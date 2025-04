Fiscalía de Corte inició sumario a la fiscal Alicia Ghione por caso en el que es acusada de mentirle a la víctima

Según explicó la fiscalía de Corte en un comunicado emitido a raíz del caso de la fiscal Stella Alciaturi, el procedimiento administrativo que se abre ahora es una instancia garantista en la que la persona investigada puede designar un defensor y “de ningún modo significa atribuir previamente responsabilidades administrativas”.

A su vez, continúa en trámite otra investigación administrativa contra Ghione sobre el caso Penadés. Los abogados del exlegislador Homero Guerreo, Laura Robatto y Rossana Gavazzo acusaron a Ghione de haber omitido denunciar e investigar delitos que tenían como víctima a menores, de los que estaba en conocimiento.

Los abogados afirmaron que Ghione “entorpeció” el sistema de justicia penal, luego de descubrir que en un celular que estaba en la carpeta y que perteneció a Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del caso Penadés, había imágenes de dos menores de 12 años que “realizan ante la cámara actos de naturaleza sexual: masturbación, tocamientos, exigiendo a su vez que los niños lo imiten”.

La fiscal tiene hasta junio para acusar al exsenador del Partido Nacional, imputado por 22 delitos de explotación sexual contra menores.

El caso que ameritó el sumario

Los abogados Camaño y Martínez cuestionaron el procedimiento por el que Ghione archivó el caso cuando veinte días antes les había comunicado que iba a imputarlos a los tres indagados. La fiscal le comunicó la decisión a la víctima a través de un SMS "sin haberla citado ni darle ninguna explicación", plantearon.

Según surge de las actuaciones a las que accedió El Observador plantearon que la conducta de Ghione “ha generado un daño a la víctima (que se encontraba en un grave estado de vulnerabilidad) y un descrédito a la imagen de la Administración”.

Los abogados penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martinez.jpg Los abogados penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martinez defienden a Aparna Soni

Junto con la denuncia los abogados aportaron como prueba un audio en el que se escucha a Ghione en altavoz conversando con Camaño, grabado por los padres de la denunciante, que estaban presentes en el estudio jurídico. En esa conversación, que ocurrió el 1 de junio de 2023, la fiscal les dice que tiene varias opciones para imputar a los indagados, desde citarlos sorpresivamente, o detenerlos o simplemente pedir la audiencia de formalización, atento a que seguramente trazarían una estrategia para no comparecer. Ese audio había sido divulgado por el programa Así nos va de radio Carve.

Además asegura que los iba a "formalizar a los tres de una", en relación al abuelo paterno, al tío paterno y al primo de la víctima, quienes tenían como defensores a Guerrero y Robatto, justamente quienes son los abogados de Penadés.

"No me voy a volver atrás, que salga como salga, al padre por lo menos le podés dar la palabra". "No voy a redactar demasiado, (va a ser) algo corto y después hablar porque sino le das la estrategia a la defensa antes", afirma Ghione en la última parte de la charla registrada.

El 22 de junio la fiscal archivó la investigación y le comunicó la noticia a la víctima por SMS cuando una Instrucción General de la Fiscalía recomienda en estos casos con víctimas vulnerables, aplicar una debida diligencia reforzada por tratarse de víctimas vulnerables, lo que implica entre otras cosas convocarla para darle explicaciones en caso de archivo.

El problema fue que al hacer sus descargos la fiscal negó lo que figura en el audio. “Nunca lo dijimos, ni por mail, ni por chat, ni por llamada, ni mucho menos personalmente ni a la Unidad ni al Dr. Camaño porque estábamos nuevamente analizando todo el caso y el camino era el archivo a pesar del esfuerzo realizado, ya que faltaban evidencias firmes sobre la veracidad de los hechos".

En el marco de la investigación administrativa, la Unidad de Víctimas informó que la actuación de la fiscalía fue responsable de "la dilación del proceso de investigación (que excedió en mucho los tiempos previstos), no se respetaron acuerdos alcanzados con los representantes legales, reiteradas gestiones de los abogados y padres de la víctima para entrevistarse con el equipo fiscal demora en que la víctima fuera citada para declarar sobre nuevos hechos, dificultad para integrar los aportes técnicos sobre la dinámica del abuso y los efectos en la víctima y su entorno". Además destacó que "la víctima no fue finalmente convocada a declarar en forma anticipada”.

Denuncias penales

Por otra parte, la fiscal Ghione es indagada en una causa penal ya que a raíz de la denuncia de Guerrero, Robatto y Gavazzo la Fiscalía de Corte lo derivó a una fiscalía de Flagrancia. La denuncia fue asignada al fiscal Diego Pérez, quien tomó las primeras medidas e interrogó a los denunciantes pero actualmente esa causa fue derivada al fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.

Según dijeron a El Observador, fuentes de Fiscalía al sumarse la denuncia de la exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso, Pérez entendió que el caso debía ser derivado a una fiscalía especializada.

Papasso denunció que la fiscal Ghione y su exabogada Soledad Suárez, integrante del Consultorio Jurídico de la Udelar, prepararon a las víctimas de Gustavo Penadés para declarar, y que ahora cree que el exsenador blanco es inocente de algunos de los delitos que le imputaron.

Papasso reportó la situación desde la Cárcel de Rocha en la que se encuentra recluida a la Fiscalía de esa ciudad, que derivó el caso a la Fiscalía de Montevideo.

Por otra parte, el fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa, luego de que otras fiscales se abstuvieron, indaga a Mastropierro en relación los videos que se encontraron en el celular que usaba cuando había estado preso por estafa.

La última denuncia que se sumó esta semana contra la hermana de Penadés, también será indagada por el fiscal Gilberto Rodríguez, ya que se entiende que puede tener relación con las otras denuncias.

En la denuncia policial, a la que accedió El Observador, la abogada Sandra Colman, defensora de Mastropierro, afirma “haber tomado conocimiento de que un grupo de personas privadas de libertad en el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] y de policías habrían recibido dinero por parte de la señora Mariana Penadés (hermana de Gustavo Penadés) para dar muerte a la víctima Jonathan Mastropierro”.

Colman dijo en la denuncia que “recibió información telefónica respecto de amenazas de muerte a Mastropierro, a ella misma y al equipo fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de 3° Turno”, Ghione.