"Tendría que venir a pedir disculpas al Parlamento": diputado del Partido Nacional cruzó a Fernanda Cardona por Ancap

El legislador criticó que Cardona no le explicara el estado de situación "completo" del ente público al presidente. "No le dijo del aumento patrimonial que tuvo Ancap en el último quinquenio, no le dijo de la reducción considerable de la deuda que mantenía Ancap", señaló y añadió que no le hizo ver al mandatario las "consecuencias" del pararte de la refinería por casi 300 días.

"Nosotros no estamos diciendo otra cosa que la realidad. El balance anual del 2024 sí dio US$ 118 millones en negativo. Pero, naturalmente, eso se debe a una cuestión vinculada a una situación que se extendió", sostuvo en cuanto al pararte de la refinería.

Todos estos puntos, según Rodríguez, demuestran que en la actitud de la ministra "hubo muchísima mala fe" al "exponer" al presidente de esa forma.

"Lo que vimos en esa puesta en escena que se armó el viernes pasado, es que la ministra no cuidó al presidente de la República. Así, el viernes la ministra lo que tendría que hacer es venir a pedir disculpas al Parlamento", aseguró.

Tras esto, el legislador se refirió al préstamo pedido por la administración pasada de US$ 160 millones y afirmó que fue "votado" por el miembro del directorio de Ancap del Frente Amplio.

Ese préstamo fue pedido con el objetivo de cubrir las necesidades de flujo de caja de la empresa estatal durante 2024 y 2025, dado que las necesidades de caja del ente aumentaron durante la parada técnica de la refinería que se extendió más de lo previsto, debido a demoras en las obras y conflictos con el sindicato. Eso, sumado a las compras de crudo ya realizadas, más la necesidad de concretar nuevas importaciones de productos derivados, llevó a que Ancap solicitara, en noviembre del año pasado, permiso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para poder endeudarse por hasta US$ 200 millones, según informó Búsqueda en ese entonces.

Para el diputado blanco, el accionar de la ministra muestra una "mala intención". "No nos tiembla la voz en decirlo, la ministra le mintió al presidente", afirmó.

"Le mintió porque le dijo que desconocía esta información, cosa que no creo, o le mintió porque sabiendo de esta información, se la ocultó", sostuvo.

Sobre las "mentiras" de Cardona, Rodríguez afirmó que no le "extrañan", ya que en el pasado reciente ha tenido "episodios" similar cuando era directora de UTE.

"Es lamentablemente una persona que ya tiene en su prontuario, en su historial reciente, la mentira como una práctica habitual", dijo.

"Lamentablemente, en su condición de ministra, no tuvo el más mínimo cuidado en cuidar al presidente y lo dejó expuesto al ridículo", agregó.

"Después de que muchas veces actores del gobierno reclamaran a la oposición que no se lo ridiculice al presidente, son sus propios compañeros, es su propia barra los que lo ridiculiza", sentenció y explicó que la convocaría de Cardona a Diputados será para que explique todas las "mentiras" que le dijo al presidente.

Desde la oposición habían anunciado en las últimas horas que convocarían a Cardona a la comisión de industria, sin embargo, la propia ministra sostuvo en su cuenta de X que no recibió "ninguna convocatoria".

Debido a esto, determinó mandar una solicitud al Parlamento para ser recibida el viernes 2 de mayo. "Con gusto acudiré al intercambio que entiendan pertinente sobre el punto", escribió en X.

Quienes habían anunciado que convocarían a la dirigente fueron legisladores del sector colorado Vamos Uruguay. Precisamente, se dijo que el diputado Walter Verri –quien fue subsecretario de Industria en el gobierno pasado– sería quien citara a la secretaria de Estado.