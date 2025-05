La frase de José Mujica que Yessy López se tatuó a si misma tras la muerte del expresidente

La vedette, conductora y tatuadora Jessy López compartió con sus seguidores un momento que quedó grabado en su piel. Este jueves, tras la muerte del expresidente José Mujica , decidió tatuarse una de sus recordadas frases: "No me voy, estoy llegando" .

“Querido pueblo, gracias. Gracias por tus abrazos, gracias por tu cariño y, sobre todo, gracias por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia. Si tuviera dos vidas las gastaría enteras para ayudar a tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años. No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida”, dijo entonces.