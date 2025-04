Nacho Álvarez: su pelea con Orsi, el dato que hizo caer a una ministra y sus reuniones con empresarios

- Días atrás renunció la ministra de vivienda Cecilia Cairo tras una información que diste en tu programa La pecera acerca de las deudas que tenía en la contribución inmobiliaria de una de sus viviendas. Hablando con gente de la oposición me dijeron que está clavado que esto es un ajuste de cuentas interno del Frente Amplio. No voy a ser tan gil de preguntarte por la fuente, pero ¿qué pensás sobre esa hipótesis?

-Yo lo escuché también y no lo podía creer. No soy idiota, todo es posible. Lo que te puedo decir es que un funcionario público me acercó la información, ¿pa' dónde patea políticamente ese funcionario público? No lo sé. Por lo general el que te tira algo es alguien interesado, puede ser que le quiera hacer un bien al país y a la humanidad aunque sea de su partido el que queda mal, pero en general quiere cagar a otro. Acá vino alguien que yo no conocía, cuando digo vino es que ni siquiera me reuní con él, por whatsapp me dijeron ‘tengo esta data’, documentos, cosas… se lo doy al torca, González Keusseian, va al lugar, habla con los vecinos, ve las construcciones, no era un baldío como supuestamente estaba declarado, cerraba todo el paquete. Llamamos a Cairo justo en el momento para que no tenga chance de jugadas, de pensar. La tipa honestamente respondió y reconoció. Ahora, ¿de dónde salió ese tipo? No sé, quería pegarle a Cairo, probablemente, quería pegarle al Frente Amplio, seguramente. Ahora, ¿es del Partido Nacional, es del Partido Obrero, es de un partido distinto al MPP?, Convengamos que todo es posible. No tengo la más pálida idea.

- Todo es posible, a esta altura del partido, hemos visto tanta cosa. Yo qué sé, y tampoco me importa. Claro, sería muy fuerte si hubiera salido del Frente. Yo tiendo a creer que no,

- ¿Te pareció bien la rapidez de la renuncia de Cairo?

-¿La qué? ¿!La rapidez!? ¿Vos estás siendo irónico?

-No, me refiero al tiempo transcurrido antes de renunciar ¿Vos decís tendría que haber renunciado esa misma noche?

-A ver. nosotros sacamos de mañana el informe. A las 5 de la tarde convoca a una conferencia, me agradece a mí, gracias a Nacho Álvaro, que me hizo darme cuenta de que esto está mal… Yo le agradezco la gentileza de nombrarme, le agradezco que no haya dicho “este operador, hijo de puta… "Podría haber hecho esa. Pero también me parece que fue una estrategia. ¿Me vas a decir que la ministra de vivienda no sabía nada y tuvo que salir Nacho Álvarez a hacerle darse cuenta? Lo sabe de memoria.

- Viste que la mujer tuvo una vida muy difícil. Problemas familiares y demás. Capaz que no tenía en la cabeza ese tema...

- En el informe que hicimos nosotros demostramos que hubo dos meses meses en los que pagó los cuarenta y pico de pesos que le correspondían por un tributo, o sea, esos dos meses demuestran que sabía que tenía que pagar. ¡Tiene una hija que trabaja en el BPS! O sea, las cagadas están por todos lados. O sea, no es ignorancia. Ya sabemos que la ignorancia no es excusa, pero no era ignorancia. Deliberadamente decidió no hacerlo. Pero así lo reconoció ella. No calibró, según su versión pública, la gravedad que eso tenía. Nacho Alvarez le hizo caer en la cuenta de lo grave que era. En la primera entrevista que dio le preguntaron si pensaba renunciar, dijo que no, lo dijo claramente. Yo hablé con una altísima fuente de gobierno, al día siguiente, y le dije, “che, ¿cómo es esto?” Me dijo: “Nos remitimos a lo que dijo, ella tiene que cumplir, estuvo mal, tiene que poner todo en regla y se acabó acá la película”. No me dijeron “estamos evaluando”. Nadie estaba pensando en que renunciara. Entonces... ¿qué pasó? Pasó la vida, pasó la realidad. Pasó que empezaron a salir los vídeos de ella como legisladora diciendo que hay que cumplir primero con las obligaciones que uno tiene.

-Debe haber sido fundamental la presión de las bases frenteamplistas, quejándose, diciendo “cómo nos puede pasar esto”, “tenemos que marcar la diferencia”. En las redes era pimba y pimba, una atrás de otra.

- Obvio que muchísimos uruguayos pueden tener y tienen deudas, y eso no es un pecado, porque si no podés pagar, no podés pagar. Pero ella fue legisladora durante un período, antes ocupó otros cargos. Gana 300 mil pesos, dona al partido, pero primero está la obligación con el país. Acá se demoraron todos. Ella y Orsi también. Originalmente la decisión era no renunciar. ¿Qué pasó después? Y bueno, vienen las elecciones municipales, esto puede tener un costo político. Yo decía ¿qué tiene para perder Orsi? ¿Qué tiene para ganar Orsi?

-Para sacarla tenía que pelearse con la barra del MPP

- ¿Y se peleó con la barra?

-Y bueno, la barra había salido a respaldar a la ministra.

Entrevista Ignacio Álvarez Foto: Leonardo Carreño

-Yo creo que al final quedó a mitad de camino, porque no fue el que tomó la decisión. Incluso la versión oficial es que Cairo le presentó la renuncia. No es que Orsi la destituyó. Ni siquiera eso. Lo que se dice es, Cairo le presentó la renuncia después de...

-¿Vos te creés que fue Cairo la que tomó la decisión?

-Finalmente tengo que basarme en lo que dicen. La verdad no tengo la menor idea, pero que quedaron horribles, quedaron horribles.

-Esto de Cairo fue una información que diste, pero vos sos una persona polémica por tus opiniones, ¿te gusta más opinar que informar? ¿te queda más cómodo? ¿te sale mejor?

-A ver, comentame alguna opinión polémica que yo haya dicho

-¿Opinión polémica!? Insultaste a Orsi en la campaña electoral, pero si hago memoria…

-No, no, después te contesto lo de los insultos (dibuja comillas en el aire con los dedos) pero lo de las opiniones es parte de mi honestidad. Yo digo lo que pienso. Yo no juego sucio.Yo no te disfrazo la realidad. ¿Ok? Y lo he demostrado. Yo no digo, “ah, como esto le pega mal a fulano, esto no lo doy”. Yo no ando calibrando esas cosas, ¿tá? Vos sabés muy bien, trabajaste conmigo, a nosotros como periodistas que somos, se nos hace agua la boca cuando descubrimos un acto de corrupción, sea de quien sea, ¿tá? Y le damos como dentro de un gorro. Vos escribís columnas de opinión. Yo creo que la opinión muchas veces está más cerca de la realidad que la información. Te puedo titular 200 noticias y ponerte 10 párrafos asépticos con una información y vos lees eso y muchas veces pasa. Mirá vos, plin, o mirá que bien. Ahora, si yo te digo esto, pero te lo comparo con esto y esto y esto y esto, o te lo contextualizo, o te digo, esta persona que declara esto hace dos años declaraba esto otro….

-Eso es información, eso no es opinión.

-Está bien, entonces pasemos a un nivel medio entre información muy primitiva y la opinión. Yo trato de hacer análisis siempre, contextualizando, y el matiz entre el análisis y la opinión es muy fino también. Porque estás analizando, contextualizando una situación y vos la contextualizas en función de tus elementos, de tu forma de ver las cosas.

-Pero viste que dicen que el tono hace a la canción. Que, además de lo que se dice, es importante cómo se dice ¿Vos no pensás que a veces se te suelta la cadena en el tono que usás, en la forma en que decís las cosas?

-Yo soy así. Y al que le guste, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Siempre fue así, No me sale de otra manera. Vamos a lo que vos llamás insultos…

- “Garca”, le dijiste a Orsi, garca y deshonesto.

-Entre otras cosas, no me acuerdo. Bueno, él hizo todo un compendio, ¿no?

-Pero con garca alcanza…

-Pero eso venía a cuento de algo, ¿verdad? Yo lo registré con una cámara oculta después de pedirle...

-Además eso, lo grabaste sin permiso.

-Pero lo hice por un bien superior. Lo que pasó, digo, por si alguno no se acuerda, era que justo antes de la elección, Orsi no me contestaba por ningún lado. Entonces lo fui a esperar y él me dijo “lo que pasa es que vos estás muy jugado”. Me dijo “arriesgo mucho, tengo mucho para perder haciendo una entrevista”. Y ahí me dijo de hacer una entrevista telefónica cortita. Porque yo estaba proponiéndole ir a la tele, que es mucha más exposición. Me mintió en la cara, no sé. Yo tiendo a creer que lo dijo en serio en ese momento.

-Muchas veces los políticos hacen eso, te dicen “bueno, lo vemos…”

-Yo lo estaba grabando, ¿tá? Y como siguió sin contestarme, lo espero en la puerta de la radio y lo encaro cual movilero. Y ya sabemos todos lo que pasó. Se escondió, vinieron a decirme que cómo estaba ahí, llamaron a la dirección de la radio para que me sacaran. Media hora estuvo Orsi escondido en un camerino y cuando sale pasó lo que todos vimos, le digo “¿me vas a dar la entrevista?” y dice “no porque vos me insultaste”. Y ahí debo volver al punto de los insultos. ¿No sabía que yo lo había insultado cuando me dijo que me daba una entrevista telefónica?

-Pero es un político...

-¿Qué me querés decir? ¿Que todos los políticos mienten?

-Pero le dijiste garca, cagón. Pero esa es una construcción a la que llegás vos haciendo una lectura de lo que supuestamente le pasó por la cabeza. Yo creo que lo que realmente pensó Orsi fue “si le doy una entrevista a Nacho Álvarez me va a hacer debatir, me va a querer inducir a errores y no tengo por qué caer en esa”. Estaba disputando la presidencia de la República y los políticos se cuidan. Yo, en el lugar de Orsi, tampoco te hubiera dado una entrevista.

- Yo si fuera estratega de Orsi capaz que le asesoraba lo mismo. Pero ser garca es no tener los huevos para bancar. Alguien que piensa ser presidente de la República tiene que aceptar un debate, que tampoco lo aceptó.

-No tiene por qué debatir con un periodista.

-No, pero debate político-político tampoco aceptó. Y no solo no aceptó eso, sino que no iba a los eventos donde iban los demás candidatos. Insulto es que yo le diga, hijo de puta. Garca es una definición, es una constatación.

-¿Y como quedó la relación con Orsi después de eso?

- Con Orsi nunca más hablé

-¿Y con gente del gobierno? Porque tu enfrentamiento fue medio violento. Te debe haber cortado muchas fuentes

-Todo eso fue muy tenso, sí, fue un episodio muy tenso. Y eso debe haber cortado muchas fuentes. En su momento, con Tabaré Vázquez, yo tuve varias reuniones con él mano a mano en su casa, of the record, y después me concedió una entrevista en un mal momento de su gobierno. Me la dio porque me respetaba profesionalmente. Y fue una entrevista de palo y palo, ¿no? Y fue una buena entrevista. Y yo sé que quedó conforme con esa entrevista. Porque me lo dijo.

-Orsi no te dio una entrevista a vos pero sí se la concedió a otros muchos periodistas, ¿por qué a ellos sí y a vos no? ¿qué pensás de esos periodistas?

-Tendría a repasar las entrevistas. Si no me la dio a mí fue porque se cagó conmigo, porque sabía que yo le iba a preguntar fuerte.

-¿O sea que le dio las entrevistas a los otros periodistas porque sabía que le iban a tirar centros durante toda la entrevista?

-Muchas seguro, otras no sé. Pero no vi ninguna entrevista como la que yo le hubiera hecho, me parece que faltaron preguntas de cajón, faltó dureza, faltó repreguntar, faltó información, porque a veces no es que el tipo esté vendido, hay que elaborar la entrevista, pero bueno, Me preguntabas cómo quedó la cosa. Yo no tengo un tema personal y como decís vos, tener fuentes en el gobierno es importante y fundamental porque si escuchás solo una campana es como que no estás viendo la realidad. Tenés que sopesar todos los argumentos. Es fundamental tener un vínculo. Y yo siempre lo he tenido. Y ahora también. Yo no puedo dar nombres, pero he tenido una reunión con un peso pesado del Frente Amplio, larguísima reunión y con él tengo una excelente relación, periódica y personal diría. Y voy a tener otra reunión con otro peso pesado. Es gracioso, porque me dijo “después de esto que pasó con Cairo va a tener que ser una reunión clandestina”. Bueno, “cómo hacían los como tupas”, le dije.

-Pero esas reuniones para qué son, ¿para acercar posiciones?

-De mi lado está la intención de generar un canal, para mostrar las cartas, para decirles que yo no estoy en una cruzada, que yo lo que quiero es hacer mi laburo y que no hay nada personal.

-En las redes sociales te dicen “Facho Álvarez”, a vos no te pegan los blancos o los colorados, te pegan los militantes de izquierda

-No, ¿vos no me seguís en las redes? Yo los maté a los blancos con lo de Bessozi. Digo, ¿cómo van a citar al guapo Larrañaga? Hicieron una caravana a la chacra de Besozzi, donde está con la tobillera, con el lema “hay orden de no aflojar”. Pobre Guapo. Si algo quería decir el Guapo con hay orden de no aflojar como Ministro del Interior, es no aflojar con la delincuencia. Y a Besozzi lo están acusando de delincuente. Es vergonzoso. Es algo que no puede dejar peor parado al honorable directorio del Partido Nacional que salió a respaldar personal y políticamente a alguien imputado por una cantidad de delitos de corrupción. Es el doble discurso. Esto es lo que termina por llevar a la gente a decir que son todos iguales.

-Vos decís que no opinás para beneficiar electoralmente a nadie. Pero tu opinión puede generar opinión pública.

-¿Pero no te acordás cuando dije cómo Lacalle Pou pudo haber contratado a Astesiano con 30 anotaciones? ¿O cuando hablamos de la Comisión de Salto Grande o cuando le dimos a Caram como en bolsa? ¿Y la entrevista a Álvaro Delgado que fue una de las razones por las que se terminó Santo y Seña?. Yo recibí presiones ahí para no hacer esas preguntas. Y vos sabés muy bien que yo dije, “me cago en las presiones, yo voy a preguntar lo que yo quiera”. Y me quedé sin programa. Y bueno, ya vendrá otro. Porque yo creo que en esto... Primero, duermo tranquilo. Segundo, al final paga. Por algo me estás entrevistando a mí. Por algo soy quien soy. Polémico, todo lo que quieras. Pero hay muchísima gente que dice “este loco se la juega por lo que piensa y yo confío en su honestidad intelectual”. Mujica me dijo que confía en mi honestidad intelectual.

-Pero tu choque con Orsi también fue uno de los detonantes de tu salida de Canal 4. Visto a la distancia, ¿no creés que la dirección del canal tuvo motivos para decir “esta relación no va más”?

-Mira, hay una película que debes haber visto, dirigida por George Clooney, que se llama Buenas noches, buena suerte. Que lo que hace es recrear un hecho real. En la época de la casa de brujas de McCarthy, había un periodista en la CBS que empezó a hacer investigaciones lapidarias y empezó a derrumbar toda esa inquisición. Y él tenía una muy buena relación con el dueño de la CBS. Y lo bancaba. Pero un día suena el teléfono, y son los más altos mandos militares. Y dicen, ¿y esto cómo es? Acá estamos luchando contra el enemigo, ¿no? Guerra fría, papá, ¿no? ¿Qué es esto? Y al final lo terminan rajando, le bajan el programa. ¿Sabés qué? Para poner programa de entretenimiento, no sé si te suena. Pero yo, lejos de demonizar al dueño del canal, también lo entiendo. Yo entiendo que tener gente así es un dolor de huevos. En el sentido de que vos tenés muchos riesgos como empresario. Desde las sanciones que te pueden poner, multas por cualquier cosa mirándote con lupa, si te pasaste dos segundos en la tanda. Con la ley de medios hasta te podían llegar a expropiar la frecuencia.

-Pero otra vez te insisto con el tono, ¿no haces ningún mea culpa? ¿en ningún momento decís “acá se me fue la mano, esto lo podría haber hecho de otra manera”?

-Todo lo podría haber hecho de otra manera. Pero no tienen que ver con cosas jodidas de fondo, de valores, de principios, de corrupción, de deshonestidad, de falta de profesionalismo. En todo caso tiene que ver con mi apasionamiento y mi indignación. Lo que a mí me hace saltar la térmica muchas veces es la indignación. Entonces vamos a la causa. ¿Y qué es lo que me indigna? La mentira, que engañen a la gente. Eso me indigna. Si mi pecado es sacarme demasiado por la hipocresía de los políticos, prefiero tener este pecado.

-Me parece que vos no creés mucho en el periodismo independiente o imparcial. Creés que es algo caduco, ¿no? Querés periodistas “que se la jueguen”

- ¿Pero qué es jugársela?

-Por ejemplo, vos llamaste a votar políticos.

-No, yo he dicho que “yo voy a votar esto”. Es mucho más honesto.

-Igual, si vos fueras un político serías un piantavotos. Serías como Sebastián Da Silva diciéndole “guampudos” a los que votan al Frente Amplio en Montevideo.

-A mí no me importa estar favoreciendo o perjudicando a nadie. Yo digo lo que pienso. Y me parece sumamente deshonesto el que te la juega por abajo y te presenta la información de una manera, para que vos tengas una visión de la realidad que deje bien a tal partido, cosa de que sientas simpatía para votarlo, que te manipulan pero desde las sombras. Yo te digo las cosas como son y la gente no es boba. Si tantos me siguen como me siguen, si me ven como me ven, no es por idiota, creo yo.

-Pero te has convertido en una mala palabra para algunos políticos, ¿no? No solamente para buena parte de los políticos. Hay dueños de medios que se lo deben pensar bien antes de contratarte. Sos un tipo conflictivo.

- Desde que salí de la tele, en la calle no paran de decirme “precisamos investigación, precisamos que vuelva, queremos que vuelva”. Entonces, me aman y me odian. No te puedo dar detalles, pero estoy reuniéndome con dueños de medios y tengo una cantidad de ofertas con mucha guita y estoy evaluándolo. Serán boludos, serán malos empresarios.

-Cómo ves el streaming? ¿es el futuro de la información audiovisual o es una moda?

- La verdad, hoy por hoy, no existe en Uruguay el streaming. O sea, quiero decir que no haces un mango. No tienen muchos visionados tampoco. Pero por supuesto que es un formato novedoso, accesible para todo el mundo. porque cualquiera lo hace. No hay que hacer una gran inversión y eso está bueno porque enriquece la oferta. En Argentina sí tenés streaming que mueve mucha plata y que lo sigue mucha gente. Seguramente en el futuro va a converger todo, la radio, la tele, internet. El streaming es parte de eso. De todas formas, hoy en el Uruguay no hay punto de comparación, la mayor visibilidad, la caja de resonancia más grande es la tele. Pero está bueno ir metiendo una patita en el streaming porque creo que es algo que llegó para quedarse.

-Antes de empezar la entrevista te dije que sos un personaje y me dijiste que no.

-Yo no soy un personaje. Vos me conocés.

-Sí, sos uno de los periodistas más conocidos en este país. Pero eso es porque también sos un personaje de la farándula. Vos aparecés disfrazado del Guasón en las tapas de las revistas, se informa sobre tu vida íntima ¿te gusta la exposición?

-Me divierto mucho. Bueno, hay que animarse. Toco la guitarra en un boliche. La vida es para vivirla. Detrás de esto hay toda una evolución. Yo era tímido de chico, ¿entendés? Y es más, quizás lo más fuerte de todo es animarse a mostrar públicamente tu debilidad. Y yo he hecho eso muchas veces porque no me la tiro de Superman. Si ya te deja de doler, estás muerto, hermano, ¿no? Sos una piedra. Porque dejaste de sentir o porque ya te importan nada los demás.