Ancap dio ganancias en primer trimestre de 2025; US$ 95 millones de deuda se arrastran de la gestión del Frente Amplio

El viernes pasado, en una conferencia de prensa que encabezó el presidente Yamandú Orsi, el gobierno se refirió a los números de Ancap en el ejercicio 2024. Allí se puso sobre la mesa el resultado negativo – US$ 118,4 millones ­– y la deuda financiera de la empresa estatal que asciende a US$ 255 millones.

Entre enero y marzo de 2025, Ancap obtuvo ganancias por unos US$ 40 millones, según dijo a El Observador el ex vicepresidente de la compañía Diego Durand, quien se desempeñó en la empresa hasta el pasado 9 de abril. Los datos surgen de la información mensual aportada por la gerencia general, aunque el balance del primer trimestre todavía no fue cerrado. Además, Ancap tenía caja por US$ 159 millones en abril.

“La empresa tiene caja, mayor patrimonio y resultados positivos en el primer trimestre. Es una empresa sólida que este año se proyecta a cerrar con ganancia”, añadió Durand.

¿Cómo se componen los US$ 255 millones de deuda?

La información oficial de Ancap muestra que el ejercicio pasado cerró con 13% menos de pasivos que en 2019, y con una reducción de 76% en los pasivos estructurales tomados en 2016.

Esto último luego de la capitalización de US$ 663 millones votada por el Parlamento en enero de ese año. “Ese aporte brindó el sustento necesario para que la empresa saliera de un espiral financiero que la estrangulaba”, escribió la presidenta de ese entonces Marta Jara en la memoria oficial de la empresa.

Entre 2011 y 2015, durante gobiernos del Frente Amplio, las pérdidas acumuladas fueron por más de US$ 900 millones, según los balances oficiales. En ese período la empresa fue presidida primero por Raúl Sendic y luego por José Coya.

La capitalización implicó que el Estado aportara recursos, pero también que saliera de garantía para pedir fondos por US$ 300 millones a la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.

Esa deuda, que vence en setiembre de 2028, fue pesificada en 2023 -a tasa fija de 6,9%- para evitar riesgos de volatilidad cambiaria. Ya antes, en 2020 se había mitigado el riesgo de tasa de interés asociado a este endeudamiento, pasando de tasa variable a tasa fija en dólares.

La reducción mencionada de las deudas financieras ocurre también a pesar de la necesidad de financiamiento de capital de trabajo que requirió la parada de mantenimiento de la refinería.

La detención de actividades implicó que desde 2023 Ancap pasara de importar petróleo que se paga a 90 días a importar derivados para abastecer el mercado local, que se pagan a 30 días. El cambio se reflejó en una necesidad operativa de fondos adicionales para cubrir la ausencia de ingresos por refinación y pagar el combustible comprado en el exterior.

Además, cuando todavía se estaba abasteciendo con refinados importados, en simultáneo se comenzó a comprar crudo nuevamente para volver a producir de manera progresiva y se empezaron a afrontar los costos de la obra en La Teja una vez finalizada.

En resumen, de los US$ 255 millones de deuda financiera que tiene Ancap, US$ 160 millones corresponden a capital de trabajo solicitados en enero de 2025 –financiamiento de corto plazo– al BROU en unidades indexadas. Su cancelación está programada para realizarse entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 de acuerdo a los escenarios de planes financieros analizados en 2024 con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En tanto, los restantes US$ 95 millones son pasivos de la deuda que se llevó a pesos uruguayos y que se arrastran del 2016 por el crédito contratado a la CAF en la última administración del Frente Amplio. Por ese año, también había deudas con bancos de plaza que se terminaron de cancelar a posterior. Incluso un pago de US$ 40 millones se hizo efectivo a un banco privado al comenzar el 2025.

Además, los balances muestran que la deuda financiera de Ancap al comienzo de la administración pasada, en 2020, era de unos US$ 361 millones, es decir US$ 106 millones más que el monto de cierre de 2024.

“Ganancias ficticias”, según Stipanicic

El ex presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, publicó el fin de semana en su cuenta de X un comparativo que toma en cuenta los sobreprecios que se cobraban en las tarifas de los combustibles en el período anterior del Frente Amplio, y criterio de fijación de precios al público que adoptó el gobierno de la coalición en la administración pasada.

Según Stipanicic, en 2019 con sobreprecio de combustibles de US$ 60 millones por encima del precio internacional, el patrimonio de la empresa era de US$ 790 millones, el resultado ajustado al PPI de Ursea de –US$ 560 millones y el pasivo total -incluye la deuda comercial operativa que contiene la financiación de los proveedores de petróleo- de US$ 818 millones.

En 2024, con precios US$ 86 millones más baratos que el precio internacional, el patrimonio de la empresa era de US$ 826 millones, el resultado ajustado al PPI de Ursea de +US$ 32 millones, y el pasivo total de US$ 696 millones.

Otro de los datos manejados en la conferencia del viernes fue que Ancap había ganado US$ 41 millones en 2019. Según el jerarca, el mecanismo de fijación de precios vigente por ese entonces “determinaba una ganancia a expensas de un sobreprecio a la población”.

“Aun así, en 2015 fue necesaria la capitalización. Ganancia ficticia, basada en captura de renta monopólica y no consecuencia de la propia gestión”, escribió.