Romina Celeste denunció que recibió $ 100.000 para incriminar a Gustavo Penadés, y declaró que ahora cree que es inocente

JUSTICIA Caso Penadés: dos nuevas personas declararon bajo reserva; defensa del exsenador afirma que "no son víctimas"

Papasso remarcó que no realizó la denuncia por plata, sino que "por miedo", y admitió que denunció la situación por "sentir el peso de su consciencia", detallaron desde la Jefatura capitalina.

La fiscal de Flagrancia Patricia Rodríguez derivó el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos por la naturaleza del delito que denuncia Papasso.

"Le gustan hombres varoniles, jóvenes, pero no niños": Romina Celeste ahora cree que Penadés es inocente

En una entrevista con Montevideo Portal, Romina Celeste afirmó que ahora cree que Penadés es inocente. "Para mí sí, porque mi caso ya está prescripto", afirmó la exmilitante.

"Penadés es pasivo y todos lo tratan de violento en los relatos. Y Penadés se ponía pesado cuando tomaba algo, pero no era violento, de querer humillar a nadie. Le gusta ser pasivo, no es activo. Le gustan hombres varoniles, jóvenes, pero no niños", agregó.

Además, marcó que el exsenador la puede haber confundido con una persona mayor cuando la llevó a tener relaciones sexuales desde el Parque Batlle, cuando todavía se identificaba como varón a los 13 años. "Yo tenía gran altura ya en esa época y, bueno, le gusté", detalló.

"Si él se hubiera mostrado auténtico, con virtudes y defectos, hoy no estaría en cana. Porque estoy segura de que todos lo denunciaron porque él asumió que era homosexual el día que yo lo denuncié públicamente", continuó.

Papasso reiteró que la causa contra Penadés fue armada: "Yo vi cómo lo armaron todo y me usaron. Yo puse todo escrito, subí las capturas. Yo sé los nombres de todos y Penadés no. Yo vi cómo les decían lo que tenían que decir antes de ir a la pericia. Una locura".

Además declaró que la mayoría de las denuncias contra Penadés "son falsas", en especial "todas las de los representados por la Udelar" porque "son los que preparan todo": "No les cobran, les enseñan todo, junto con el grupo de víctimas de la Fiscalía. Yo estaba en esas reuniones, fui parte, por eso lo puedo contar".

Para Papasso la denuncia por acoso sexual en su contra, realizada por un recluso de la Cárcel de Rocha y archivada en los últimos días, fue para "tapar" su denuncia de la organización en contra de Penadés.

También apuntó contra Johnatan Mastropierro, uno de los denunciantes de Penadés. Dijo que fue el primero que la engañó, y que llegó a él por el contacto de un compañero de la Lista 404. "Me dijo que él conocía a Penadés y a un Benjamín. Después yo hice el chat trucho porque no tenía cómo sostener que existía ese chico", relató.

Recordó que el denunciante le pasó fotos de Penadés con lo que decían ser dos menores, pero al final "había sido él con 21 años y otro de 23 años, que también está preso ahora", y enfatizó que Mastropierro "se dedica" a extorsionar personas.

"Tiene amigas que se dedican a la prostitución que él las lleva como un fiolo. Y él siempre anda con menores, incluso un día me llegó un video de TikTok con un menor de 12 años", resaltó.