Yamandú Orsi reveló que la deuda total de Ancap es de US$ 255 millones y dijo que el "panorama es complicado"

A modo de ejemplo, el mandatario señaló que en 2019 Ancap daba US$ 41 millones de ganancia , y en el año 2024 el resultado fue de US$ 118 millones de pérdida .

"Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo Directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por US$ 160 millones, lo que hace que la deuda total de Ancap hoy sea de US$ 255 millones ", reveló.

Ese préstamo fue pedido con el objetivo de cubrir las necesidades de flujo de caja de la empresa estatal durante 2024 y 2025, dado que las necesidades de caja del ente aumentaron durante la parada técnica de la refinería que se extendió más de lo previsto, debido a demoras en las obras y conflictos con el sindicato. Eso, sumado a las compras de crudo ya realizadas, más la necesidad de concretar nuevas importaciones de productos derivados, llevó a que Ancap solicitara, en noviembre del año pasado, permiso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para poder endeudarse por hasta US$ 200 millones, según informó Búsqueda en ese entonces.

Por otro lado, Orsi habló de la situación vinculada al portland y señaló que esos números "que siempre han sido negativos" tuvieron un ajuste que repercutió en que las pérdidas, que en el año 2020 eran de US$ 2 millones, pasaran a US$ 24 millones en 2024.

La pérdida del negocio del portland registrada en 2024 es similar a la de 2023 cuando el resultado negativo ascendió a US$ 25 millones. Con ello, la unidad de producción de cementos acumula pérdidas por alrededor de US$ 810 millones desde el año 2000 a la fecha, según datos procesados por El Observador a partir de los estados contables. Esto entre pérdidas operativas y de valor de las inversiones realizadas en ese tiempo.

"Esto hace que tengamos un panorama complicado pero que nos obliga, como tarea central de este período de gobierno y ya desde estos días en los que se instalan las nuevas autoridades, a tener un cambio de gestión fundamental para que la empresa vuelva a ser lo que ha sido históricamente para el Uruguay", agregó.

¿Por qué dio pérdidas Ancap?

Como informó El Observador semanas atrás, después de tres años consecutivos con resultados positivos, el 2024 cerró con números negativos para Ancap. El impacto económico que generó la parada técnica de la refinería de La Teja fue decisivo en el ejercicio pasado, que cerró con pérdidas por $ 5.217,6 millones (unos US$ 118,4 millones a tipo de cambio cierre), según los estados contables publicados por la empresa pública.

La falta de producción local de combustibles debido a mantenimiento y obras se extendió por 170 días en el primer semestre y la refinería operó a pleno recién a partir de julio. Eso causó un perjuicio estimado en US$ 115 millones. Entre 2023 y 2024 la producción estuvo afectada durante casi 10 meses con un lucro cesante promedio de unos US$ 670 mil por día. Ese hecho no fue mencionado en la conferencia de prensa.

Los números de la primera mitad del año ya habían reflejado esos efectos negativos con un rojo de US$ 79 millones como había señalado El Observador.

En la medida en que el complejo industrial volvió a operar ya avanzado el 2024 no logró capturar gran parte del margen potencial de refinación. Ese margen fue evolucionando desde valores récords que se dieron en 2022 y 2023 –la famosa "espalda financiera"– hacia valores menores que se dieron progresivamente el año pasado pero que todavía eran altos.

Por otro lado, en algunos productos el Poder Ejecutivo fijó precios de venta al público por debajo de los calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en los informes de Precio Paridad de Importación (PPI). Ese impacto financiero fue asumido por el ente.

Esto implicó que Ancap resignara ingresos por US$ 55 millones. A esto se agrega el aporte al subsidio focalizado de supergás que fue de US$ 24 millones en el total del año. Con ello la brecha de precios fue negativa en US$ 79 millones.

Orsi: "No puedo decir que acá se ocultó información"

Antes del comienzo de la ronda de preguntas por parte de los periodistas presentes en el lugar, el presidente aseguró que lo que se debe hacer "es cambiar la gestión y lograr que ese cambio no afecte el bolsillo de los uruguayos. No puede afectar", indicó.

Por su parte, Cardona, dijo que "transparentar estos números" es lo que le va a permitir al gobierno "elaborar el plan estratégico de gestión" de Ancap.

"Tenemos la obligación desde este momento, y por eso ya se armaron grupos de trabajo, entre otros, esta semana elevamos a Presidencia de la República un decreto donde se arma el primer grupo que tiene que ver con el trabajo de la cadena secundaria en la distribución de combustibles", confirmó la secretaria de Estado.

Respecto a si el gobierno saliente no informó sobre esta situación deficitaria, Orsi dijo que "son números que aparecen ahora”. “Reconozco que es difícil que los números estuvieran afinados en la transición. Esta información me llega hoy por parte de la presidenta porque lograron cerrar el balance del año pasado. Eso siempre lleva un tiempo. No puedo decir que acá se ocultó información, la dinámica propia de quien asumió hace que en abril tengamos los números, son tiempos lógicos”, agregó.

“Lo llamativo es que el último balance negativo había sido en el año 2015. Se había pegado un giro, un cambio de gestión hasta el año 2023, o por lo menos los números dan positivos hasta el año 23. No es solo el balance negativo si no el monto”, dijo el presidente.

En realidad, el último balance negativo de Ancap había sido en 2020.

Respecto al precio del combustible, Cardona aseguró que “decir que la toma de decisión del precio de combustible sube o baja dependiendo de la volatilidad del petróleo es una equivocación. Ancap si planifica bien tiene que tener petróleo acopiado. Y eso se compra a un precio que tiene que ser una variante más al momento de fijar precios”.

Consultada sobre si los números en rojo se deben a mala gestión, Cardona indicó: “Surgen del balance de Ancap, los US$118 millones tienen que ver básicamente con un déficit en el balance, de temas operativos y financieros. y resultados de las empresas subsidiarias, todo lo que es el grupo Ancap. Y lo otro es el endeudamiento, que se autorizó en noviembre del año pasado, por parte de la presidencia de la república A tomar un préstamo de US$ 200 millones para tener liquidez, porque no tenían dinero en la caj a para comprar combustible.