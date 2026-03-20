Legnani habló de corredores de transporte rápido y aseguró que "se consolidó una idea que estaba en el aire"

El intendente de Canelones, Francisco Legnani , confirmó este viernes que la comuna canaria firmó un convenio con la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para asumir la gestión de distintas estaciones ferroviarias del departamento y aseguró que " se consolidó la idea que estaba en el aire: efectivamente vamos a estar trabajando con BRT en dos troncales ".

Legnani señaló que en una reciente reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi , el intendente de Montevideo, Mario Bergara , y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry , se consolidó la implementación de corredores de transporte rápido .

“ Se consolidó la idea que estaba en el aire de que efectivamente vamos a estar trabajando con BRT ( Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, o Autobús de Tránsito Rápido ) en dos troncales ”, explicó, en referencia a los ejes que conectarán Ciudad de la Costa con el centro de Montevideo, y otro que recorrerá 8 de Octubre y Camino Maldonado.

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Sin embargo, indicó que aún resta una definición clave: “ Lo que está todavía por definirse es el tema del túnel sí, túnel no ”, y adelantó que se resolverá en una próxima instancia convocada por el Ejecutivo.

Plazos y cronograma de obra

El intendente afirmó que la decisión se tomará en el corto plazo. “El presidente marcó el mes de marzo como límite para tomar una definición sobre el tema del túnel”, sostuvo.

En cuanto a los tiempos del proyecto, señaló que luego de esa definición se avanzará en la etapa de licitación. “Después viene toda la etapa de los pliegos, licitar y comenzar la obra”, indicó.

Legnani remarcó la necesidad de mejorar el transporte en el área metropolitana, donde el flujo diario de personas es elevado. “Se impone una solución en el transporte en el área metropolitana. Estamos en eso, lo tomó como una prioridad”, afirmó.

También explicó que la discusión sobre el túnel no solo contempla el impacto en Canelones, sino en toda la infraestructura urbana. “Uno no puede pensar una obra de este porte solamente desde el punto de vista de Canelones. Es una obra integral”, señaló.

El jerarca indicó que uno de los aspectos en análisis es la afectación en zonas céntricas de Montevideo. “Nosotros lo tenemos que mirar desde los comercios sobre 18 de julio, el tema de la intervención”, explicó.

En ese sentido, agregó que se evalúan alternativas en función de los tiempos de ejecución y el impacto de la obra. “Cuál sería la menor afectación, los tiempos de obra, si la solución es a través del túnel o si es a nivel de superficie”, detalló.

La postura de Orsi

Yamandú Orsi busca avanzar con acuerdos en la reforma del transporte metropolitano, aunque enfrenta diferencias dentro del propio oficialismo, especialmente por la construcción de un túnel en 18 de Julio.

En una reunión en Torre Ejecutiva, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, mantuvo sus reparos sobre el impacto de la obra y reclamó más información para evaluar alternativas en superficie. El presidente reconoció que aún faltan datos y sostuvo que la decisión se tomará en los próximos días.

Mientras tanto, el gobierno defiende el soterramiento por su viabilidad técnica y plazos, y advierte sobre dificultades operativas si el sistema se mantiene a nivel. Más allá de esa discusión, hay consenso en avanzar con corredores BRT y en la construcción del intercambiador de Tres Cruces, que Orsi aseguró se hará “sí o sí”.