"Una teatralización del ajuste fiscal de mayo": las críticas de la oposición tras conferencia de Orsi sobre situación de Ancap

A modo de ejemplo de la situación crítica presentada por el ente, el mandatario señaló que en 2019 Ancap daba US$ 41 millones de ganancia , y en el año 2024 el resultado fue de US$ 118 millones de pérdida .

"Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por US$ 160 millones, lo que hace que la deuda total de Ancap hoy sea de US$ 255 millones", reveló.