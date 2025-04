"Soy la reina": las fuertes acusaciones y fotos que compartió Romina Celeste Pappaso desde la Cárcel de Rocha

La exmilitante también negó otras acusaciones previas de agresión hacia dos policías, calificándolas de "falsas". "Todos saben que soy impulsiva y no me gusta que nadie me venga a dar órdenes, menos un policía, pero tampoco me van a seguir ensuciando públicamente solo para obtener fama conmigo", señaló en sus tuits.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romina_uy/status/1912218923698737237&partner=&hide_thread=false LA DENUNCIA DE LA SUPUESTA DE LOS 2 POLICIAS CON TRAUMATISMO DE CRÁNEO TAMBIÉN ES FALSA. TODOS SABEN QUE SOY IMPULSIVA Y NO ME GUSTA QUE NADIE ME VENGA A DAR ORDENES MENOS UN POLICIA, PERO TAMPOCO ME VAN A SEGUIR ENSUCIANDO PÚBLICAMENTE SOLO PARA OBTENER FAMA CONMIGO!!!! — (@romina_uy) April 15, 2025

Por otro lado, publicó una captura de pantalla de un supuesto chat con la fiscal Alicia Ghione, en el que discutía presuntos controles sobre su salida de la vivienda y otras irregularidades que, según ella, evidencian la corrupción dentro del sistema judicial. “Esto es solo el principio de la delincuencia”, dijo Papasso, sugiriendo que tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romina_uy/status/1912251155142569991&partner=&hide_thread=false ES SOLO EL PRINCIPIO DE LA DELINCUENCIA QUE ME INFILTRE PARA PODER DEMOSTRAR QUE SON CAPAZ DE CUALQUIER COSA TENGO PRUEBAS LA DIRECTORA DEL INR ANA JUANCHE RENUNCIA!!! ME MANDO SACAR EL CELULAR YO TENGO PRUEBAS LOS COMUNISTAS SON CAPAZ DE CUALQUIER COSA!!! pic.twitter.com/PnwcHc76AK — (@romina_uy) April 15, 2025

Finalmente, la exmilitante lanzó duras críticas contra la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, quien, según Papasso, ordenó la confiscación de su celular para evitar que continuara comunicándose con el exterior. “¡Los comunistas son capaces de cualquier cosa!”, manifestó Papasso, acusando a las autoridades de intentar silenciarla.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romina_uy/status/1912319066225696773&partner=&hide_thread=false Ana Juanche directora del INR vos éstas tapando a la mafia de la fiscalía que tiene presos a muchos inocentes, acá no hay show, estás resentida porqué fui la única que no te saludo ni te registre cuándo todos estaban pasandote la lengua por las patas yo me fui a tomar sol..... — (@romina_uy) April 16, 2025

Además, Papasso redobló la apuesta con una foto tomada desde la cámara del dispositivo móvil al que tuvo acceso en la Cárcel de Rocha.

En la foto se pueden ver sus senos desnudos, parcialmente cubiertos con emojis. Junto a la imagen, escribió: “¡Hay que mostrar más y esconder menos!”.