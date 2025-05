Entre los hongos de The Last of Us y la nieve de El Eternauta: ¿por qué nos obsesiona el fin de la civilización?

Hoy, el caballito de batalla del momento de HBO es la serie postapocalíptica The Last of Us, en la que un hongo mutante convierte al 99% de la población en zombies. En Netflix, lo más visto es El Eternauta, donde la extinción se riega en una nieve tóxica sobre el Cono Sur. Disney+ apuesta todo a Paradise, una serie donde los sobrevivientes de un cataclismo global viven bajo tierra. Y los ejemplos pueden seguir en todos los formatos, plataformas y manifestaciones. Libros hay cientos. ¿Y películas? Muchas. Estas son algunas recientes: Dejar el mundo atrás, No mires arriba, El día del fin del mundo, Un lugar en silencio, Guerra Civil, Exterminio: La Evolución, Llaman a la puerta, y se puede seguir. No importa si son buenas o malas. Existen.