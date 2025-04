"Nada nuevo, sin sorpresas": la respuesta del expresidente de Ancap a las pérdidas millonarias alertadas por Orsi

El expresidente de Ancap durante el gobierno de Luis Lacalle Pou , Alejandro Stipanicic , respondió al gobierno de Yamandú Orsi sobre los "números negativos" por US$ 255 que tuvo la empresa al cierre de 2024, según el análisis de la nueva administración .

" Ganancia ficticia, basada en captura de renta monopólica y no consecuencia de la propia gestión ", resumió.

Orsi encabezó una conferencia de prensa el viernes pasado en la que aseguró que los números de Ancap repercutían "en la gestión" y en la "economía toda".

"Volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa Ancap", sostuvo.

A modo de ejemplo, el mandatario señaló que en 2019 Ancap daba US$ 41 millones de ganancia, y en el año 2024 el resultado fue de US$ 118 millones de pérdida.

"Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo Directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por US$ 160 millones, lo que hace que la deuda total de Ancap hoy sea de US$ 255 millones", subrayó.

En la conferencia el gobierno no hizo referencia a la parada técnica de la refinería de La Teja, que fue decisiva en el ejercicio pasado, que cerró con pérdidas por $ 5.217,6 millones (unos US$ 118,4 millones a tipo de cambio cierre), según los estados contables publicados por la empresa pública