Sorpresa en el ranking global de felicidad: en qué puesto quedó Uruguay

El Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup publicó el Informe Mundial sobre la Felicidad 2025 .

La nómina configurada en base a los datos sobre bienestar de más de 140 países sometidos a análisis de alta calidad realizados por investigadores de diversas disciplinas académicas, posicionó a Finalandia como la nación más feliz al aglutinar una valoración media de la vida útil en 7,764 puntos sobre 10. Lo continuaron Islandia, Dinamarca, Costa Rica y Suecia .

Como en cada edición, cuya primera entrega tuvo lugar en abril de 2012, el ranking de felicidad se basó en la sola pregunta extraida de la Encuesta Mundial de Gallup , derivada de la Escala de Esfuerzo Autoanclado de Cantril :

Ranking | Los únicos tres países de América Latina que integran la lista de los más democráticos, ¿dónde se ubicó Uruguay?

Imagina una escalera con peldaños numerados del 0 (abajo) al 10 (arriba). La parte superior representa la mejor vida posible para ti y la inferior, la peor. ¿En qué peldaño te encuentras ahora mismo?

"La pregunta no menciona conceptos como felicidad, bienestar o satisfacción, por lo que puede traducirse y entenderse fácilmente en muchos idiomas diferentes", repasó el sitio oficial en su tramo descriptivo.

World_Happiness_Report Ranking global de felicidad 2025

Las evaluaciones lograron así reflejar la calidad de vida de forma más completa y estable que los informes emocionales basados en experiencias cotidianas. Para garantizar la coherencia al momento de seleccionar las naciones, se utilizó el estándar M49 de las Naciones Unidas.

¿En qué posición se ubicó Uruguay en el ranking global de felicidad?

Ranking Mundial de la Felicidad Uruguay Resultados de Uruguay - Ranking Mundial de Felicidad 2025

Con una valoración media de la vida útil de 6,635 puntos sobre 10, siendo las variables PIB per cápita y Apoyo social como los impulsores de mayor peso en el guarismo conclusivo, Uruguay finalizó 31° en el ranking global de felicidad 2025.

Si bien la nación volvió a liderar en la región, por encima de Brasil (32°), Argentina (44°) y Chile (50°), la marca del último año evidenció un leve descenso en la compartiva de 2024, cuando sumó 6,661 puntos, escenario que le permitió erigirse como el 28° país más feliz del mundo.

Ranking Mundial de la Felicidad Uruguay Ranking Mundial de la Felicidad - Evolución Histórica Uruguay

En la general histórica, Uruguay consolida desde 2012 una posición promedio óptima de 31 sobre un total de 140 países. La La caída más grande se registró en 2020, año de la pandemia de COVID -19, cuando sumó 6,431 puntos.