Murió José Mujica y en pleno duelo Colonización encendió la polémica: la historia de la estancia María Dolores

“En honor al viejo, a ocho kilómetros de Cerro Norte, en Florida, hoy el Instituto Nacional de Colonización (INC) compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales", anunció el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante las honras fúnebres al también exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y exlegislador, “Pepe” Mujica.

Más allá de la inexactitud geográfica, de ubicar a Florida en la vecindad de Cerro Norte, la compra de la estancia María Dolores, sobre la ruta 12 a unos 15 kilómetros de la ciudad de Florida , con 4.404 hectáreas Índice Coneat promedio 129 por el que se pagarán US$ 32,5 millones al contado, a razón de US$ 7.379 por hectárea generará un debate que se suma a los anteriores respecto a la lógica y el sentido de la política de colonización de Uruguay .

Las instalaciones para riego y el corral seguramente justificaban el precio de más de US$ 7.000 por hectárea, que casi duplica al precio promedio de compra-venta de tierras para uso agropecuario en 2024, que fue de US$ 3.967/ha a nivel nacional y de los US$ 4.688 de promedio por hectárea en Florida.

La operación (por más de US$ 30 millones) seguramente le cerraba a quien ya tiene un sistema que va desde la cabaña al frigorífico, pero los cuestionamientos a una inversión de esas características para colonos, y planteada como un homenaje personal, no demoraron en llegar.

0000763124.webp Sede del INC, en la Ciudad Vieja, en Montevideo.

La interna del INC

De hecho, la decisión fue posible por el cambio en la constitución de la dirección del instituto, la salida del directorio de Rodrigo Herrero -con postura contraria- y el ingreso de la nueva integrante Karina Henderson, que cambió la correlación de fuerzas para una votación dividida 3 a 2 a favor de la compra.

“Todo propietario antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad Coneat 100, está obligado a ofrecerlo, en primer término al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”, establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Colonización.

El precio se fijó en base a un acuerdo de compraventa que fue informado al INC el 11 de abril y sobre el cual el directorio resolvió ejercer el derecho de preferencia.

Es un campo muy especial por su tamaño, su ubicación y sus instalaciones, con un casco histórico monumental.

La importante inversión y la inquietud respecto al criterio con que se toman las decisiones de Colonización despertaron comentarios y reacciones.

Varios economistas salieron al ruedo

Varios economistas llamaron la atención sobre el funcionamiento de Colonización y sus inversiones. Javier de Haedo comparó el patrimonio de Ancap “del orden de los US$ 800 millones” con el de Colonización que es “por lo menos el doble” con 400 mil hectáreas a US$ 4.000 por hectárea (US$ 1.600 millones) “y nadie pone el foco ni reclama retornos y transparencia”.

Aldo Lema, por su parte, aludió a la “transparencia y rentabilidad social” que requiere el manejo de un stock acumulado que evaluó entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones y comentó que la rentabilidad social de compras de este tipo es “claramente menor a invertir en primera infancia u otras prioridades anunciadas” por el gobierno de Yamandú Orsi.

Hace cinco años, en febrero de 2020, el economista Pablo Roselli señalaba que el Estado mantiene una inversión de US$ 375.000 por familia beneficiaria y que “los impactos de una política pública que invierte esa suma enorme de recursos totales y por familia beneficiaria debería ser bien analizada”.

En un comunicado difundido el jueves la Presidencia de Colonización expresó que no haría comentarios sobre la decisión tomada el día anterior, por motivo del duelo nacional.

El INC puntualizó que la información del caso se encontraba “en procesamiento técnico, administrativo y jurídico” y que “la decisión fue parte de un proceso iniciado oportunamente semanas antes como corresponde e involucró muchos actores del poder ejecutivo”.

Colonia lechera José "Pepe" Mujica

El destino sería principalmente para la producción lechera: una colonia de tamberos con muchas chances de llamarse José “Pepe” Mujica.

El establecimiento cuenta con una represa y unas 1.000 hectáreas agrícolas bajo riego con 10 pivots, un cuarentenario para exportación en pie con capacidad para 10.000 vacunos, 120 hectáreas de olivos con una almazara para producir aceite y un casco de 17 dormitorios.

Unas 1.000 hectáreas ganaderas, el 24% de la superficie, están calificadas como “inundables ocasionalmente”. La propiedad limita al sur con el río Santa Lucía, al oeste con el arroyo Arias y el arroyo Santa Ana, y es limítrofe con el departamento de Canelones.

Compra "apresurada" y por "teletrabajo"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que la compra fue “apresurada” y el precio muy alto para un establecimiento que no se ajusta al destino que se le quiere dar. “La infraestructura enorme que tiene incrementa el precio en forma innecesaria si se va a cambiar el destino”, afirmó.

“El comprador paga eso porque es lindero, porque va a hacer uso de la estructura para un feedlot, pero para un proyecto lechero no tiene galpón de ordeñe, los campos con pivots no están alambrados y son indivisibles, y las tierras ganaderas son inundables”, afirmó Da Silva.

Afirmó que “no se visitó” el campo antes de hacer la compra, sino que “se hizo con teletrabajo”. Da Silva recorrió y difundió filmaciones de las instalaciones de la estancia y dijo que va a citar de urgencia al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y al directorio de Colonización a la Comisión de Ganadería del Senado. “Y si no encontramos razones técnicas que lo justifiquen lo vamos a interpelar”.

La estancia María Dolores es “de los mejores campos naturales del Uruguay”, afirmó un productor de la zona.

El campo fue adquirido en 2007 a sus anteriores dueños italianos por Rafelor SA, una empresa del empresario peruano-marroquí Víctor Lumbroso, que en 2009 obtuvo exoneraciones dentro de la ley de promoción de inversiones para implementar “un sistema de explotación agrícola - ganadero intensivo basado en una rotación de cultivos agrícolas y pasturas”.

En 2013, en el mismo régimen de promoción de inversiones tramitó el sistema de riego por aspersión y en 2015 se amplió a la compra de maquinaria. En ese mismo año consiguió la habilitación ambiental y de la Intendencia de Florida para instalar una almazara “de última generación” para producir aceite de oliva.

En los últimos meses, la familia propietaria “inició un proceso de desinversión en el país” informó Verde Media.

WhatsApp Image 2025-05-16 at 10.11.29.jpeg Altos niveles de calidad del suelo para agricultura y una cuarta parte de áreas ganaderas inundables.

La votación en Colonización

El nuevo directorio del Instituto de Colonización resolvió la compra el miércoles 14 con los tres votos oficialistas, 48 horas antes del vencimiento del plazo para hacer uso de la opción, un planteo del director Eduardo Viera, cercano a Mujica, realizado hace tres semanas.

El voto decisivo para aprobar esta compra fue el de la representante de los productores por la Comisión Nacional de Fomento Rural, la colona salteña Karina Henderson, que en el mismo día que asumió su cargo en el directorio sumó su voto a los de Viera y del delegado por el MGAP, Milton Perdomo. Votaron en contra los directores de la oposición, los colorados José Amy y Luca Manassi.

Viera anunció el 2 de abril que el compromiso que tiene la actual administración es adquirir 25.000 hectáreas de campo “para darle oportunidad a familias jóvenes y mujeres, principalmente para la lechería”.

El senador Da Silva sostuvo que la decisión es “una demostración de un populismo bolivariano y uso discrecional de los dineros públicos” que no se condice con las declaraciones del ministro Fratti que al asumir dijo que el Instituto de Colonización estaba fundido.

“Es un capricho tupamaro que posterga en US$ 32 millones las miles de necesidades de otras colonias”, afirmó.

Tras los destaques a la construcción de puentes del ex presidente, los puentes quedaron averiados entre oficialismo y oposición y vuelve a instalarse el debate respecto a si la política de Colonización es la más eficaz para estabilizar una población rural que sigue perdiendo productores, a la relación costo beneficio de comprar una estancia con un casco inusualmente grande, y qué pasará con las instalaciones de riego y con el corral de este campo.

Mientras se generalizaban las especulaciones respecto a que seguramente esta sería denominada Colonia José Pepe Mujica, muchos se preguntan si los colonos manejarán los pivots, el corral o todo eso quedará a un lado y el predio se parcelará para pequeños emprendimientos lecheros.

Lo que parece claro es que quienes se establezcan en esta estancia tan peculiar serán observados en detalle y deberán demostrar que un monto tan importante tiene un resultado acorde a lo invertido. Y que el debate llegará al parlamento, donde el ministro de Ganadería será probablemente interpelado en breve por este peculiar homenaje de más de US$ 30 millones al presidente que se hizo famoso por su austeridad.

Berterreche: “Valorar los intangibles”

El exministro del MGAP y senador del MPP Andrés Berterreche, quien presidió el Instituto de Colonización en el gobierno de Mujica, relativizó las críticas a la compra de la estancia María Dolores.

Afirmó que “las gremiales lecheras están haciendo cola para ese campo” donde “hay para hacer campo de recria, lugar para hacer producción colectiva de granos y hay una idea para los corrales”.

El sistema de riego con pivot “es lo mismo que tiene la sociedad de productores de San Ramón donde se hizo el primer banco de forraje; hacen silo de maíz y les ha resultado”, dijo.

El casco y los olivos “hay que venderlos”, sostuvo: “el casco para colonización siempre es un problema, especialmente los cascos monumentales porque además se terminan deteriorando; lo que no es colonizable se vende, eso siempre se hizo así”.

Berterreche enfatizó que es necesario valorar los resultados productivos y “muchos intangibles”. Puso como ejemplo la colonia Timote también en Florida, desarrollada desde 2010, donde la producción lechera saltó de 2 a 12 millones de litros en los últimos 10 años.

“Colonización no es una inmobiliaria, es una herramienta de desarrollo; hay que valorar en Timote una escuela rural que estaba por cerrar y ahora está llena de gurises”, sostuvo, “y los niños que llegaron hace 10 años hoy están en la universidad, eso es desarrollo”.