Conexión Ganadera: tribunal de apelaciones suspendió concurso de herencia de Gustavo Basso

El Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno dejó en suspenso el concurso de la herencia de Gustavo Basso, hasta tanto analice el caso y defina si confirma o revoca la sentencia del juez Leonardo Méndez que resolvió la pertinencia del concurso necesario, con la respectiva designación de Alfredo Ciavattone como síndico.

El recurso de apelación había sido planteado por las herederas de Basso, Daniela Cabral, Agustina y Candelaria Basso, y por el contador el Marcelo Arambulo, designado judicialmente administrador de la herencia en el expediente sucesorio, que iniciaron las herederas seis días después de la muerte de Basso. En su apelación argumentaron que la herencia es solvente.

En tanto, la declaración de concurso del juez Méndez se fundó en la falta de liquidez del patrimonio de Basso, por señalar que las disponibilidades son más que insuficientes para afrontar sus obligaciones; en que existe un pasivo superior a los activos, ya que si bien puede parecer que hay muchos bienes, muchos de ellos pertenecen a terceros o están embargados.

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A modo de ejemplo, Basso tenía las acciones de Sauce Chico SAS, razón social titular de un campo de alto valor, pero se acreditó que los fondos con los que lo compró eran provienentes de inversores de Conexión Ganadera, quienes promovieron el concurso necesario de Sauce Chico.

Otro caso es Menafra SAS, propietaria de otro inmueble rural, de la que también Basso era el único accionista pero el síndico entendió que fue adquirido mediante fondos de inversores de Conexión Ganadera. Asimismo cuenta con apartamentos, pero estos están hipotecados en favor de bancos por préstamos incumplidos.

La semana pasada, el juez Méndez resolvió la liquidación de la masa activa de este concurso (para que se vendan los bienes en remate) como consecuencia de que no se alcanzaron las mayorías de adhesiones necesarias para un acuerdo de continuidad, propuesto por la familia Basso Cabral y Arambulo, lo cual implica que los acreedores del concurso de la herencia no aceptaron esa propuesta.

Ante este escenario, el tribunal que actúa en este caso, integrado por los jueces Cristina Cabrera, Edgardo Ettlin y Loreley Pera, suspendió las actuaciones hasta que tome una decisión definitiva.