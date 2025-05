Guía para el fin del mundo: los recomendados de Picnic!

Hoy te propongo un Pícnic! apocalíptico, pero bien preparado. Me considero una persona relativamente racional y generalmente demasiado cerebral. Pero una misma persona es un caleidoscopio de personas, y la misma Carina que soluciona cualquier problema terrenal con una solución lógica, es la que mira entusiasmada series como The Last of Us (buenísima, ya en su segunda temporada, MAX), Paradise (buena y con una trama algo novedosa, Disney) o El Eternauta (gran estreno de Netflix, gran producción argentina, pero que no me enamoró).

En estos día he leído con curiosidad y fascinación que están creciendo cada vez más en todo el mundo los llamados “preppers” , un término que proviene del inglés to prepare (preparar), y describe a personas que adoptan estrategias para estar listas ante escenarios de crisis. Tal como va el mundo en estos días, la ciencia ficción ya no suena tan ficcionada. Es cierto que por ahora no tenemos pruebas de que haya extraterrestres en la vuelta y tampoco se han reportado casos de zombies, aunque los de The Last of us tienen una base algo más pseudocientífica. En cambio, los desastres naturales, incluyendo los derivados del clima, están a la orden del día, y la posibilidad de una guerra nuclear siempre está sobre la mesa, incluso cuando aparentemente la Guerra Fría terminó (hasta que llegaron Putin, Trump, el chino y unos cuantos más). O hasta que un apagón nunca antes experimentado dejó sin luz a España durante más de ocho horas, al punto que afectó a todo tipo de comunicaciones. Lo más increíble no fue el apagón, sino que hasta el día de hoy dicen no tener idea cuál fue la causa.

La cuestión es que ya no me río tanto de los preppers. Confieso que a comienzos de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, le dije a mi marido que estaría bueno armar un kit de urgencias, con todo lo necesario para resistir sin agua y energía, al menos por unos días. Creo que le asombró que tal propuesta viniera de una persona que no se detiene a pensar mucho en la supervivencia, pero así y todo le pareció una gran idea. Idea que nunca llevamos a cabo….

La figura del prepper se hizo conocida en Estados Unidos a partir de la Guerra Fría, cuando el temor a una guerra nuclear incentivó la construcción de refugios y el almacenamiento de alimentos. Ahora, sin embargo, los preppers son muchos y muy diferentes y no siempre tienen que ver con estereotipos apocalípticos o marginales. Diferentes estudios académicos analizaron cómo el movimiento prepper refleja una desconfianza creciente hacia las instituciones. Ahora hay universidades en Estados Unidos y Europa que ofrecen cursos sobre seguridad, estudios de riesgo, o cultura contemporánea y hasta podés hacer alguno online ( estoy a punto de empezar este ).

A fin de cuentas el afán de sobrevivir es uno de los miedos más profundos que tenemos y que casi siempre evitamos abordar. Tal vez necesitemos un poco de “preparación” para no sentirnos tan vulnerables.

Para ver

Operation-Mincemeat.jpeg

Engaño. Ya había visto esta peli pero la volví a ver con entusiasmo, porque si hay algo que siempre me puede son las historias de espías, en particular durante las guerras. El arma del engaño reúne a grandes actores (Colin Firth, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton) y recrea con sobriedad inglesa y tensión constante la insólita operación de inteligencia británica cuyo objetivo fue engañar a los nazis sobre el desembarco aliado en Sicilia, en la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Operation Mincemeat y a través de mucha creatividad (y sangre fría) lograraron hacerle creer al enemigo que desembarcarían en Grecia. Solo un dato: uno de los protagonistas es un cadáver, a quien se le otorgó rango militar por el rol que jugó en el engaño.

494587298_1165624692271881_2327261075004509706_n.jpg

Reality. Suelo estar lejos de los reality shows, sobre todo porque todos parecen guionados de antemano, pero este de cocina me gustó mucho, en particular porque se cocina y no mucho más. No hay peleas, no hay estrategias macabras para jorobar al compañero. Lo que hay en American Test Kitchen es un grupo de expertos de una escuela de cocina estadounidense, que son quienes juzgan a los competidores no solo por sus habilidades culinarias sino también por su capacidad para comunicar. Se pueden ver en Amazon Video y hay dos temporadas.

MV5BNWQ5MDY0NDktNmEwNi00NDg2LWFlYzUtOGU5MjAzOWM1MzJhXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Umami. Sigo con el tema cocina, pero esta vez para recomendarte una película turca que está en Disney y se ve con interés. Es una noche caótica y cargada en la vida del chef Sina Bora, quien está al frente de uno de los restaurantes más prestigiosos de Estambul; la película sigue a Sina mientras enfrenta una serie de desafíos personales y profesionales. El filme se desarrolla en tiempo real, con la técnica de plano secuencia. No apta para quienes no les gusta que todo pase rápido y caóticamente (como en la primera temporada de The Bear). Al final, se trata sel costo humano de la búsqueda de la perfección.

Para disfrutar

Piazolla y Viena. En mayo la Filarmónica de Montevideo viaja por los barrios con Piazzolla, con Bruno Genta como director invitado. El lunes 19 de mayo estará en el Centro Cultural La Experimental (Dr. Decroly 4971, Malvín) y el miércoles 21 de mayo en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281, Cerro), en ambos casos a las 19.30. La entrada es gratis pero hay que reservar y acá te indican cómo .

El 28 de mayo será hora de disfrutar de una Noche en Viena bajo la dirección de Martín García, un concierto con todo el esplendor de los valses y las polcas vieneses, con la participación solista de la soprano Sofía Mara. Es a las 20 hs y hay que sacar entradas con tiempo.

Trekking. Este sábado 10 de mayo se realizará una nueva edición de Trekking Consciente en la zona de Minas, Lavalleja, una experiencia que invita a desconectar del ritmo urbano y reconectar con la naturaleza. El encuentro comenzará a las 8:40 hs y propone un recorrido especial por la histórica gruta Colón, ubicada en el cerro Arequita.

Prado. Nueva recorrida sonora esta vez por el Prado, con la tecnología de Domo Silent y la guía de Carlos Dopico. Es el sábado 10 a las 14 y a las 17 hs y parten desde el Botánico. Sacá la entrada ya porque se agotan.

diageopiso40-11jpg.jpeg

Whisky. Durante mayo se celebra el World Whisky Day con la Ruta del Whisky , una iniciativa que reúne a más de diez bares y restaurantes del país, como Hyatt, Mob Garden, Patio Euskadi, Innato y Dakota. Ofrece cócteles de autor que revalorizan el whisky en la coctelería local. Impulsada por las marcas Johnnie Walker y Buchanan’s, la propuesta busca redescubrir el whisky a través de creaciones únicas que combinan ingredientes locales y estacionales. Entre las propuestas destacadas está el "Dakota Deluxe", una mezcla otoñal con sirup de membrillo y especias, que quiero probar.

Tannat/cordero. El sábado 24 de mayo se viene una nueva edición del “Festival del Tannat y Cordero”, un evento que homenajea al maridaje entre la cepa insignia del país y una de sus carnes más tradicionales.Será en la bodega Bracco Bosca, e incluye un tour guiado por los viñedos, seguido de un almuerzo de pasos preparado por los chefs Martín La Vecchia y Lu Calasso. En Wine Explorers podés ver el menú paso a paso y otros detalles.

Boutique. Durante todos los miércoles de mayo, Rústico Wine Ba r tendrá un ciclo de catas dedicado a las bodegas boutique de Uruguay, al mando de la sommelier y comunicadora Alva Sueiras. Los asistentes podrán descubrir etiquetas de El Legado, Cofradía de la Sierra, Antigua Bodega y Bracco Bosca, acompañadas por tapas creativas del restaurante Plantado.

Oro. La exposición Pure Gold se despide de Uruguay con dos fines de semanas de actividades y charlas en el Museo Blanes . La muestra propone, desde el arte y el diseño, reflexionar sobre la reutilización de residuos y su transformación en recursos valiosos a través de prácticas sustentables.Son 76 piezas creadas por 53 artistas y diseñadores de siete regiones del mundo, elaboradas con materiales reciclados y técnicas sostenibles. Este sábado 10 de mayo, a las 15 h, hay visita y charla junto a integrantes de La Fábrica, emprendimiento de triple impacto. El siguiente sábado visita y charla junto al colectivo charrúa Basquadé Inchalá.

Para descubrir

Guggenheim. Un freerunner más un fotógrafo, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Eso es lo que podés ver en este video , en el que el deportista toma las curvas más inesperadas de este edificio de arquitectura modernísima, para intentar descubrirlo desde otros puntos de vista.

Recomendadas de Scorsese. En 2006, el aspirante a cineasta Colin Levy conoció al gran director Martin Scorsese luego de ganar un concurso de cortometrajes en Nueva York. Parece que el más joven no había visto las mejores películas de Scorsese pero, a pesar o por eso mismo, este último le regaló una lista de recomendaciones, que Levy agradeció disculpándose también porque había visto muy poco cine extranjero. Scorsese le hizo enviar una lista de 39 películas extranjeras y acá te la comparto.

Flores cada cinco años. En el reseco desierto de Atacama se da un fenómeno que parece mágico, y que llena de color el paisaje sepia. Cada cinco a siete años se produce esta maravilla llamada “desierto florido”, debido a El Niño. Hay una muy buena serie documental de Nat Geo, Chile Salvaje, que vi alguna vez en Disney pero ya no la encuentro más. Acá se puede ver el capítulo que muestra el desierto florido (31:58).

Portada-1.jpg

Plantas y salud. En 15 días se realizará en el Cerro Arequita un taller pensado para quienes están interesados en el mundo de las plantas en Uruguay. Omar Riachi, referente de la Escuela Kallawaya de Córdoba, compartirá saberes ancestrales sobre el uso medicinal y comestible de especies nativas. Son dos jornadas y acá tenés más información .

Temporada de hongos

hongos-silvestres-029211400-1591993059.jpg

Si hay algo que me recuerda a la infancia son los hongos. En mi casa había tradición de salir a juntarlos, porque vivíamos en un bosque (que ahora está lleno de casas) y bastaba caminar un poco y mover las pinochas con un palito largo, para que aparecieran estos tesoros de la naturaleza. Ahora hace años que no salgo a recolectar, pero tengo ganas de hacerlo lo antes posible. La recolección de hongos tiene varios beneficios: el contacto con la naturaleza, la caminata en sí misma, el aire más puro, tiempo para pensar y, al final, la recompensa de hongos deliciosos que se pueden cocinar de una y mil maneras.

Mi padre era experto en encontrar los mejores hongos y nos había enseñado a reconocer los comestibles, aunque al final siempre les daba una mirada a los que juntábamos los más chicos. Esa es la primera recomendación que da el experto Alejandro Sequeiras, a la hora de poner manos a la obra en la búsqueda de hongos, en la mejor época del año para hacerlo.

Estos son sus consejos y en este posteo de Instagram suma recomendaciones y rompe mitos (como la técnica del ajo, que no funciona):

-Comé solo hongos que puedas identificar bien.

-Si tenés dudas, NO los recolectes ni los comas.

-Si no sabés qué hongo es: sacale una foto y dejalo.

-Aprendé a reconocer amanitas tóxicas, en especial Amanita

phalloides que es tóxica mortal.

-No dudes en consultar a un micólogo o a un especialista.

-No mezcles especies diferentes en la recolección ni en la cocina.

-Evitá zonas con agrotóxicos o espacios urbanos muy transitados.

-Conservá una muestra entera por si necesitás ayuda médica.

-Si es la primera vez que comés un hongo comestible, probá poco

y sin alcohol, para evitar probables alergias e indigestión.

-Si tenés síntomas (náuseas, dolor, vómitos), consultá al médico de inmediato.

-En caso de intoxicación llamá al CIAT: teléfono 1722.

Para evitar malos momentos, te aconsejo que leas alguno de sus libros, por ejemplo la Guía Pocket de hongos silvestres y comestibles.

En materia de recetas, se pueden hacer desde a la vinagreta hasta milanesas de hongo, pero si estás perezoso basta con picar un poco de ajo y perejil y saltarlos con un chorrito de vino blanco. Una delicia.