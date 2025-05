Nacho Álvarez contó cuál es el "sentimiento genuino" que tenía por José Mujica y pidió "respeto"

Ignacio Álvarez via X @igalvar71

"Quisiera ver si los que desprecian tanto a Mujica, expresan el mismo odio hacia los militares que torturaron y mataron. Y si los que defienden y entienden al Pepe, también lo hacen con los militares que violaron los derechos humanos. Aún así, a Mujica lo elegimos los uruguayos, porque él eligió cambiar. Y los que festejan su muerte, evidencian no poder cambiar", agregó en el texto con el que compartió parte de su columna.

La primera vez que te vi fue hace más de 30 años, cuando trabajando en CX 44 no podía creer que aquel peludo desalineado fuera mi jefe. Desde entonces pasaron entrevistas, charlas en la chacra, discusiones, criticas y reconocimientos mutuos. Hasta la última vez que nos juntamos,… pic.twitter.com/OV7ehDUvzZ

"¿Cómo no hablar de esto?", comenzó Álvarez. "Hay una trascendencia en la figura de Mujica que el que no la ve está ciego, por más de de que te guste o que te disguste. Estamos hablando una vida de película. Un camino absolutamente equivocado, por lo menos desde mi punto de vista y él a la larga también asumió, y esa peripecia vital lo terminó llevando a la presidencia de la República con el voto de muchos de nosotros”, dijo.

El comunicador expresó que si bien quienes escribieron pueden tener "un punto de vista muy critico" consideró que "hay cierta falta de altura a la hora de manejarse de esta forma tan insultante con alguien que es parte de la historia del país e incluso por respeto a los uruguayos –y no estoy hablando de frenteamplistas solamente– y por algo lo votaron porque los estaríamos subestimando".

“Tantas veces hablamos de políticos que se acomodan para hacer la suya, y en el caso de Mujica eso no se puede decir. Él ha predicado con el ejemplo, con elecciones de vida que podrían ser muy buenas para que cada uno le transmita a sus hijos como el valorar la vida y jugarse por las convicciones. Díganme si esos no son valores a defender y a transmitir", sostuvo.

Si bien expresó que "el [zorro] pierde el pelo pero no las mañas" y consideró que "hasta último momento se mandó de las suyas también".

Álvarez destacó en su columna la sinceridad del expresidente y compartió cuál es su sentimiento hacia Mujica.

"El sentimiento genuino que yo tengo con Mujica, que no es sólo una relación profesional porque varias veces hemos estado sentados mano a mano, es mirar a alguien a los ojos y sentir que ese hombre me estaba hablando con sinceridad y que reconocía cosas que nunca imagine que me podía llegar a reconocer. Lo hizo en privado pero también públicamente. Eso para mí en un político es digno de admiración y de aplauso", sostuvo.