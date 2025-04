Partido Colorado: declaraciones de Orsi sobre Ancap son "carentes de fundamento" y buscan justificar "ajuste fiscal"

Ex vicepresidente de Ancap tras dichos de Orsi: "Es inentendible. No podemos decir que es una situación completa"

Yamandú Orsi reveló que la deuda total de Ancap es de US$ 255 millones y dijo que el "panorama es complicado"

A modo de ejemplo, el mandatario señaló que en 2019 Ancap daba US$ 41 millones de ganancia , y en el año 2024 el resultado fue de US$ 118 millones de pérdida .

"Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por US$ 160 millones, lo que hace que la deuda total de Ancap hoy sea de US$ 255 millones", reveló el presidente.

Los colorados, en cambio, señalan que "la empresa mantiene un sólido respaldo patrimonial y una gestión financiera responsable, que desmienten la necesidad de sostener los sobreprecios en los combustibles de abril para cubrir operaciones corrientes".

"Es importante destacar que Ancap cerró el ejercicio 2024 con un 13% menos de pasivos que en 2019 y una reducción del 76% en los pasivos estructurales heredados de 2016. Un logro que refleja el cambio de rumbo y la recuperación tras la deficiente gestión registrada entre 2007 y 2015", agregó el comunicado colorado.

El CEN también explicó que la parada de la refinería "debía permanecer detenida por 100 días, estuvo fuera de operación durante 297 días, principalmente debido al conflicto gremial generado por el rechazo a la asociación en el negocio del portland".

"Ancap recurrió a pasivos de corto plazo con bancos locales, como haría cualquier empresa en su situación, asegurando así el financiamiento necesario para operar. Estos pasivos han sido atendidos y están programados para ser cancelados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con los escenarios de planes financieros analizados con OPP y MEF en 2024", añadió el CEN.

"Entre 2020 y 2024, Ancap superó desafíos históricos —pandemia, sequía y la parada de su refinería— y aun así logró más de US$ 200 millones de ganancias netas, vendiendo combustibles a precios muy por debajo del mercado internacional", sentenció el comunicado.