El mensaje de Leonardo Haberkorn luego de la polémica por su entrevista a Henry Engler en Canal 12

“La verdad es que yo estaba ahí, en la dirección, y hubo consultas con un montón de gente. Y no hubo prácticamente oposición. Porque el encargado de sacar a Pascasio Báez del Uruguay, y llevarlo a Chile como habíamos pensando, y darle una vivienda allí, se negó a hacer ese proceso. Y yo no puedo sacarme la responsabilidad. No lo puedo hacer”, dijo Engler en la entrevista por Zoom desde Suecia.

La entrevista con Engler se dio a partir de sus recuerdos y su amistad con José Mujica, pero en los minutos finales se le preguntó por los testimonios recogidos en el libro Caraguatá, de Haberkorn, donde se lo responsabiliza de ser uno de los que decidió ejecutar a Báez.

Engler dijo también que nunca habló con familiares de Pascasio Báez ni tampoco con Mujica sobre este episodio.

Embed - "No puedo sacarme la responsabilidad": Henry Engler sobre el asesinato de Pascasio Báez

El mensaje de Leonardo Haberkorn luego de la entrevista

La entrevista al exTupamaro generó críticas al programa, pero en particular a Haberkorn por su pregunta sobre el asesinato de Báez. Militantes de izquierda lo cuestionaron por poner el tema en conversación mientras se repasaba la vida del expresidente Mujica.

En respuesta a esos comentarios, Haberkorn publicó en su blog El informante un mensaje. "Hay mucha gente indignada o enojada con la entrevista que le hicimos a Henry Engler. Los indignados se sienten con derecho y autoridad para volcar en las redes sus furibundos juicios lapidarios, descalificaciones tajantes y una amplia gama de insultos y abominaciones", empieza.

"Nadie puede cuestionar la cobertura que el canal le dio a la muerte del expresidente José Mujica. Más esforzada y completa imposible", sigue Haberkorn, que explicó la convocatoria de Engler al programa. "Intentamos trascender la visión general y buscando profundizar en aspectos puntuales de su trayectoria. Por eso elegimos a Henry Engler (para hablar de la época de la guerrilla y la condición de rehenes que ambos padecieron)".

"No tengo que decir con el respeto que se hizo cada una de estas conversaciones. Eso, por supuesto, no implicó no hablar de la etapa guerrillera en la vida de Mujica y de su responsabilidad política al respecto. ¿Había que cancelar esta etapa de su vida? No. Imposible. Fue central en su trayectoria personal y tuvo efectos que aún perduran en la política del país", agregó el periodista.

Haberkorn explicó que le hizo la pregunta a Engler sobre la muerte de Báez debido a que al publicar su libro sobre el caso, el exintegrante del MLN no quiso declarar. "Tras su publicación, y en la primera vez que volvía a hablar con él, correspondía preguntarle si había leído lo que habían dicho de él y si tenía algo para decir al respecto. En ese sentido, la pregunta no solo era pertinente, era necesaria y era obligatoria".

El periodista rechazó la idea de que la pregunta fuera una falta a respeto a Mujica. "Que el MLN-T asesinó a Báez (y a otros) ya se sabe. La responsabilidad política como dirigente por todos los actos del MLN-T, Mujica ya la cargaba y la carga. Justamente su mayor logro, su marca de grandeza, es haberse sobrepuesto, reinventado, haber sido la clave para que aquel grupo derrotado y violento, se transformara en una fuerza democrática y ganadora que lo llevó a él mismo a la Presidencia, y ahora también a uno de sus principales discípulos", explicó.

"En cuanto a la responsabilidad concreta sobre la muerte de Pascasio Báez es sabido que Mujica no tuvo arte ni parte, que no le correspondió ninguna acción o decisión al respecto, que estaba preso y se enteró mucho después que la desgracia había ocurrido", concluyó.

Haberkorn, al igual que sus colegas Paula Scorza y Nicolás Batalla, cuestionaron un posteo realizado en la red social X por una cuenta también llamada El Informante, donde tomando un fragmento de la entrevista a Engler se asegura que la orden de la muerte del peón rural fue dada por Mujica.

"Un inmoral, anónimo y cobarde, representante vernáculo de esa nueva extrema derecha que cultiva la mentira como arma, y que tiene una cuenta de Twitter que le copia el nombre a este blog, inventó que Engler había dicho en Desayunos que Mujica dio la orden de matar a Báez", escribió Haberkorn en su blog. Tanto él como sus dos compañeros conductores publicaron en esa red social mensajes señalando el uso de ese fragmento de la entrevista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leohaberkorn/status/1923063492803707220&partner=&hide_thread=false Esto no fue lo que admitió Engler en Desayunos Informales. Es una vergüenza utilizar un tema tan sensible y el trabajo periodístico para desinformar.



La entrevista completa puede consultarse aquí. https://t.co/0ZpicMJATk https://t.co/jJNMggsAV7 — Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn) May 15, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NikoBatalla/status/1923065295331049691&partner=&hide_thread=false Esto no fue lo que admitió Engler en Desayunos Informales. No hay dos lecturas posibles al respecto.



Sepan que están frente a una cuenta de desinformación.



La entrevista completa puede consultarse aquí. https://t.co/mKlEK9yU7Q https://t.co/wenfKtVe1Z — Nicolás Batalla (@NikoBatalla) May 15, 2025