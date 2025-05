Tom Cruise se cuelga de un avión para salvar al mundo (y al cine): la última de Misión Imposible es un autohomenaje con una historia entreverada y acción impresionante

Que a los 62 años y después de tres décadas haciendo esto, no tiene problema en mostrar su cuerpo veterano vistiendo solo un bóxer, en que su pelo le quede como un casquito porque lo agarra el viento de frente a miles de metros de altura o en reconocer lo que a esta altura ya es un meme y regalar en cada una de sus películas al menos una escena en la que corre como si no hubiera mañana.

En este caso, parece que ese mañana no va a existir. La razón es que La Entidad, la inteligencia artificial todopoderosa que apareció en la película anterior (Sentencia Mortal) y que en aquella entrega se la disputaban las potencias del mundo, metió un upgrade entre películas y ahora se maneja sola.

No solo eso, sino que difunde fake news, fomenta la paranoia y tiene a todo el mundo en vilo, al borde del colapso, con muchos humanos engatusados por sus mensajes de salvación que traerá cuando domine el mundo luego de provocar una guerra atómica entre los países con armas nucleares, de cuyos arsenales se va haciendo con el control uno por uno.

Con el mundo a cuatro días de su final, serán Hunt y su equipo los únicos capaces de desbaratar los planes de La Entidad, en un complejo juego de ajedrez contra la máquina en el que un error significa jaque mate para la Tierra.

Lo viejo funciona

Todo eso será explicado, reexplicado y sobreexplicado en una primera parte de la película que da ganas de llorar. Tom Cruise y su equipo, en su misión personal de mantener al cine como espectáculo en el centro de la relevancia cultural ante una cada vez mayor cantidad de oponentes, hacen algo increíble: logran llevar a la pantalla una reescritura de guion y convertirla en escenas de una película.

Es que originalmente Sentencia Final era la “parte 2” de la película anterior, que se estrenó en 2023. Entre las huelgas que hubo en Hollywood en los últimos años, la recepción tibia en taquilla de la entrega pasada, y quizás algún tejemaneje de señores de traje, ese vínculo se desarmó.

Pero al mismo tiempo que se la desconectó –relativamente– de su predecesora, esta octava Misión Imposible tiene como intención ser el cierre de todas las aventuras de Ethan Hunt y el guion se saca del forro de la campera de cuero de su protagonista una sucesión de inesperadas referencias y enlaces con películas pasadas con la intención no siempre lograda de darle más peso emotivo y narrativo a todo lo que vino antes.

Y todo ese tramo inicial tiene mucho, mucho, diálogo. Largas parrafadas rápidas e insufribles que terminan entreverando y hasta tapando algún punto interesante sobre la emergencia de la inteligencia artificial en el mundo actual, el duelo que se puede plantear con el arte y el valor humano de la creación, y hasta la presencia constante de la manipulación y la mentira en el mundo digital.

Todas ideas valiosas, que quedan casi todas en la nada, salvo por una línea que Tom Cruise dice y reafirma durante la película que puede interpretarse desde distintos lugares vinculados a la creatividad, el entretenimiento cinematográfico y el relacionamiento humano, y que se puede resumir en la máxima Eternaútica de “lo viejo funciona”.

De alguna manera, Tom Cruise/Ethan Hunt encarna esa filosofía. Hay en esta Misión Imposible, si se quiere, una revalorización del cuerpo veterano y una defensa de este héroe experimentado y falible, hasta medio torpe, tan James Bond como Buster Keaton.

Lo mejor de esta Misión Imposible

Por eso quizás es que los momentos más brillantes y maravillosos de esta película son aquellos en los que la acción pasa al frente. Son esas secuencias las que hacen despegar la película, las que tienen un manejo impecable de la sorpresa, la tensión y la energía, y todas funcionan a la perfección.

Además del morbo de saber que Cruise realizó muchas de las piruetas y acrobacias que protagoniza Ethan Hunt, hay siempre una cuota de novedad y de buen hacer cinematográfico que amortiza el precio de la entrada cuando uno se mete en la sala a ver Misión Imposible, como una impresionante secuencia que ocurre dentro de un submarino hundido en esta entrega.

Esa magia contrasta con lo densas que se hacen las frecuentes discusiones entre políticos que se alternan con las aventuras de los espías, y por otro lado, la cuestión de que el antagonismo esté repartido entre una entidad incorpórea y un esbirro con la misma personalidad que un trapo de piso, le sacan un poco de inversión emocional a todo lo que está sucediendo.

Pero a eso se le impone como contrapeso el carisma de Cruise, que se sobrepone a lo aparatoso e imperfecto del filme, y a su necesidad de llevar todo a la épica. El star power y el encanto de sus secuencias de acción hacen que el saldo final sea positivo.

Y claro, si se siguió todo el viaje de Ethan Hunt, la calificación sube un poquitito más. Aunque en Hollywood hace rato ya que los finales definitivos no existen más, y que a veces la lógica de autohomenaje de esta Sentencia Final sea un poco excesiva (hay dos montajes de escenas de la saga), esta ¿última? Misión Imposible tiene como valor el seguir apostando por ciertas lógicas y recursos del cine que reviven la esperanza en que no todo está perdido y que nos puede seguir entreteniendo. Y eso no es poco.