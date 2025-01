El mensaje de aliento de Juanchi Hounie para quienes pasaron por la experiencia que lo alejó de los medios: "Pienso en todos los que luchan por sanar"

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", dijo Hounie en la tarde del miércoles.