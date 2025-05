Martín "Mono" Fabio y la vuelta de Kapanga a Uruguay tras su infarto: "Vivir 25 años arriba de un micro me pasó factura pero me dio una chance"

APOCALIPSIS Entre los hongos de The Last of Us y la nieve de El Eternauta: ¿por qué nos obsesiona el fin de la civilización?

Tiene 56 años, dejó de fumar el año pasado después de cuatro décadas, y sabe que la vida le dio una nueva chance. Por eso también tiene claro que cuando la banda sale de la Argentina lo hace para divertirse y divertir, porque sino “buscaría trabajo de otra cosa”.

¿Ustedes vinieron sólo cuatro veces a Uruguay?

Sí… no más de cinco. 1998 y 1999 habremos ido una vez cada año. Después tuvimos como 10 años sin ir, (después) tuvimos la pandemia, que esa fue la última vez, y no muchas veces más.

¿Por qué creen que pasó eso?

La verdad es que no tengo una respuesta para esa pregunta. A Chile en 29 años fuimos dos veces, un montón de colegas nuestros van todos los años. Fuimos más veces a España, a México, que a Uruguay.

Nosotros somos una banda que hace más de 25 años que tocamos en toda la Argentina, una banda federal, que viaja todos los fines de semana a alguna ciudad, a alguna provincia, a algún pueblo, en la extensión de la Argentina. Es tan grande que si tienes armado un circuito como nosotros, no necesitas ir a otros lugares.

Por ahí la demanda a veces es acá en la Argentina y cuando sale ir a algún lugar del exterior hay que pensar porque también te vas tres semanas, dejas acá nueve fechas, diez fechas.

No todo es color de rosa cuando vas afuera. A veces la gente piensa que todos son el Duki. La verdad que es una locura hermosa, pero yo ya estoy grande, si me decís que vamos a hacer 50 fechas en dos meses yo no sé si me la banco. Nos tocó la tercera edad ya. Estamos pasando las 50. Como que todo cada mañana te duele un poco más.

¿Ya te considerás de tercera edad?

No sé, 60 para arriba le ponemos (risas), yo ya tengo 56. Somos grandes, estamos mañosos, a veces el espacio entre la buena onda y la mala onda es un pelito. Tratamos de no claudicar y no bajar los brazos, y también por algunas cuestiones a veces no hay que forzar las cosas también, si no vamos por algo ha sido.

La última vez que vinieron fue en pandemia, con restricciones, pero vivieron un momento emocionante

Nosotros lo habíamos programado. Se canceló por la pandemia. Estuvimos dos años y pico esperando la reprogramación. Cuando fuimos (en 2021) todavía era con mesas, sillas y la gente con barbijos.

Antes de que termine el show vino el que organizaba el show y nos dijo que le dijéramos a la gente que se podía parar, que se había abierto la restricción de la distancia social y de estar sentados. Eso sí fue una gran alegría porque fue sentir un poco la sensación… hace dos años que veníamos haciendo streaming, autoconcierto. Todas las fórmulas que hubo para hacer, en pandemia nosotros las intentamos todas.

Era raro porque no terminaba de ser un disfrute total, completo. Fue difícil, ahora ya nos olvidamos, parece que nunca hubiese habido una pandemia que duró dos años, que tuvimos casi dos años sin poder tocar.

Creo que eso marcó otro punto dentro de la historia de Kapanga, cuando en los libros digan que nosotros el primer show que hicimos en la pandemia y que dejaron parar a la gente fue en Uruguay, no fue en la Argentina, que hacemos 80 shows al año. Vale doble jajaja.

_DSC2623.jpg Kapanga Foto: Difusión

¿Qué se puede esperar de este show en la Sala del Museo?

Vamos a entregar todo lo que tenemos para hacer, y si no lo hacemos para divertirnos buscaría trabajo de otra cosa (risas).

Hace menos de un año sufriste un infarto en medio de un show. ¿Te imaginabas en los días posteriores, quizás en el momento más complicado, volver tan rápido a la actividad en unos meses y ya estar en este momento girando, yendo a distintos países?

Pasó hace siete meses el infarto y no sabía cuándo cuándo era la vuelta, iba a ser cuando los médicos me dieran el alta. Por suerte la recuperación fue bastante rápida. No fue un resfrío, fue un infarto, me pusieron siete stents, que son un montón.

Fue una incertidumbre porque nadie sabía cuándo iba a volver. Por ahí calculábamos que iba a durar más tiempo y me recuperé bastante rápido, en dos meses ya estaba cantando de vuelta. Hice bastante bien los deberes, dejé de fumar, cambié un par de hábitos.

Tengo 56 años y 40 años de fumador, tenía todos los números comprados, a ver si en algún momento me pasaba algo. Bueno, me pasó. Hubiese preferido que no, pero bueno, puedo contarlo, ahora estoy hablando con vos. ¿Podría haberla no contado? Sí, podría haberla no contado. Hay un montón de gente que no la cuenta.

También vivir durante 25 años arriba de un micro, dormir mal, estresado, todas las cositas que van sumándole a que en algún momento te pueda pasar una factura en tu cuerpo. A mi me paso factura pero me dio una chance.

¿Cómo se trabaja el miedo en la vuelta? Porque te pasó en un escenario, no debe ser fácil volver al mismo lugar

Cuando un jugador de fútbol se lesiona bajando una escalera en la casa y se rompe el peroné, cuando vuelve a jugar a la pelota se rompió en una escalera, pero si se rompe jugando a la pelota, cuando vuelve a jugar y va a trancar se va a agarrar un cagazo bárbaro. Me pasó más o menos lo mismo.

Igualmente el día que me dieron el alta, que fue a los dos meses, al otro día empezamos a grabar el disco de conmemoración de los 30 años de Kapanga, que ya salió el primer corte, el Mono Relojero con "Pablito" Lescano y Damas Gratis.

Fue de a poco: primero siete tomas, ocho tomas, un ensayo primero 40 minutos, después 50, hasta que ahora los médicos me dijeron que era vida normal, con control médico, con los cuidados, la medicación, 7.000 pastillas.

Embed - Kapanga & Damas Gratis - El mono relojero (video oficial)

¿Este nuevo disco busca explorar otros sonidos, buscar nuevos públicos o es en gran parte una celebración?

Yo creo que más que nada es celebrar, también grabar algunas canciones con un sonido actual. En el caso del Mono Relojero, que ya fue el primer corte, nos dio el gusto de grabarlo.

El Mono Relojero original que se escucha en los discos es una versión demo, que nosotros fuimos a grabar para mostrárselo a la compañía discográfica y no nos dieron ni tiempo para que lo grabemos bien. La compañía agarró el demo y lo mandó a la radio, y el periodista decidió que saliera el demo.

Y ahora pudimos hacer una versión bien grabada, con un buen estudio, con la producción del “Mosca” (Martín Lorenzo) y “Marianito” (Mariano Franceschelli) de Los Auténticos Decadentes, con la colaboración de "Pablito" Lescano. También ahí le dimos una patada al tablero, nunca nos habíamos metido con la cumbia. Siempre fue el cuarteto una de las gracias de la banda, mezclado con todo lo demás.

Ahora estamos pensando todo para en noviembre hacer la celebración oficial de los 30 años y ahí lanzar la gira mundial. Yo digo mundial y capaz hacemos nada más que Argentina como los últimos 30 años (risas).