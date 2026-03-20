Negocios mínimos por ganado gordo dada la presión de frigoríficos y la carne se sigue yendo a buenos valores

La semana, en tanto el foco está en la Expoactiva Nacional que culminará este sábado , cierra con los principales frigoríficos ofreciendo precios más bajos que en la anterior por el ganado gordo , lo que restringió aún más el flujo de negocios en un escenario de muy poca oferta y lluvias que juegan a favor de los productores ganaderos .

Las principales plantas pasaron 15 o 20 centavos menos por novillo al igual que en las vacas.

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Un mercado del gordo “con escasísima oferta que se redujo más frente a las propuestas de valores”, señaló Federico Constantin, de escritorio Alejandro Ilundain y directivo de ACG.

Novillos, vacas y vaquillonas

Los valores que está pasando la industria rondan los US$ 5,10 a US$ 5,20 por kilo para el novillo y en el eje de US$ 4,80 para la vaca.

Son “propuestas que no fueron aceptadas”, remarcó el operador.

Las entradas son dispares y que van de una semana hasta 20 días, después de Semana de Turismo.

Todavía se están haciendo entregas de negocios pactados días atrás por valores superiores.

Las últimas referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) mostraron una baja de 17 centavos en el promedio de negocios para el novillo gordo que pasó de US$ 5,67 a US$ 5,50 por kilo y de US$ 5,74 a US$ 5,54 por los mejores novillos especiales de exportación.

El ajuste fue de 24 centavos para la vaca, desde US$ 5,40 a US$ 5,16 el kilo, una corrección de 4,5% a la baja.

La vaquillona cayó de US$ 5,54 a US$ 5,37 el kilo en los promedios de ACG de la semana pasada, una categoría en alza dentro de la faena y con demanda fuerte desde los corrales.

Faena de vacunos apenas arriba de 40 mil cabezas

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La oferta retraída y la menor presión de demanda se refleja en el dato de faena que, aunque subió frente a la semana anterior, fue de solo 41.039 vacunos.

Hay varias plantas que no están operando y otras con actividad reducida.

Desde el 24 de marzo, dejará de faenar el frigorífico Canelones de Minerva hasta fines de abril, y a partir del 30 saldrá de la operativa el frigorífico San Jacinto.

En las dos primeras semanas de marzo la faena se contrajo 5,3% interanual con un total de 77.894 animales.

“El ajuste está hecho en base a no faenar. La forma que tuvo la industria de enfriar el partido es no faenando, pero esa coyuntura no puede durar todo el tiempo”, comentó Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales.

En la última semana la Relación Hacienda/Exportación cayó a 1 y desde la industria se ha señalado que con los actuales precios de exportación el precio de equilibrio para el novillo debería rondar los US$ 5 por kilo.

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Exportación de carne vacuna: precios y demanda firmes

A nivel externo, la demanda de China sigue muy firme para la carne vacuna tanto en volúmenes como en precio.

Los datos de importación de carne de China que surgieron esta semana confirman un primer bimestre en máximos para la carne vacuna.

También sigue sólida la demanda desde la Unión Europea.

Estados Unidos domina en el volumen de colocaciones de la carne de Uruguay en lo que va del año, que bajó 8,7% a todos los destinos en lo que va de 2026.

El precio semanal de exportación para la carne vacuna fue de US$ 5.962 por tonelada, y de US$ 5.489 por tonelada en los últimos 30 días móviles, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carne (INAC), valores que se acercan a los máximos históricos registrados.

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Con el fuerte ajuste del gordo y la mayor firmeza de los terneros la relación de reposición escaló de 1,29 a 1,35, un máximo en dos años en favor de la cría, con los terneros alcanzando precios récord tanto al kilo como al bulto. El promedio histórico de la relación flaco/gordo se sitúa sobre 1,25.

Las lluvias que vuelven este sábado dan un respiro a los productores en el sur del país. Es un factor clave para los ganados de reposición en plena zafra de terneros, con un aumento de la oferta, y que por ahora absorbe en menor medida el ajuste que se está dando para la hacienda gorda.

“En enero y febrero la exportación de terneros no hizo mucha fuerza, pero desde los primeros días de marzo está con buenos valores. Un ternero de 220 kilos se mueve en el eje de US$ 3,80, han pujado por vaquillonas Angus con menos de cuatro meses de preñez de dos dientes, en el eje de US$ 1.100. Están interesados en terneras, en el eje de US$ 3,50 de razas definidas”, comentó Núñez sobre la operativa de ganados para exportación en pie.

Los corrales están más calmos. “Creo que en la reposición la baja se va a consolidar, porque hay más oferta y sigue seco ya pisando el otoño”, estimó.

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Pensando en los próximos días para el ganado gordo, Constantin evaluó que la oferta seguirá muy retraída.

“Creo que la gente en estos valores no quiere largar los ganados, y de darse las precipitaciones que están anunciadas para el sábado diría que menos aún”, sostuvo.

Para Núñez, la tónica del mercado, más allá de estos ajustes, es de estabilidad. “Veo un mercado estable, una demanda de carne interesante (…) Lo que tendría que pasar es que lloviera un poco más”, dijo, que permita asegurar las comidas hacia adelante.

“La industria salió al achique para que no se disparara el precio totalmente, pero el mercado lo tienen, la demanda la tienen, el interés de compra lo tienen”, enfatizó.