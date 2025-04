"No más relatos, los hechos son objetivos": Fernanda Cardona apuntó contra la oposición por situación de Ancap

Frente a estas afirmaciones, desde la oposición surgieron críticas, cuestionando la responsabilidad adjudicada y mencionando que parte de las pérdidas se debieron a la parada técnica en La Teja. “ Me duele desde lo profesional. No podemos decir que es una situación compleja. Hay desafíos a resolver, pero la situación no es compleja. Hay que ver la foto completa ”, señaló el ex vicepresidente de Ancap durante el gobierno de Luis Lacalle Pou , Diego Durand , en declaraciones a Telemundo .

Este lunes, Cardona reafirmó su postura. “Ya lo dije claramente: atribuirle al paro de la refinería la mala gestión que se hizo en el tema Ancap dije que por lo menos era pobre, y lo sigo sosteniendo”, dijo, y agregó que se trató de una parada “inoportuna, a destiempo, tarde, habiendo denunciado un convenio laboral en forma previa”.

La ministra criticó, además, la falta de planificación. “Creo que la gente lo entiende clarito: si tengo algo que es absolutamente necesario, que debía haber sido planificado, lo menos que tengo que hacer es denunciar el convenio laboral de forma previa. Hay que hacerse cargo en esto que nos plantean”, insistió.

Cardona también planteó un debate sobre los costos de producción. “Si tener la refinería cerrada, según la oposición, es el único motivo de pérdida para Ancap, entonces refinemos. (...) Que alguno me explique cómo entienden que es más barato comprar derivados hechos, a los que hay que agregarle el flete del país que sea, más que refinar en Uruguay. Creo que no resiste archivo”.

La ministra enfatizó la necesidad de ceñirse a los datos objetivos. “Nosotros estamos manejando el balance, asesorando al presidente de la República y comprometiéndonos con la gestión que nos corresponde. (...) Los números son objetivos: tenemos números negativos, tenemos pérdidas y un último préstamo tomado en noviembre de 2024 por US$160 millones. A eso lo pueden contar como quieran, pero la gente sabe lo que ha vivido”, sostuvo.

Cardona reiteró que las pérdidas de Ancap no se deben exclusivamente a la parada técnica de La Teja. “Los US$118 millones tienen que ver con el balance general de Ancap. Eso no está atribuido a parar la refinería, para nada. Si no damos toda la información estamos parcializando el tema”, advirtió, y pidió: “Sobre hechos, trabajemos; relatos no más para la gente, no más relatos, los hechos son objetivos”.

Consultada sobre la posibilidad de un aumento en los precios de los combustibles, Cardona respondió que "quizás se están haciendo especulaciones en base a informes que no están prontos”. Aclaró que se continúa utilizando la metodología iniciada en 2021, basada en el Precio de Paridad de Importación (PPI), y que se esperará el informe de Ursea para tomar decisiones.

“Cuando esté el informe, se tomará la decisión con la Presidencia. No vamos a entrar en especulaciones que después no se condicen con los hechos. Empieza el invierno, tenemos que trabajar por la garrafa de supergás. No hubo ninguna parada técnica de Ancap y sin embargo a la gente le subió la garrafa más del 50%”, concluyó.