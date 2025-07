Estas son las mejores series del año según los premios Emmy: en qué plataformas de streaming se pueden ver

The Last of Us – La segunda temporada de la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal avanza en la carrera como una de las más queridas por su público. La historia post-apocalíptica, en la que los hongos habitan en el cuerpo de las personas infectadas, tomó un giro sorprendente en su última entrega y se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma. HBO Max.

Embed - The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial Subtitulado | Max

Paradise – Un impactante asesinato es el inicio de una investigación y el punto de partida de un thriller político en el corazón de la Casa Blanca. La serie dirigida por Dan Fogelman y está protagonizada por Sterling K. Brown como el agente Xavier Collins. Disney +.

Embed - Paradise | First Official Trailer | Hulu

The Pitt – La serie que cuenta los dramas cotidianos de un grupo de médicos y trabajadores de la salud en un turno de 24 horas se posicionó entre las más nominadas de esta temporada de los premios Emmy. Protagonizada por Noah Wyle –quien la coguionó junto a R. Scott Gemmill y John Wells–, The Pitt hace una crítica al sistema de salud estadounidense y pone la mirada sobre el agotamiento de los funcionarios. HBO Max.

Embed - The Pitt | Official Trailer | Max

The White Lotus – Las vacaciones de los ricos y famosos llegaron a Tailandia y cosecharon 23 nominaciones este año. La tercera temporada de la serie de Mark White vuelve a posicionarse entre las favoritas de los premios con una entrega que se concentró en la comercialización del bienestar y la búsqueda del sentido personal. HBO Max.

Embed - The White Lotus Season 3 | Official Trailer | Max

Slow Horses – Después de una misión fallida un oficial del MI5 interpretado por Gary Oldman es enviado la Casa de la Ciénaga, un rincón administrativo donde esperan su renuncia. Sin embargo, se verá envuelto en una peligrosa maniobra. La serie, una adaptación de las novelas del escritor británico Mick Herron, llevan ya cuatro temporadas y vuelve a las listas de los premios Emmy. Apple TV+ (no disponible en Uruguay).

Embed - SLOW HORSES Trailer SUBTITULADO [HD] Gary Oldman/Serie/Apple TV

Severance – La serie más nominada de esta temporada de los premios Emmy no se puede desde Uruguay en plataformas. La producción de Apple TV+ sigue a un grupo de empleados de una multinacional que luego de someterse a una operación, separan su consciencia en dos partes y no retienen memorias de su tiempo en la oficina, generando un alter ego laboral con su propia identidad. La segunda temporada de la serie acumula 27 nominaciones.

Embed - Severance Trailer SUBTITULADO [HD] Patricia Arquette

Abbott Elementary – La comedia que se transformó en fenómeno desde su estreno a fines de 2021 vuelve a entrar en la lista de los premios Emmy. La historia de un grupo de profesores en una escuela de uno de los distritos más pobres de Filadelfia se convirtió en una sitcom aclamada por su sentido del humor. Disney +.

Embed - Abbott Elementary ABC Teaser Trailer (HD) comedy series

El Oso – La serie de Chicago está de vuelta. La tercera temporada se centró en el caos en la cocina de The Bear, el restaurante de alto nivel en el que se ha convertido el original bar de bocadillos de la primera temporada, en las complicadas relaciones entre los diferentes personajes y en el origen de los traumas culinarios de Carmy (Jeremy Allen White). Disney +.

Embed - The Bear | Season 4 Official Trailer | Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach | FX

Hacks – La comedia sobre la comediante Déborah Vance (Jane Smart) y su guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder) vuelve a la carrera de los Emmy después de consagrarse como la mejor serie de comedia en 2024 con la caótica relación entre ellas, las aspiraciones de una veterana del showbusiness y las nuevas ideas de una millenial que quiere cambiarlo todo. HBO Max.

Embed - Hacks | Season 4 | Official Trailer

Nadie quiere esto – Adam Brody y Kristen Bell protagonizan una de las comedias románticas que mayor entusiasmo despertó en el último año. Ella, una podcastera sexual que no cree en nada, y él, un rabino soltero, se enamoran y ponen a prueba sus vidas diametralmente opuestas. En Netflix.

Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial | Netflix

Only murders in the building – Los asesinatos continuan en un edificio de categoría en pleno centro de Nueva York y el adorable trio de investigadores/podcasters con las actuaciones de Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin se ven envueltos (una vez más) en una investigación que se siente cada vez más cerca de casa. Disney +.

Embed - Only Murders in the Building (Official) Teaser | Hulu

Shrinking – Harrison Ford y Jason Segel protagonizan esta serie sobre una terapia de duelo donde ambos, terapeuta y paciente, tienen muchas cosas que resolver. La serie tiene dos temporadas y no está disponible en Uruguay, dado que se emite a través de Apple+.

Embed - Shrinking — Official Trailer | Apple TV+

The Studio – Un ejecutivo de un importante estudio cinematográfico es ascendido y se transforma en el nuevo presidente de la firma. Desde ese momento, deberá lidiar con los problemas de producción, los egos de las estrellas, el interés por el buen cine y la necesidad de amasar una fortuna en la taquilla. Con impresionantes cameos, chistes cinéfilos y un humor característico de Seth Rogan (creador y protagonista) se convirtió en la sorpresa de la temporada. Apple TV+ (no disponible en Uruguay).

Embed - The Studio — Official Trailer | Apple TV+

What we do in the shadows – La serie que se "desprendió" de la película homónima de Taika Waititi ya tiene su propia reputación y éxito propio, y durante seis temporadas estos peculiares vampiros han protagonizado toda clase de aventuras. Por lo visto, sigue encantando a los votantes de lo Emmys, que la mantienen entre sus nominadas recurrentes en el rubro comedia. Se puede ver en Disney+.

Embed - What We Do in the Shadows - Official Trailer

Adolescencia – La serie que se convirtió en un fenómeno de Netflix cosechó 13 nominaciones para los premios Emmy. Tras el asesinato de una adolescente en el estacionamiento de una ciudad británica, la policía arresta como sospechoso a un joven de 13 años que comparte su misma escuela. Adolescencia se centra en los esfuerzos de los investigadores por desentrañar el complejo sistema que rodea los vínculos entre los adolescentes, los adultos y las familias para encontrar el motivo del crimen. Todo, en cuatro episodios filmados en un plano secuencia sin interrupciones.

Embed - Adolescence | Official Trailer | Netflix

Black Mirror – La serie que se ha posicionado como una referencia de la distopía tecnológica tiene chances de volver a llevarse un Emmy. Después de siete temporadas, la franquicia Black Mirror estrenó seis nuevo capítulos que compiten por una nueva estatuilla con historias de innovaciones médicas, videojuegos de los 90 o universos virtuales alternativos. Netflix.

Embed - Black Mirror: Temporada 7 | Tráiler oficial | Netflix

Dying for sex – Cuando una mujer es diagnosticada con cáncer decide dejar a su esposo e iniciar la búsqueda de una vida sexual satisfactoria. La miniserie está inspirada en la historia real de Molly Kochan –quien la compartió en un pódcast con su mejor amiga Nikki Boyer– y se ve atravesada por un tono tragicómico que imprimió una sensación de novedad en esta temporada televisiva. Disney +

Embed - FX's Dying for Sex | Official Trailer | Disney+

Monstruos – La segunda temporada de Monstruos se basa en la vida real de los hermanos Lyle y Erik Méndez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989 en Beverly Hills. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix, la serie trajo también la primera nominación del español Javier Bardem a mejor actor por su interpretación de José Menéndez.

Embed - MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story | Official Trailer #1 | Netflix

El Pingüino – La miniserie, que se deriva de la película más reciente de Batman, se metió entre las nominadas a llevarse una de las estatuillas más importantes de la noche. Protagonizada por Collin Farrell, sigue la transformación de un don nadie a uno de los gángsters más famosos de Gotham. HBO Max.