El apocalipsis con acento rioplatense: cómo es El Eternauta, la nueva superproducción de Netflix con Ricardo Darín y César Troncoso

El fin del mundo siempre pasa en el norte. Si no es en Nueva York o Los Ángeles, es en Londres o Tokio. En 1957, el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López trajeron una de esas historias al sur. A Buenos Aires. Le pusieron El Eternauta y la convirtieron en insignia de la ciencia ficción argentina.

No es ninguna novedad que el fin del mundo nos fascina. Ver cómo colapsa la sociedad, cómo los lugares que conocemos son arrasados, cómo los humanos comunes son llevados al límite y tienen que reinventarse en un contexto extremo donde algunos valores siguen teniendo lugar y otros ya no corren. Mucho más en estos tiempos donde convivimos con la sensación de que el mundo está, efectivamente, a punto de terminarse.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

El Eternauta, del cómic a la pantalla

Desde su publicación original y con sus subsiguientes reediciones y secuelas más o menos oficiales, El Eternauta se ganó un lugar como una de las historias más influyentes, de mayor proyección internacional y de impacto cultural de la historieta argentina. Una herencia que ya de por sí le pone un desafío extra y un mayor escrutinio a cualquier trabajo de adaptación.

A eso se suma la larga ristra de versiones cinematográficas y animadas fallidas que se desarrollaron desde la década de 1960 hasta ahora, cuando en las manos del director Bruno Stagnaro, el responsable de Okupas y Un gallo para Esculapio, la saga de Juan Salvo pudo llegar a la pantalla.

Embed - El Eternauta | Adaptando La Novela Gráfica | Netflix

Juan Salvo es Ricardo Darín. El actor argentino más ilustre le pone el cuerpo a este tipo común que termina metido en el medio de una invasión extraterrestre que llega precedida por la caída de una nieve tóxica que mata a cualquier ser vivo que toca.

Una vez que se anunció que Darín era el elegido para protagonizar esta historia, no faltaron las dudas. Entendiendo que la presencia de una cara conocida puede ayudar a que el proyecto cruce fronteras o consiga más financiamiento, ¿no es demasiado viejo para interpretar a un personaje que a lo sumo ronda los 40 años, mientras que el actor ya pasa los 60?

El Eternauta Marcos Ludevid | Netflix

"Nadie se salva solo"

La versión de Netflix de El Eternauta justifica esa elección y le da todo el sentido del mundo, implicando un hecho de la historia reciente argentina en el trasfondo del personaje para explicar que sepa manejar armas pesadas, y hasta agregándole una nueva capa a la historia, ya que Salvo y sus amigos (entre los que se cuenta Alfredo “el Tano” Favalli, interpretado por el uruguayo César Troncoso), son un grupo de veteranos que en las historias de este tipo suelen quedar relegados en pos de héroes y protagonistas más jóvenes.

Aquí, si bien el grupo de sobrevivientes reúne distintas edades, procedencias y habilidades (incluyendo algunos cambios que agregan una lógica mayor diversidad al elenco del cómic, donde cualquier persona con los cromosomas XX se queda en casa porque, bueno, son los años 50; además de reflejar mejor la composición demográfica de Buenos Aires en 2025), son estos hombres canosos, cascarrabias y más afectos a jugar al truco y tomar whisky que a la acción, los que tienen que cruzar Buenos Aires en una misión de rescate para encontrar a la hija de Salvo.

El Eternauta Marcos Ludevid | Netflix

Estos cambios, como todos los otros que tiene la serie con respecto al original, son tan lógicos como necesarios. En definitiva, la palabra ya lo dice: es una adaptación, es tomar una premisa y llevarla, respetando su espíritu, a otro medio con otras necesidades. Eso pasa con El Eternauta.

Hay un balance alcanzado entre la traducción de la historia a nuestro presente, incluyendo también guiños y referencias a episodios históricos del último medio siglo argentino, y los temas que ya estaban en la historia de Oesterheld y Solano López, en particular la importancia del “factor humano” y del trabajo colaborativo para sobreponerse a las amenazas que trae la nieve, algunas humanas, otras fantásticas.

Además del impacto visual que lógicamente tiene la serie, con un trabajo de efectos especiales y de aplicación de tecnología de punta para el rodaje impresionante y de un nivel inédito para la industria argentina, también hay un trabajo temático interesante, con la lógica del “atado con alambre” tan propia de estas tierras llevada a un contexto de supervivencia, o la revalorización de ciertos objetos analógicos –de alguna manera igualando lo que pasa con los protagonistas–, que tienen una segunda vida cuando todo colapsa.

El Eternauta Marcos Ludevid | Netflix

Si te toca, te mata

Ese valor de los objetos, desde las máscaras y escafandras que los personajes tienen que usar para soportar la nieve, los rifles, las mochilas, las brújulas, los mapas, le dan a la serie un cuestión táctil y tangible que también se integra a la historia. Las máscaras, además, plantean un desafío interesante para los actores, ya que los obliga a transmitir el estado mental de sus personajes solo con sus ojos, o a través de diálogos que llegan distorsionados y asordinados.

Los diálogos, sin embargo, son uno de los puntos ocasionalmente débiles de esta serie. Todo debido a esa insoportable costumbre de las series de streaming (que viene pedido por las plataformas) de que los diálogos sean descriptivos y los personajes digan lo que están haciendo porque parte de la audiencia mira la serie con el teléfono en la mano o mientras plancha las camisas.

EE_05-BTS_0027_R_V2 (Copy).jpg Marcos Ludevid | Netflix

Eso, más algunos diálogos un poco más neutros –quizás tenga que ver con facilitar la traducción, los doblajes, o hacerla más universal– rechinan en una serie que salvo esos detalles menores, se siente también muy local.

Esa idiosincrasia reconocible, sumada al rol de la ciudad y al apartado técnico y visual hacen de El Eternauta una serie que se siente familiar y al mismo tiempo novedosa. Aunque aparecen algunos tropos habituales de las historias apocalípticas, es lo suficientemente distinta y auténtica como para sentirse fresca, a lo que se agrega su capacidad de imponer una tensión constante, sobre todo cuando los invasores entran en escena.

Los seis capítulos de entre 40 y 50 minutos que llegan hoy a la plataforma de streaming se disfrutan por separado, aunque seguro no faltará el que la consumirá de un tirón. Cualquiera de los dos formatos es apto para esta superproducción que actualiza y relanza a todo un clásico. Será cuestión de esperar que El Eternauta no quede enterrada en la nieve de los próximos estrenos y su impacto no perezca luego de algunas horas y días de fervor.