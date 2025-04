Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de ganar cuatro encuentros seguidos en lo local, algo que hasta ahora no se había dado en todo el año, si se toma en cuenta el del domingo pasado ante Cerro que se suspendió a los 64' y donde es prácticamente un hecho que no se jugará el pico).

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contó qué lo dejó "recaliente" del partido contra Olimpia por la Copa Libertadores y la preparación del plantel para la altura de Cochabamba

El titular carbonero, Ignacio Ruglio, habló este miércoles sobre distintos tópicos del club.

Uno de los temas que tocó es el partido del próximo martes a la hora 23 contra San Antonio Bulo Bulo en la altura de 2.500 metros de la ciudad de Cochabamba en Bolivia por el Grupo H de la Copa Libertadores.

"El de Bolivia es un partido bisagra. Vamos a ir a por ello como sea. Ya estamos entrenando con respiradores, con la misma planificación de hace un año como si fuera altura de 4.000 y no 2.500. Esta es una altura que no te inhibe", dijo Ruglio pasado el mediodía de este miércoles en El Espectador Deportes.

Peñarol llega con 4 puntos luego de haberle ganado a ese mismo rival como local en el Estadio Campeón del Siglo y sin público debido a los tres juegos que tiene de suspensión por haber tirado pirotecnia en la semifinal del mismo torneo el año pasado contra Botafogo en el Estadio Centenario, algo que era reiterativo y no fue perdonado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que tomó esa dura determinación.

Ruglio habló de la salida de Tealdi de la AUF

La otra unidad la consiguió empatando 0-0 contra Olimpia en un partido en el que tuvo todo para ganar en Asunción del Paraguay la semana pasada.

No obstante ello, Ruglio ve bien al equipo: "El partido de Bolivia nos agarra en un buen momento; después hay que coronarlo. San Antonio mostró cosas y no es un rival para subestimar".

Ruglio dijo además que no habló "con ningún jugador aún sobre renovaciones o salidas. De Lucas Hernández no hay nada, siendo lo que es Lucas en este plantel, es imposible haberle dicho ahora que no sigue. Inimaginable".

También habló de la importancia o no que tienen las redes sociales para él. "Yo no presto atención a redes, pero no porque no me interese lo que la gente diga, sino porque estoy concentrado en lo que tenemos que hacer. Después, las cosas salen o no salen, pero las decisiones las tomamos convencidos".

"Ustedes (los periodistas) analizan las cosas después que pasan, y ahí es muy fácil. Antes del partido firmaba el punto en Asunción y después quedé recaliente. Hay que ver cómo se da el partido en Cochabamba. Deberíamos ir a ganar", finalizó el presidente de Peñarol.