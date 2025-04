Marcelo Abdala: "No compramos el discurso de la herencia maldita", el gobierno deberá ver "de dónde pueden salir recursos para desarrollar los cambios"

¿Cómo llega el PIT-CNT a este 1° de mayo? ¿Qué diferencia supone que haya un gobierno del Frente Amplio en el poder?

Ya de una, este año se nos concedió la cadena de radio y televisión que se venía negando desde hace cinco años. Habíamos accedido a este derecho desde el 2005 y se mantuvo hasta 2019.

Es una perspectiva simbólica importante que permite estribar en que el movimiento sindical va a actuar en un escenario de un gobierno distinto desde el punto de vista de la posibilidad de aportar a la definición de determinadas políticas públicas que luego impactan sobre la población trabajadora y la mayoría de la sociedad. Es posible que estemos ingresando en un periodo nuevo.

¿Cómo vieron los primeros dos meses? ¿Perciben que sea un gobierno a favor de los trabajadores?

Es un gobierno de un elenco que desde el punto de vista de su composición social, de clase, política e ideológica, es distinto al de Luis Lacalle Pou. El problema es hasta qué punto se desarrollen políticas transformadoras o haya otra administración de los asuntos de la sociedad capitalista. Esa es una cuestión que está para ser definida pero de pique hay algunas señales positivas.

¿Cuáles?

Algunos anuncios que se hicieron desde la perspectiva del ministro de Trabajo y la ministra de Industria. Me refiero a las cuestiones más relevantes de cómo las políticas públicas impactan en el trabajo: la negociación colectiva, el diálogo social, la negociación salarial, la actitud ante propuestas como la de una ley que establezca un nuevo máximo de tiempo de trabajo semanal, la convocatoria a un espacio para ver cómo se evitan los cierres de las empresas y se desarrolla una política industrial, una política para la industria manufacturera, la convocatoria al diálogo en materia de seguridad social. Son señales que necesitan concreción y lo digo en términos condicionales porque habrá que ver en qué se convierten esos planteos.

¿Cómo es el vínculo actual del nuevo gobierno con el PIT-CNT?

Son dos instituciones. El gobierno es el gobierno y el PIT-CNT es el PIT-CNT. Nosotros no vamos a ser ni francotiradores sistemáticos ni la foca que aplaude todo así no esté de acuerdo.

20250425 Entrevista a Marcelo Abdala. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuáles son las líneas rojas?

En el diálogo social de la seguridad social, por ejemplo, nosotros vamos a tener una actitud comprometida pero vigilante de que se cumpla el programa de gobierno del Frente Amplio en esta materia.

¿Por qué el programa de gobierno del Frente Amplio y no las reivindicaciones del PIT-CNT en el plebiscito?

En este caso es muy parecido.

Pero no es igual.

Te digo cuáles son los tres pilares: edad de jubilarse a los 60 años, mejora de la suficiencia de las prestaciones y equiparar la jubilación al salario mínimo nacional, y erradicar el lucro financiero de la seguridad social. Nosotros queremos eliminar las AFAP, lo vamos a plantear en el diálogo social, y además nos vamos a movilizar. El gobierno para nosotros tiene que cumplir este programa de estos tres puntos.

Escuchamos al presidente y al secretario de la Presidencia y parece claro que eliminar las AFAP no es algo que esté en la agenda del gobierno.

En la nuestra sí. Nuestra hoja de ruta tiene eso.

¿No es algo laudado en el plebiscito?

Nada impide que insistamos en el diálogo social para que eso se convierta en ley, es otra herramienta.

¿Hay sectores conservadores en este gobierno?

No que planteen mantener a rajatabla el statu quo actual. Pero, por ejemplo, para mí sería una contradicción si el gobierno actual que en general votó en contra de la reforma de la seguridad social (ley 20.130) no derogue todos los artículos que el FA votó en contra en el Parlamento. Esos artículos tienen que desaparecer todos.

Y los tres puntos del programa del Frente Amplio son sumamente similares a las tres medidas cautelares que nosotros presentamos en la papeleta del plebiscito, aunque con otro método, nosotros vamos a estar muy vigilantes de que se lleven a la práctica.

El diablo está en los detalles y la redacción del FA y la papeleta tenían algunas diferencias que pueden parecer menores pero no lo son. Por ejemplo en el tema de las AFAP.

Nosotros tenemos resoluciones de nuestro Congreso desde que se crearon las AFAP y es una posición histórica que vamos a mantener. En todo caso la pregunta hay que hacérsela al gobierno o al FA: ¿cómo se imagina usted una seguridad social donde se elimina el lucro financiero? La pregunta no es para nosotros, nosotros seguimos hablando de eliminación de la AFAP.

Otro punto del diálogo es las jubilaciones más bajas, algo que estará arriba de la mesa en el discurso del 1° de mayo.

Nosotros hicimos un compromiso cuando hablamos del resultado en octubre que íbamos a persistir de encontrar bajo formas diferentes en los tres puntos que presentamos en la papeleta.

Hablabas de una nueva matriz de desarrollo. Es un concepto muy amplio. ¿Cómo se podría resumir?

Los ciclos de crecimiento del PBI de nuestro país están especialmente asociados a la variación de los precios de las materias primas y los commodities. Sostenemos que en la propia forma que se da el crecimiento está en germen la caída. Es un desarrollo como si fuera un serrucho.

SERRUCHO.jpg

No alcanza con una matriz productiva y también un modo de inserción internacional que básicamente ofrezca materias primas. Tenemos que ir a una matriz productiva más intensa en conocimiento, recrear las condiciones de una política industrial aplicada al siglo XXI, mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del Estado, la inversión en ciencia y tecnología, usar las empresas públicas como un factor de desarrollo, y dejar de tener una industria manufacturera tan periférica.

Una ley nacional que establezca el límite máximo de la duración de la semana laboral en 40 horas con pago de 48

El presidente acaba de encabezar una conferencia señalando que Ancap perdió US$ 118 millones y que eso es un problema. Planteabas empresas públicas empujando el desarrollo. ¿También está incorporado que las empresas públicas puedan tener pérdidas?

Cuando una empresa pierde hay una transferencia de recursos. Yo eso lo relativizaría desde el punto de vista de mirar el conjunto de la economía política del país. Recuerdo el cierre de una empresa productora de cables de electricidad en Canelones porque perdió una licitación de UTE por US$ 1.000 con una empresa española. Nadie hizo la cuenta de que el envío de todo el personal a seguro de paro más los impuestos y los salarios que no pagaron le terminaron valiendo carísimo al país aunque en el balance capaz que le cerró mejor a la empresa pública.

Obviamente hay cuestiones de gestión, para mí los entes del Estado y las empresas tienen que tener una gestión de punta, está buenísimo que no tengan balances negativos, pero no hay que mirarlo solo en la cortita, son trayectorias largas.

Al gobierno le pedimos un diálogo nacional para discutir la estrategia de desarrollo del país y lo miraron con buenos ojos. También se lo planteamos a las gremiales empresariales y fueron receptivas a este planteo.

¿Dónde entra el tema de la industria del pórtland en esa estrategia de desarrollo?

Siempre pensé que eso tenía que tener una escala Mercosur. Que nuestra producción de pórtland no tendría que ser válida sólo para Uruguay, sino para un plan de infraestructura general en la región. Requiere ajustar la matriz productiva del país a una línea de inserción internacional con menos declaraciones y más mecanismos de complementación productiva concreta.

¿Hay que invertir en esa industria para revitalizarla?

Sin inversión estamos en el horno. Eso es una cosa clara. Hay que generar un fondo de inversión porque nuestras industrias cierran o porque son obsoletas o porque hay un techo muy acotado de venta sin un tipo de salida que permita una escala mayor.

Uno de los temas del 1° de mayo va a ser la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es la propuesta?

Una ley nacional que establezca el límite máximo de la duración de la semana laboral en 40 horas con pago de 48. Y que eso se vea a través de una negociación específica tripartita para determinar qué transición hay que hacer.

¿Es un objetivo concreto de estos 5 años?

Sí. Estamos recontra atrasados hasta en la región, que no se caracteriza por modelos de desarrollo igualitario. La ley de limitación del tiempo de trabajo semanal y de la jornada laboral es de 1915, a esta altura está obsoleta. Cambió la tecnología con la que se trabaja, la organización laboral, la productividad…

¿Y cómo entra la discusión de la productividad?

Somos partidarios absolutos de poder discutir la mejora de la capacidad productiva. La evidencia empírica que se desarrolla cuando hay una reducción significativa de la jornada de trabajo es que se produce lo mismo, es decir, crece la productividad. Así que para nosotros es un factor para conversar. También hay que discutir cuánto creció la productividad desde que se aprobó la ley hasta ahora, porque ahí nos deben.

20250425 Cartel del PIT-CNT Foto: Inés Guimaraens

¿Qué espera de las próximas pautas que presentará el gobierno para guiar las negociaciones en los consejos de salarios? ¿Qué tienen que tener?

Deben priorizar efectivamente a los sectores más sumergidos, a los “veinticinco mil pesistas”, deben efectivamente generar la condición de que nadie pierda poder de compra, pero el objetivo nuestro es el crecimiento de la masa salarial en el Producto Bruto Interno (PIB). Y esto es trabajo y salario, las dos cosas. Tiene que haber fórmulas que garanticen el crecimiento del salario real, por lo menos en la misma proporción que el PIB.

¿Ese crecimiento del salario real tiene que ir atado a la productividad o es poner “inflación más algo” como pasaba antes?

Tiene que estar atado al crecimiento del PIB. Venimos de un período donde se achicó la participación del salario en el Producto, aspiramos a que esa participación crezca. Venimos en detrimento, el Producto creció más que el salario, por tanto, se deterioró la parte de la torta que va para los trabajadores. Si se desmantelan las políticas públicas de lo que llamamos el modelo de la desigualdad, el resultado es que tiene que crecer el salario, sin duda, se puede ver el ritmo, se puede ver que primero esté priorizado tal o cual. Obviamente, que para que esto sea sustentable hay que cambiar la matriz productiva. Obviamente que también está muy bueno poder asociarlo a procesos que mejoren la capacitación, la productividad, tiene que ser un objetivo buscado.

¿Imagina acuerdos salariales sin correctivos por inflación pasada?

No.

¿Eso no se negocia?

No estamos de acuerdo con mecanismos que desindexen el salario. Estamos de acuerdo con mecanismos que protejan el poder de compra del salario real y le agregamos otra cosa, queremos que aumente la participación de la masa salarial en el PIB. Para ser más estricto y más claro: no correctivos en más y en menos, correctivos cuando la inflación proyectada se quede por debajo de la inflación (efectiva).

Gremiales empresariales han planteado que los próximos ajustes salariales contemplen tamaño de las empresas y ubicación geográfica. ¿Qué postura tiene al respecto?

A posteriori del consejo de salarios. El consejo de salarios lauda para toda una rama. ¿Cómo se diferencia? Hacia arriba, si hay empresas que pueden andar mejor.

¿Sin descuelgues?

Sin descuelgues. Ninguna empresa se salva por descuelgue. Muchas veces cuando los trabajadores renuncian a parte de su salario para evitar que una empresa cierre, después la empresa cierra y todavía los trabajadores cobran una indemnización por despido peor. La variable de ajuste no puede ser el salario. Mejoremos la organización del trabajo, la competitividad, la productividad, busquémosle la vuelta de todas las maneras, pero la gente vive del salario.

Es factible que el ministro Gabriel Oddone pueda plantear el tema de la desindexación, de la negociación por tamaño de empresa, por ubicación, está en su libro El Despegue.

Sí, pero bueno, en los consejos de salarios está el gobierno, está la patronal, pero estamos nosotros.

Los pronósticos de crecimiento para la economía uruguaya andan en torno a 2,5% anual para 2025-2026 o incluso por debajo de la tasa potencial de crecimiento del PIB. ¿En qué medida eso puede terminar condicionando la próxima negociación y las aspiraciones de crecimiento real que puede haber en algún sector en particular?

Obviamente que es un crecimiento casi que reptante, es como no salir del estancamiento. Por eso, el punto que une a todos los demás es la estrategia de desarrollo. Si nosotros logramos avanzar en ese plano puede ser bastante mejor. Y no alcanza con crecimiento, hay que ver la calidad. Pero obviamente, que esa es la base que permitiría a gran escala una mejora de la vida de la gente, porque si tenemos 550.000 trabajadores que ganan menos de $ 25.000, si tenemos 23% de informalidad y en la frontera es peor, si tenemos un enorme problema para abatir de desempleo juvenil y de la mujeres, no se resuelve con un consejo de salarios. Tiene que haber políticas explícitas de desarrollo, y probablemente esa política tampoco es que vayan a dar resultado en poco tiempo porque estamos hablando de cambios estructurales.

La pregunta era porque la negociación colectiva se va dar en un contexto de desaceleración.

Sí, la vida demuestra que en esos momentos siempre es mucho más friccionada la puja distributiva.

¿Tienen diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas?

Todavía no hemos tenido ninguna reunión, pero cuando hablamos con Yamandú solicitamos, en particular, que de cara al Presupuesto Nacional no nos queríamos enterar del presupuesto un día antes de que tenga que ser enviado al Parlamento. Nosotros queremos conocer, entender y a su vez proponer cosas. Eso es muy importante porque hace al respeto de la negociación colectiva.

Antes nombró a Castillo y a Cardona. En el caso de Oddone, ¿hay como una especie de presión sobre la macro para todo esto?

Es que una de las cuestiones que queremos pensar y conversar es que la macroeconomía neoclásica solamente trabaja en el equilibrio. No es que nosotros necesitemos una macroeconomía para el desarrollo que implica generar cierto desequilibrio, cierto cambio. Para nosotros el Ministerio de Economía tiene que ser un actor importante del diálogo hacia el desarrollo. Eso es así, no tenemos ningún tipo de prejuicio de dialogar con cualquiera de los ministros, pero no vale la pena que lleguemos a acuerdos con Industria que después sean, como pasó en anteriores administraciones, trancados en Economía.

20250425 Entrevista a Marcelo Abdala. Foto: Inés Guimaraens

En estos dos meses de gobierno e incluso en parte de la transición ha habido una gran discusión sobre el estado de las cuentas públicas.

El déficit fiscal es el más importante de los últimos 35 años.

Economía lo que transmite principalmente es que en ese estado de situación hay un montón de caja que creían que iba a haber y que no hay. Lo que está transmitiendo la oposición es que el gobierno está abriendo el paraguas. ¿El PIT-CNT qué cree?

En primer lugar, es bueno tener la información al detalle. Cualquier fuerza política que se haya presentado a la disputa por acceder al Poder Ejecutivo lo hizo para gobernar. Desde mi punto de vista, si el gobierno anterior dejó un agujero más grande que el que se esperaba, eso no puede ser excusa para no aplicar los cambios que son necesarios. Habrá que encontrar la forma. No compramos el discurso de la herencia maldita, de ‘pensaba esto, pero por la herencia maldita ahora no puedo’. Habrá que encontrar la forma, y es más que conocido que a diferencia de todos, el movimiento sindical planteó la necesidad de una reforma tributaria de segunda generación. Puede ser que haya dificultades, pero cuando yo hago el balance del gobierno anterior y digo que para el 95% de la población, según la Universidad de la República hubo un deterioro de sus ingresos, para el 5% más rico no. Entonces habrá que ver de dónde pueden salir recursos para poder desarrollar los cambios.

No es un tema para este año, pero en el horizonte de poder generar mayores condiciones para la inversión, para la generación de trabajo y para la solución de los dramas de la pobreza y del subdesarrollo social que tenemos, es necesario. ¿Alguien piensa que es justa una estructura de la seguridad social, donde en general en la actividad privada nosotros ponemos un 15%, el empleador pone un 7,5%, pero además en donde el agro pone 1,5%, 1,9%. No hay forma. Todo el conjunto de problemas que trae la matriz productiva dependiente en que trabajamos tiene un comportamiento que implica un desarrollo desigual, implica bolsones de pobreza. No hay forma de solventar una seguridad social básica con ese nivel de aporte de los malla oro. Lo que yo quiero polemizar es que parece que la cuestión de retocar la estructura tributaria es mala palabra. No hay forma de desarrollarse si no tenemos mejores y más eficientes fuentes de financiación.

¿Tiene expectativas que se cambie el decreto de ocupaciones?

El problema que hay con respecto a esta modalidad del derecho de huelga es una estructura dual. Tenemos lo que se incorporó en la ley de Urgente Consideración que de alguna manera dice: trabajador en conflicto tiene derecho a la ocupación del lugar de trabajo, pero debe garantizar la libre circulación de los representantes empresariales y de aquellos trabajadores que quieran entrar a trabajar. El problema es que el gobierno pasado, además de esto, hizo un decreto: en cualquier momento te puedo desalojar por una decisión del Ministerio de Trabajo aunque cumplas con los criterios de la ley. Yo estoy de acuerdo con que el Ministerio de Trabajo elimine ese decreto. Después será toda otra discusión el conjunto de la regulación, porque en definitiva en la práctica las ocupaciones son todas de carácter defensivo.

¿Cómo estás observando el caso del Fondo Social de la Construcción? Y particularmente el hecho de que Laura Alberti esté como indagada.

Esa pregunta se la deberías hacer a Juan (Castillo) o a algún otro compañero, porque suelo no responder en nombre del Partido (Comunista). Conozco a Laura, sé que es incapaz de ninguna cosa jodida, pero como presidente del PIT-CNT respaldo al Sunca que es denunciante y expulsó a un conjunto de trabajadores que hicieron una cosa aberrante.