero están sus mujeres, los paisanos, los gauchos, los ganaderos, los negros libertos y las tolderías. Mucha gente participó. Creo que podemos narrarlo de una manera más rica y más realista, aunque la inteligencia artificial sea ficticia. Es una ilusión”, sostiene.

16 9 sin subs (0-00-21-03).png

Quirici hace hincapié en el cuidado por respetar la consulta a las fuentes y la investigación histórica más actualizada. “El relato no lo escribió el ChatGPT, el relato de la Batalla de Las Piedras está escrito a partir de los documentos”, dice y asegura que es un relato en el que no hay “exageración o construcción de épica”. “Las 700 bajas son 700 bajas. Es terrible: hubo casi 100 muertos españoles, hubo unas 30 bajas entre las fuerzas revolucionarias pero además hubo casi 640 prisioneros”, expresa.

“Hay una cuestión educativa e histórica a la vez, sin dejar de tener en cuenta que el audiovisual histórico no te cuenta la historia como fue porque es una recreación. El libro de historia tampoco te cuenta la historia como fue, lo que hace es una conexión entre aquel pasado a través de los documentos y lo que sabemos de él con nuestro presente. Y esa es una virtud para un audiovisual de un minuto”.

Entre el “miedo imperante” y un "nuevo imaginario audiovisual"

El 30 de noviembre de 2022 ChatGPT se convirtió en la primera aplicación de Inteligencia Artificial accesible para cualquier usuario de internet. Y, aunque puede haber pasado desapercibido entre los titulares de un día cualquiera, desde entonces todo cambia, constante e inminentemente.

Mientras en el mundo discute sobre los límites que se imponen sobre las condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología –desde las históricas huelgas de Hollywood hasta una legislación pionera en la Unión Europea– el acceso a la IA es cada vez más cotidiano.

Y en medio de esa discusión, la publicación de las piezas audiovisuales por parte de Presidencia de la República no estuvo exenta de críticas.

“La inteligencia artificial me permite sintetizar, con un costo adecuado, una imagen en movimiento de aquella historia que está fija o solo en los monumentos. Yo creo que se puede dar una visión más rica, más humana, más diversa en el sentido de tener en cuenta lo social, lo étnico, la perspectiva incluso de género, que es lo más actualizado en la historia”, dice Quirici sobre el uso de la herramienta.

Esa heterogeneidad la lleva también al campo de las artes y asegura que como parte del proyecto del Bicentenario se desarrollarán –en los próximos cinco años– actividades relacionadas a la memoria con la participación de elencos de actores, músicos, artistas plásticos, historiadores y bailarines. “La discusión nosotros no la dimos por la generación o no de un tipo de trabajo, sino porque es un tipo de comunicación dentro de un proyecto mayor donde van a existir todas las posibilidades. Ojalá que estos vídeos ayuden también a que la gente asista a los espectáculos artísticos”, expresa.

La publicación de la campaña de divulgación sucede además al lanzamiento de la campaña Mucho más que un país del Ministerio de Turismo, que generó una polémica al haber sido realizada completamente con IA bajo la marca Uruguay Natural. El director de Educación asegura que este antecedente no fue parte de la discusión sobre el nuevo proyecto.

“Tenemos que usar la tecnología para contar nuestras tradiciones, eso no te hace irreverente con la tradición ni te hace desatento con la tecnología”, agrega el director de Educación y expresa que el proyecto “no va en contra del trabajo de actores ni de diseñadores, porque es mucho más grande que usar inteligencia artificial". "No nos vamos a negar la oportunidad de también usarla”, acota.

16 9 sin subs (0-00-02-10).png

La discusión tocó también a los realizadores, que recibieron tanto críticas como aplausos por el resultado de las dos primeras piezas.

En este sentido, Marcovecchio considera que hay un “miedo imperante” ante esta revolución pero plantea que ha habido otras revoluciones –sin dudas más lentas– en los últimos 20 años en los que trabaja en el rubro. “Hay otros ejemplos anteriores en lo audiovisual, pero esto es con una velocidad y una locura demencial”.

“Esto se trata de darle valor, de demostrar que tiene una buena utilidad. Personalmente lo que yo siempre digo es ‘si no te gusta, andá a otro lado porque esto no va a parar’. Ahora no podés apretar un botón y hacerlo, pero en algún punto vamos a apretar un botón y se va a hacer solo”, dice Iafigliola, pero explica que aún en ese momento va a haber alguien que lo va a hacer mejor porque tiene más habilidad técnica, más conocimiento, mejor gusto o más experiencia. "Vamos a tener resultados siempre diferentes”.

16 9 sin subs (0-00-10-00).png

Y así como llegaron críticas, Marcovecchio destaca el mensaje que recibió de una madre: Mi hijo vino de la escuela y vino copado con la batalla de las piedras porque le mostraron el vídeo.

"Nosotros tenemos cargadas en nuestro cerebro –por las películas de mercados que tienen una industria audiovisual potente– batallas e historias que vimos épicamente y hermosamente filmadas", dice el director. "Logramos ampliar ese imaginario hasta darle un poco de emoción a ese gurí que fue a la escuela y la Batalla de Las Piedras le quedó en un lugar épico y saludable en este sentido. Creamos un imaginario audiovisual de algo que estaba quieto", concluye.