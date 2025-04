Ex vicepresidente de Ancap tras dichos de Orsi: "Es inentendible. No podemos decir que es una situación completa"

Diego Durand, ex vicepresidente de ANCAP

El ex vicepresidente de Ancap durante la última administración, Diego Durand , se mostró crítico luego de que el presidente Yamandú Orsi hablara de la situación del ente.

“No podemos decir que es una situación compleja. Hay desafíos a resolver, pero la situación no es compleja. Para mí es inentendible”, sostuvo en diálogo con Telemundo (Canal 12). Durand indicó que “hay que ver la foto compleja”.

De acuerdo con los dichos del exjerarca, desde 2020 a 2025 el ente redujo más de US$ 100 millones de deuda, US$ 361 millones a US$ 225 millones.