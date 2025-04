Caja de Profesionales: directorio defiende jubilaciones máximas, en medio de acusaciones cruzadas

Una de las interrogantes fue sobre la asistencia financiera que aportará el Estado . Está prevista una primera partida para 2025 de $ 110 millones por mes, equivalentes a US$ 31 millones anuales . “No hemos recibido hasta el día de hoy cuáles son los números que respaldan esto. No podemos saber si los $ 110 millones serán lo suficiente o no ”, dijo.

La propuesta también menciona que la tasa de aportación de los activos pasará de 18,5% a 22,5%. La estimación es que ese cambio generará un ingreso adicional de US$ 33 millones anuales.

La tasa ya fue modificada en 2024 -desde 16,5% al 18,5% actual- luego que fracasara el anterior proyecto de reforma a fines de 2023. Romero indicó que esa suba provocó un aumento de las declaraciones de no ejercicio de la profesión.

sede caja de profesionales.jpg

“Un 2% ya ha demostrado que no ha sido conveniente, no tenemos ningún dato sobre la sensibilidad que han puesto para aumentar al 22,5 % y cómo esto va redundar en una mejor recaudación para los profesionales. Por consiguiente, nosotros estamos en desacuerdo con el aumento de la tasa al 22,5 %”, señaló.

El director Fernando Rodríguez Sanguinetti también sumó su posición sobre el cambio en el porcentaje de aportación. Indicó que el pasaje de 16,5% al 18,5% representó en términos reales una suba de 12% y añadió que la nueva modificación (de cuatro puntos porcentuales) significa un incremento de 36%.

Después se refirió a las jubilaciones profesionales con algunas referencias un informe confeccionado por la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS), encargada de elaborar el actual régimen general jubilatorio.

“En el común de la gente, en la sociedad, sobrevuela el concepto de que los profesionales somos unos privilegiados y, francamente, somos trabajadores y lo voy a demostrar con números”, afirmó.

“Ni vivimos más, ni cobramos más que el resto de la población. Ni nos jubilamos antes, más bien todo lo contrario”, agregó.

Recordó que el estudio de la CESS analizó la jubilación máxima que se cobra en cada uno de los actuales institutos de seguridad social.

El director expuso que -en pesos corrientes y en valores de 2021- el promedio de jubilaciones máximas de la Caja de Profesionales es de $ 111.000. Comparó que en la Caja Notarial la suma asciende a $ 192.000, en la Caja Bancaria a $ 146.000 y en el Banco de Previsión Social (BPS) a $ 116.000. Añadió que que en los servicios de retiro policial, la prestación máxima llega a $ 118.000 y las de las Fuerzas Armadas oscilan entre $ 139.000 y $ 163.000.

“Quiere decir que somos los que cobramos menos entre los que cobran más. Primer desmentido. No somos las jubilaciones más caras; somos las más baratas, porque nuestro promedio es alto, pero porque todos aportamos muchísimo y después nos jubilamos con ese monto promedio”, dijo Rodríguez Sanguinetti.

_CDS8404.webp Caja de Profesionales Camilo dos Santos

El último balance de la Caja de Profesionales de 2024 informó que la edad promedio de los jubilados profesionales fue de 73 años con un pago medio de $ 94.721. En el caso de los pensionistas, la edad fue de 75 años con una prestación promedio de $ 56.951.

La discusión interna

El directorio de la Caja de Profesionales está dividido en dos bandos. Por un lado está el presidente Daniel Alza y la vice Romero y por otro el resto de los integrantes del órgano de conducción. Las diferencias se han evidenciado en muchas de las reuniones de directorio que se efectúan semanalmente y difícil era que no se trasladaran al ámbito parlamentario.

Cuando ya había transcurrido una parte de la sesión tomó la palabra el representante de los jubilados, Odel Abisab, y realizó un relato de algunas propuestas planteadas en el directorio de la institución.

“Los vejetes -como alguna vez se nos califica- no hemos sido solo opositores. Hemos sido opositores a las cosas que nos han parecido impropias con los fundamentos debidos y hemos sido también proponentes de ideas que contribuyen a la solución del problema de nuestra institución”, dijo a los legisladores.

Eso motivó una rápida intervención de Romero. “Quiero dejar constancia de que las expresiones que (Abisab) ha manifestado no fueron aprobadas por este directorio; son sus apreciaciones personales. Aquí (a la comisión) hemos venido con lo que el directorio aprobó por mayoría o por unanimidad. Cada uno tiene opiniones personales, pero será otro el momento en el cual se expresen”, aclaró.

Abisab pidió la palabra por sentirse aludido, pero el presidente de la comisión, el diputado Joaquín Garlo, pidió continuar con el orden de oradores previsto.

Luego de escuchar las presentaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo en el directorio, se produjo otra interrupción de Abisab y entonces se permitió que el representante de los jubilados volviera a intervenir.

“Yo sé que es casi inelegante e indelicado que esté ocurriendo esto, porque es un problema de entrecasa”, comenzó diciendo.

“No tengo pudores en pedir disculpas si me equivoco, pero estoy grande para ser observado en público y no tener el derecho a dar las explicaciones. Yo no hago trampas, no hago picardías de este tipo, trato de tener un comportamiento honorable”, finalizó.