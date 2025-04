Lo que el gobierno no dijo sobre Ancap: qué muestran los números del balance de la empresa

Acompañado por la ministra de Industria, Fernanda Cardona y la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, ayer, el presidente de la República, Yamandú Orsi expuso parte de la situación financiera de la empresa estatal, al revelar que enfrenta una deuda de US$ 255 millones en un panorama al que calificó como “complicado” . Sin embargo, quedaron fuera de la conferencia algunos datos -expuestos en los estados contables de la empresa- que permiten dimensionar la situación de Ancap y los motivos detrás de las pérdidas que registró el año pasado.

Como informó El Observador semanas atrás, Ancap cerró el año 2024 con pérdidas por unos US$ 118,4 millones , luego de haber registrado tres años consecutivos de ganancias: US$ 88 millones en 2021, US$ 163 millones en 2022 y US$ 85 millones en 2023. En tanto, el balance de 2020 también había arrojado pérdidas por US$ 12 millones.

Embed

“Volvemos, después de 10 años a tener números negativos en el balance de la empresa. En 2019 Ancap daba US$ 41 millones de ganancias y en 2024 el resultado es de pérdida de US$ 118 millones”, dijo ayer Orsi.

Además, el presidente señaló que en noviembre del año pasado, “el gobierno autorizó” a la estatal a que pidiera un préstamo por US$ 160 millones, “lo que hace que la deuda total de Ancap hoy sea de US$ 255 millones”. Según Orsi, este “no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra este directorio”.

¿Por qué perdió Ancap?

El impacto económico que generó la parada técnica de la refinería de La Teja fue decisivo en el resultado de Ancap de 2024. La refinería estuvo sin producir a plena capacidad por 297 días en total, entre agosto de 2023 y junio de 2024.

De ese total, hubo 105 días sin producción debido a medidas sindicales, 93 días por las tareas de mantenimiento en sí, 28 días debido a la licencia de la construcción, 50 días por reparaciones imprevistas y lluvias, 14 días que demoró la puesta en marcha de la nueva unidad de cracking y siete días por cese de producción para entrega a mantenimiento.

La falta de producción local de combustibles debido al mantenimiento y las nuevas obras se extendió por 170 días en el primer semestre de 2024 y la refinería operó a pleno recién a partir del mes de julio. Eso causó un perjuicio estimado en US$ 115 millones.

El lucro cesante promedio fue de unos US$ 670 mil por día durante los casi 10 meses en los que la producción estuvo afectada. Los números de la primera mitad del año ya habían reflejado esos efectos negativos con un rojo de US$ 79 millones como había señalado El Observador.

Ese hecho no fue mencionado en la conferencia de prensa.

En la medida en que el complejo industrial volvió a operar ya avanzado el 2024 no logró capturar gran parte del margen potencial de refinación. Ese margen fue evolucionando desde valores récords que se dieron en 2022 y 2023 –la famosa "espalda financiera"– hacia valores menores que se dieron progresivamente el año pasado pero que todavía eran altos.

Por otro lado, en algunos productos el Poder Ejecutivo fijó precios de venta al público por debajo de los calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en los informes de Precio Paridad de Importación (PPI). Ese impacto financiero fue asumido por el ente.

Esto implicó que Ancap resignara ingresos por US$ 55 millones. A esto se agrega el aporte al subsidio focalizado de supergás que fue de US$ 24 millones en el total del año. Con ello la brecha de precios fue negativa en US$ 79 millones.

¿Por qué Ancap pidió un préstamo de hasta US$ 200 millones?

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó a Ancap a pedir un préstamo por hasta US$ 200 millones. Según informó ayer Orsi, de ese total, la empresa estatal tomó US$ 160 millones del total habilitado.

Si bien el presidente señaló que, a su entender, ese “no es un dato común” y representó “una novedad” para el nuevo directorio de Ancap, la solicitud del préstamo se trató de una operación que fue pública en su momento, informada por las autoridades de la estatal de ese entonces como un hecho necesario para poder importar crudo.

Ese préstamo fue pedido con el objetivo de cubrir las necesidades de flujo de caja de la empresa estatal durante 2024 y 2025, dado que las necesidades de caja del ente aumentaron durante la parada técnica de la refinería que se extendió más de lo previsto, debido principalmente a las demoras en las obras y los conflictos con el sindicato.

Eso, sumado a las compras de crudo ya realizadas, más la necesidad de concretar nuevas importaciones de productos derivados, llevó a que Ancap solicitara ese permiso para endeudarse, según informó Búsqueda en ese entonces.

Además, no se explicó que Ancap ha recurrido a préstamos en tres oportunidades recientes: uno en plena pandemia y otros dos por la parada de la refinería.

En agosto de 2023, el directorio de Ancap pidió autorización para solicitar un préstamo de hasta US$ 300 millones hasta el mes de mayo de 2024. El objetivo era el mismo que el de noviembre de 2024: cubrir las necesidades de flujo de caja debido a los efectos financieros del paro de la refinería.

97528a06-c524-499b-9fdc-a17ffea33e05.JPG

Mientras que la refinería estaba operativa, Ancap capturaba el margen de refinación, lo que le “permitía amortiguar las subas de los combustibles y bajadas mayores en los precios locales”, explicaba el expresidente de la estatal, Alejandro Stipanicic en ese entonces. Pero, “al dejar de operar la refinería, Ancap pierde su espalda financiera. Si la refinería está parada 100 días, no va a haber dificultades. Pero si está parada más tiempo, Ancap ya no va a tener más espalda” y “va a tener que sufrir el patrimonio de Ancap”, alertaba públicamente el ex jerarca en ese entonces.

En julio de 2020 había pedido autorización al Poder Ejecutivo para tomar un crédito por US$ 50 millones para comprar crudo y así poder hacer frente a la ajustada situación de caja que enfrentó ese año debido a la caída en los ingresos por ventas provocada por la pandemia del covid-19.

¿Qué dijeron Orsi y Cardona?

Al ser consultada en conferencia de prensa sobre los motivos detrás de las pérdidas de Ancap, Cardona dijo que los US$ 118 millones de pérdida “tienen que ver con un déficit en el balance tanto operativo como financiero y de los resultados de las empresas subsidiarias de todo el grupo Ancap”.

Mientras que el resto “tiene que ver con el endeudamiento que se habilitó por la administración anterior en noviembre del año pasado”.

Por su parte, Orsi reconoció que la administración anterior no escondió información pero dijo que “lo llamativo es que el último balance negativo había sido en el año 2015. Se había pegado un giro, un cambio de gestión hasta el año 2023, o por lo menos los números dan positivos hasta el año ´23. No es solo el balance negativo sino el monto”, dijo el presidente.

Embed - Conferencia de prensa del presidente de la República, Yamandú Orsi

"Cambio de gestión" y tres desafíos "urgentes" que ve el gobierno

Antes del comienzo de la ronda de preguntas por parte de los periodistas presentes en el lugar, el presidente aseguró que lo que se debe hacer "es cambiar la gestión y lograr que ese cambio no afecte el bolsillo de los uruguayos. No puede afectar", indicó.

Por su parte, Cardona, dijo que "transparentar estos números" es lo que le va a permitir al gobierno "elaborar el plan estratégico de gestión" de Ancap.

"Tenemos la obligación desde este momento, y por eso ya se armaron grupos de trabajo. Entre otros, esta semana elevamos a Presidencia de la República un decreto donde se arma el primer grupo que tiene que ver con el trabajo de la cadena secundaria en la distribución de combustibles", confirmó la secretaria de Estado.

Horas después de la conferencia, Cardona dijo a través de un hilo que publicó en X que el gobierno ve “tres desafíos urgentes” en los que ya están trabajando: “sanear las finanzas de Ancap: gestionando el préstamo que se tomó cuando el Poder Ejecutivo habilitó un crédito de US$ 200 millones en noviembre del 2024; “cuidar” la refinería ya que “quedó demostrado” que “es más eficiente refinar que importar”; y “gestionar distinto” el negocio del portland.

Hasta el momento, más allá del anuncio de “cambio de gestión” en la empresa estatal, no se han detallado medidas concretas.